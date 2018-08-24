Автономное образование – система изуверства.

Изоляция считается самым тяжёлым наказанием для человека. Выпускники школ и ВУЗов получают автономные представления о себе и профессии

Выпускники школ и ВУЗов получают в системе образования автономные представления о себе, семье и профессии. В результате обучения каждый получает индивидуальную автономную субкультуру. Изоляция от общества исторически считается самым тяжёлым наказанием для человека. На Руси ещё с древних времён провинившихся изгоняли из общества. Для всех других они считались изгоями. Во всём мире в тюрьмах изоляция на одиночество считается самым тяжёлым. Автономное образование в России обрекает всех выпускников школ и ВУЗов на одиночество.

«Согласно статье 28 Федерального закона от 29 декабря 2012года № 273-Ф3 об образовании в РФ образовательная организация обладает автономией, по которой понимается самостоятельность в разработке и принятии локальных нормативных актов… свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий» сообщает Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Ж. В. Садовникова 20.08.2018 г. в письме « 08-ПГ-МОН-4123

Поэтому не рассчитывайте, что ваши дети приобретут в школе необходимые жизненные умения, а выпускники ВУЗов смогут работать по полученной специальности. Ещё 10-ть лет назад Дмитрий Медведев сообщал, что 80% выпускников ВУЗов работают не по полученной специальности. С тех пор ничего не изменилось. Потому что школа исключила связь с жизнью и на деньги налогоплательщика тотально навязывает в своих структурах свои автономные представления о жизни, профессиях и обществе.

Автономное образование опирается на солидное научное обоснование (По числу работ и количеству получивших ученые степени. Вот только некоторые фамилии И. Кон, И. Демакова, В. Ерохин и другие), в котором представлены авторские модели автономной реальности детства, как субкультура детства и формирования взрослого человека.

По смыслу это вариант исторической концепции Сванидзе и кампании «Каждый имеет право на свою концепцию истории России». То есть, внедряется мнение – «Гражданская культура общества, есть сумма субкультур его граждан». Таким образом исключается и нормативная культура общества, как основа существования правового государства и регулирования всех сфер жизни общества.

Авторы концепций почему то исключили закон, по которому всякая автономная субкультура становиться причиной конфликтов в обществе. Например, в криминальных субкультурных сообществах люди испытывают какое-то удовлетворение потребности от общения с людьми согласно имеющимся ценностям.

Детям в учебных заведениях намного тяжелее – их автономная субкультура обрекает на одиночество и непонимание окружающими. Такова причина физического нездоровья и роста конфликтов между школьниками.

«Добрая» тётя Оля (О. Васильева) несколько раз даже пожалела школьников «Дети у нас недолюбленные!». Если рассчитываете, что в образовательных стандартах и работе учителей появиться любовь и методики обучения с учётом индивидуальности и потребностей граждан и так далее, то напрасно.

Изуверство – это последовательная политика системы образования. Тётя Оля пригласила в школу армию психологов, которые «берут деньги не за советы, а за умения терпеливо выслушивать все негативные переживания». Очевидно, организаторы этих мер знали закон — «Если первые активные проявления неудовольствия в словах и поступках имеют внутренние ограничения, то при неоднократных повторениях они исчезают». Теперь терпеливости необходимо будет учиться членам семьи, одноклассникам и случайным прохожим.

Может я сгущаю краски и наговариваю на систему образования? За 22 –а года мною написано экспертных оценок более чем на тысячу страниц, которые рассылал в силовые структуры. ГД, СФ, партии и даже более 120 обращений послано Президенту Путину В. В. Результат? Убедился, что изуверская система образования хорошо защищается.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru