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Копия описи личных вещей И. В. Сталина оставшихся после смерти.

15:21. 24 декабря 2017 Просмотров - 284 Один комментарий Опубликовал:

Stalin

Эта копия описи личных вещей, оставшаяся после смери Иосифа Виссарионовича, говорит сама за себя:

5 марта 1953 года в 22 часа 30 минут, я, комендант Ближней дачи Орлов, старший прикреплённый Старостин, помощник Туков, сотрудник Бутусова составили опись л / имущества товарища Сталина И. В. по указанию товарища Берия. 

  • 1. Блокнот для записей, в обложке из кожи серого цвета;

  • 2. Записная книжка, кожаная, красного цвета;

  • 3. Личные записи, пометки, составленные на отдельных листках и отрывных листках. Пронумеровано всего 67 листов (шестьдесят семь);

  • 4. Общая тетрадь с записями, обложка красного цвета;

  • 5. Трубки курительные - 5 шт. К ним: 4 коробки и спец. приспособления, табак. В кабинете товарища Сталина: книги, настольные принадлежности, сувениры не включены в список.

  • Спальня и гардероб:

  • 6. Китель белого цвета - 2 шт. (На обоих прикреплена звезда Героя Социалистического Труда).

  • 7. Китель серый, п / дневной - 2 шт.;

  • 8. Китель тёмно-зелёного цвета - 2 шт.;

  • 9. Брюки - 10;

  • 10.Нижнее бельё сложено в коробку под № 2.

В коробку под № 3 уложены: 6 кителей, 10 брюк, 4 шинели, 4 фуражки. В коробку под № 1 сложены блокноты, записные книжки, личные записи. Ванно-душевые принадлежности уложены в коробку № 4. Другое имущество, принадлежащее товарищу Сталину, в опись не включалось.В спальне была обнаружена сберегательная книжка, в ней записано 900 рублей.
Время окончания составления описи и документа - 0 часов 45 минут 6 марта 1953 года.

Присутствующие: (подпись) ОРЛОВ (подпись) СТАРОСТИН (подпись) ТУКОВ (подпись) БУТУСОВА.

Под другим имуществом имелся в виду настольный будильник в виде лисы (с отбитым ухом). Еще у Сталина была настольная статуэтка, подаренная Рузвельтом.

После себя Иосиф Виссарионович оставил сверхдержаву на пике своего могущества.

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Один комментарий»

  • 3683 3147
    Руса 24 декабря 2017 в 16:34 Ссылка Пометить
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    Сталин навечно останется в памяти народа России как выдающийся
    политический руководитель, который гнобил капиталистов, коллаборантов, коррупционеров, воров и жуликов, прочих врагов социализма.
    Он жил ради великой страны, ее могущества и простых людей, а не ради своей мошны и стяжательства, как живущие в наше время нувориши и правящая элита.

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