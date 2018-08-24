Опись личных вещей Сталина, оставшихся после смерти

До сих пор не утихают споры о личности Сталина. И столько уже написано литературы, исследований об этом лидере Советского государства. Причём, как хорошего, так и отрицательного. Это говорит о том, что Сталин был личностью мирового масштаба. Не буду делать большой пост о Сталине. Коснусь только одного эпизода.После смерти вождя была составлена опись его личных вещей. Вот она и будет представлена.Эта копия описи личных вещей, оставшаяся после смери Иосифа Виссарионовича, говорит сама за себя:5 марта 1953 года в 22 часа 30 минут, я, комендант Ближней дачи Орлов, старший прикреплённый Старостин, помощник Туков, сотрудник Бутусова составили опись л / имущества товарища Сталина И. В. по указанию товарища Берия.1. Блокнот для записей, в обложке из кожи серого цвета;2. Записная книжка, кожаная, красного цвета;3. Личные записи, пометки, составленные на отдельных листках и отрывных листках. Пронумеровано всего 67 листов (шестьдесят семь);4. Общая тетрадь с записями, обложка красного цвета;5. Трубки курительные – 5 шт. К ним: 4 коробки и спец. приспособления, табак. В кабинете товарища Сталина: книги, настольные принадлежности, сувениры не включены в список.Спальня и гардероб:6. Китель белого цвета – 2 шт. (На обоих прикреплена звезда Героя Социалистического Труда).7. Китель серый, п / дневной – 2 шт.;8. Китель тёмно-зелёного цвета – 2 шт.;9. Брюки – 10;10.Нижнее бельё сложено в коробку под № 2.В коробку под № 3 уложены: 6 кителей, 10 брюк, 4 шинели, 4 фуражки. В коробку под № 1 сложены блокноты, записные книжки, личные записи. Ванно-душевые принадлежности уложены в коробку № 4. Другое имущество, принадлежащее товарищу Сталину, в опись не включалось.В спальне была обнаружена сберегательная книжка, в ней записано 900 рублей. Время окончания составления описи и документа – 0 часов 45 минут 6 марта 1953 года.Присутствующие: (подпись) ОРЛОВ (подпись) СТАРОСТИН (подпись) ТУКОВ (подпись) БУТУСОВА.Под другим имуществом имелся в виду настольный будильник в виде лисы (с отбитым ухом). Еще у Сталина была настольная статуэтка, подаренная Рузвельтом.После себя Иосиф Виссарионович оставил сверхдержаву на пике своего могущества.Партбилет Сталина с взносами за 1952 г.

Источник: nashaplaneta.su