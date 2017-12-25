Два кителя и курительные трубки: опись личных вещей Сталина после его смерти

Копия описи личных вещей, оставшаяся после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, говорит сама за себя и весьма показательна на фоне данных о финансовом благосостоянии высокопоставленных руководителей во многих государствах на постсоветском пространстве.

5 марта 1953 года в 22 часа 30 минут комендант Ближней дачи Орлов, старший прикреплённый Старостин, помощник Туков, сотрудник Бутусова составили опись личного имущества товарища Сталина И.В. по указанию товарища Берия.

1. Блокнот для записей, в обложке из кожи серого цвета;

2. Записная книжка, кожаная, красного цвета;

3. Личные записи, пометки, составленные на отдельных листках и отрывных листках. Пронумеровано всего 67 листов (шестьдесят семь);

4. Общая тетрадь с записями, обложка красного цвета;

5. Трубки курительные — 5 шт. К ним: 4 коробки и спец. приспособления, табак.

В кабинете товарища Сталина: книги, настольные принадлежности, сувениры не включены в список.

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Спальня и гардероб:

6. Китель белого цвета — 2 шт. (На обоих прикреплена звезда Героя Социалистического Труда).

7. Китель серый, п / дневной — 2 шт.;

8. Китель тёмно-зелёного цвета — 2 шт.;

9. Брюки — 10;

10. Нижнее бельё сложено в коробку под № 2.

В коробку под № 3 уложены: 6 кителей, 10 брюк, 4 шинели, 4 фуражки. В коробку под № 1 сложены блокноты, записные книжки, личные записи. Ванно-душевые принадлежности уложены в коробку № 4.

Другое имущество, принадлежащее товарищу Сталину, в опись не включалось. В спальне была обнаружена сберегательная книжка, в ней записано 900 рублей.

Время окончания составления описи и документа — 0 часов 45 минут 6 марта 1953 года.

Присутствующие: (подпись) ОРЛОВ (подпись) СТАРОСТИН (подпись) ТУКОВ (подпись) БУТУСОВА.

Под другим имуществом имелся в виду настольный будильник в виде лисы (с отбитым ухом). Еще у Сталина была настольная статуэтка, подаренная Рузвельтом.

После себя Иосиф Виссарионович оставил сверхдержаву на пике своего могущества.

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