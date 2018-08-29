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С пенсиями, конечно, получилось гаденько, но… при капитализме обычно бывает ещё хуже

17:06. 29 августа 2018 Просмотров - 66 2 коммент. Опубликовал:
Пенсии – пенсиями, но давайте всё же подсластим пилюлю.

Ведь тот факт, что у нас сегодня в стране рулит КАПИТАЛИЗМ,  – в этом есть и немалая заслуга таких либерастов, как пресловутый Чубайс и его многочисленные ставленники.

И лично я поражаюсь таланту Путина так долго, по сравнению с любыми странами Запада, и уж тем более с осколками СССР, – так долго в условиях капитализма сохранять хоть какой-то социальный характер нашей страны.

В хорошо мне известной Франции, к примеру, вы можете выйти на пенсию в 62 года, если успели отработать 42 года. Иначе – в 67 лет. Одинаково для мужчин и женщин.

И с медициной во Франции далеко не так сладко, как это себе представляют многие в России. Записываться к специалисту надо за 2-4-6 месяцев, в зависимости от региона и специализации врача. К терапевту – за несколько дней. К зубному – за несколько недель. Если острая боль – идите в больницу, после трёх-четырёхчасового ожидания вами займутся.

О качестве услуг французских дантистов умолчу – не хочется вспоминать плохое. Причём это относится даже к считающимися лучшими зубоврачебным кабинетам, где без рекомендации вас вообще не примут, а ждать приходится долгими неделями. После Франции все зубы были переделаны в России.

Если медики в больнице или стране вдруг забастовали, то даже срочную хирургическую операцию запросто отменят. Так поступили с моим другом (ещё институтской поры), который из-за отменённой операции скоропостижно скончался.


И, не дай бог, вам потребовалось вызвать скорую. Конечно, плохо, когда скорая в Чудово приезжает из Новгорода. Но она всё-таки приезжает, и в ней будет ВРАЧ. А во Франции, причём опять-таки знаю по личному или опыту людей, которым доверяю, – даже дозвониться до скорой весьма проблематично.

Сначала вы минут 20 прослушиваете дебильную музыку ожидания. Когда вам всё-таки ответят, то это будет настоящий допрос с пристрастием. Причём сначала будет просто оператор, затем опять 15-20 минут музыки, и лишь затем с вами будет говорить медик.

И не важно, что у вас давление 180, а пульс прыгает 120-160. И не имеет никакого значения, что с вами это случилось впервые, т.е. у вас нет соответствующих медикаментов.

После допроса вы, если не отдадите концы, будете ждать около часа.  И наконец, – О радость! – столь мучительно долго ожидаемый звонок в дверь. Вваливаются несколько жлобов в форме пожарников. Они вам померяют давление, которое то же – 180, и сопроводят в машину. Далее – больница.

Изюминка ситуации была в том, что пожарная часть видна из окон квартиры.

В больнице – очередь. Её доблестно отстаивает один из привезших вас пожарников. Наконец, сдав ваши документы, он просит дежурного врача померить вам давление. Но оказывается, что у них нет нужного аппарата… Повторю: в приёмном покое по скорой нет прибора для измерения давления! Он у них один на этаж, такое солидное устройство на колёсиках – ну и… кто-то куда-то его укатил…

После – двухчасовое сиденье на с трудом найденном свободном стуле в ожидании врача. Наконец, вами всё-таки займутся. Кардиограмма – ок, допплер вен – без проблем. „Мы не знаем, отчего у вас давление. Сердце в порядке, вены тоже.” Им говоришь, что когда-то подобное случалось, и тогда помогла щепотка соды на полстакана воды.

И тут вы имеете реальный шанс увидеть настоящие круглые глаза европейского дипломированного медика…

И не их в том вина, что эти „специалисты”, по сути, интеллектуальные уроды: их так учат. Разница в эрудиции, в знаниях, в способности это применять к лечению пациента любого врача России по сравнению с врачом французским или немецким (а с ними тоже приходилось тесно общаться) – как между Солнцем и Луной. Вроде оба светят, да только разница между ними принципиальная…

Напомню, что речь о стране ядра капитализма. Больница отнюдь не захудалая, в ней несколько корпусов, находится в центре города-миллионника.

Работа полиции во Франции также весьма любопытна для русского человека. Помнится, в пятницу в квартале в какой-то мастерской сработала сигнализация. Исключительно громкая и раздражающая. Час проходит, два, три – звоню в полицию. Тот город – это как Энгельс по отношению к Саратову. Троллейбус общий, администрация разная.

Объясняю ситуацию. В ответ сообщают, что они в курсе. Но на 150-тысячный район у них всего лишь 1 (один) дежурный экипаж. Возможно, подъедут.

Подъехали. Через сутки с половиной. Сигнализацию отключили. Т.е. если на улице будут убивать, то полиция об этом узнает из сводки местных новостей. Что уж говорить про ограбление квартиры или вандализм, учинённый с вашей машиной. Такое ВООБЩЕ не расследуется. Никак.

Про различные социальные пособия пока умолчу. Это отдельная песня. Замечу лишь, что все они с каждым годом постоянно урезались, либо условия их получения становились всё более и более жёсткими.

Уверен, что и сейчас та тенденция сохранилась. Народу всё хуже и хуже. Уверенность основана на факте принятия пару лет назад замечательного (для капиталиста) закона, по которому работодатель имеет право вас принуждать работать до 60 часов в неделю БЕЗ повышения заработка. Т.е. без доплаты за сверхурочные. Причём количество таких недель в году НЕ указано. Всё на усмотрение вашего хозяина.

И неважно, что тогда миллионы французов по всей стране митинговали и бастовали. Закон тот приняли, как и другой, позволяющий педерастам усыновлять детей. И также наплевали на миллионные протестные демонстрации.

У нас каждый может публично плюнуть на портрет президента. Французы, если это и делают, то только у себя дома и исключительно при опущенных наглухо жалюзях. За сомнение в цифрах холокоста, как это сегодня в случае с Романом Юшковым, во Франции или Германии сразу тюрьма.

Употребите на публике слово „негр” – от вас шарахнутся, обвинят в расизме, вызовут полицию, которая, по такому важному для госбезопасности поводу, СРАЗУ же приедет.

Это к вопросу о демократии. И это, повторю, речь о ЯДРЕ капитализма, о Франции и Германии, которые я изучил намного лучше, чем, скажем, Швейцарию или Австрию с Италией. Но и в других странах, похоже, ситуация аналогичная, а тенденция общая: деградация социальной и культурной сферы по максимуму.

Конечно, слушать сегодняшнее выступление Путина о пенсиях было грустно. Но эта грусть оттенялась ПОНИМАНИЕМ, что при капитализме даже в считающихся благополучными странах Запада ситуация, в сравнении с нынешней КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ же Россией, во многом даже хуже, чем у нас.

Тем более, если смотреть реально на ситуацию и  отслеживать тенденции в эволюции социальной сферы у них и у нас. Там – очевидная и достаточно яркая деградация и социалки, и медицины, и образования, и культуры и… и свободы слова!

В России, несмотря на все усилия вражеского правительства России во главе с врагом народа Медведевым, ситуация, усилиями президентской команды, пусть медленно, но всё же в каких-то областях улучшается. А там, где при капитализме и должна быть деградация, происходит она с гораздо меньшими темпами, нежели на Западе.

Т.е. у России ещё есть шансы и силы в конечном итоге выправить ситуацию. В Европе такого шанса уже НЕТ.

Поэтому, оплёвывальщики и оплёвывальщицы президента Путина: один человек, даже президент страны, не в силах кардинально изменить общественное устройство страны. Он может лишь постепенно, порою – по-партизански менять ситуацию в стране, социальную среду с целью обеспечить более-менее достойное будущее для страны и её народа.

Но чем больше и яростнее вы оплёвываете Путина, тем больше воды вы льёте на мельницу его врагов – чубайсатых медведевых-силуановых и стоящих за ними клинтонитов. Потому что вы подпитываете в благоприятную для них сторону информационную среду.

Надо бы хоть когда-нибудь повзрослеть, пойти самому сменить перегоревшую лампочку в подъезде, организовать с соседями субботник по очистке придомовой территории, разбивке клумб, посадке деревьев, обустройству детских площадок.

Надо самим вести активную работу в родительских комитетах, на родительских собраниях в школах и садиках, проверять программы, требовать качественного обучения и воспитания, заваливать письмами и петициями районные органы власти, ответственные за образование и т.п.

Добиться замены убийственных для здоровья детей столов конторками! Вы же беспокоитесь о детях, не так ли? Так действуйте, коли Путин, по вашему мнению, не сподобился это сделать за вас.

То же и с медициной, и с ценами на бензин или продукты – создавать активные ассоциации, наполнять информационное пространство нужными материалами, давить на администрацию.

Под лежачий камень, как известно, вода не течёт. А вода – символ информации, могущей привести к благоприятным изменениям.

А ругать и плеваться на президента – это в любом случае абсолютно контрпродуктивно. В конце-концов, вам, что, фигур Чубайса с Медведевым и его бандой мало??!

Ну нельзя же вообще не принимать во внимание приписываемую Сталину поговорку, что есть логика намерений и логика обстоятельств, и логика обстоятельств всегда сильнее. Обстоятельства мы называем средой, социальной средой. О них или о ней и была речь выше. Ведь действия президента достаточно отчётливые: не можешь воплотить намерения – меняй мешающие этому обстоятельства. В силу своих реальных возможностей.

*
Что имеем – не храним, потерявши – плачем. Неплохо бы оплёвывателям президента призадуматься об этой народной мудрости…


**


С.Ю. Сальников
P.S. Да, в начале речь шла о пилюле – её подсластим в следующей публикации. Хотел к ней написать лишь предисловие, а оно вон как вышло)

***


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Германия, демократы, Европа, Запад, капитализм, медведев, медицина, народ, образование, пенсии, правительство, президент, Путин, Россия, Франция, Чубайс
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2 коммент.»

  • 4090 3132
    step 29 августа 2018 в 17:24 Ссылка Пометить
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    Статья заказная. Как всегда, премьер плохой, президент – хороший. А то, что они в одном тандеме, ни-ни. Тьфу…….

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  • 1120 1019
    Дана 29 августа 2018 в 17:26 Ссылка Пометить
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    Уважаемый автор! Вы противоречите сами себе. Во Франции, по вашим словам, наплевали на общенародные протестные демонстрации, а в России гражданам рекомендуете “заваливать письмами и петициями районные органы власти, ответственные за образование и т.п.” ?!
    В то же время пишете “о банде Медведева” и “логике обстоятельств Путина”, но умалчиваете, что “банду Медведева” привёл-таки логист Путин прямо с ходу своей “победы”. Логика-то где?

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