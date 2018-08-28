Сверхновое откровение. Для тех кто знает, как устроен мир (Познавательное ТВ, Роман Василишин)
Роман Василишин: Сверхновое откровение. Глава из книги “Сверхновый завет”. Картинки мира для выпаса народного стада.
Скачать книгу бесплатно: https://kv-journal.su/content/sverhno…
Содержание:
01:13 – политическая картина мира
02:47 – идеологическая картина мира
05:07 – эзотерическая картина мира
07:44 – конспирология
10:43 – скрытая глобальная власть
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Источник: www.youtube.com