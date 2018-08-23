Договор о процентах
19:32. 23 августа 2018 Просмотров - 13 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Немного удивительно, что приходится говорить об очевидном, но тем не менее.
В прошлом материале сомневались в том, что Черчилль предлагал Сталину делить Европу по процентам.
Искомая записка конечно никаким секретом не является и наглядно подтверждает, как легко "лидеры западных демократий" торгуют теми или иными народами, пока публично кричат о свободе, демократии и нерушимости границ. А теперь, они ставят ставят в вину СССР и России, что Советский Союз занимал те зоны влияния, которые занимались по итогам второй мировой войны в том числе и по прямой договоренности с США и Британской Империей.
Кто-то скажет – вот же наглость. Но на практике это конечно обычное поведение англосаксонской дипломатии, которая легко забывает о своих обязательствах при первом удобном случае. Современной России этот урок преподнесли совсем недавно, когда США и страны НАТО начали на публику делать вид, что никаких обязательств по не расширению НАТО не было и нет.
Для желающих углубиться в обстоятельства появления этой исторической бумажки, гуглим "Договор о процентах" или читаем британские источники, которые не отрицают факт "Договора о процентах" https://steemit.com/history/@andras.becker/when-stalin-and-churchill-divided-europe-the-percentage-agreement-1944, что затруднительно ввиду того, что искомая бумажка была опубликована.
Сама идея родилась в голове известного "демократа" Черчилля, но в дележе Восточной Европы конечно же обвинили СССР, в чем отечественные антикоммунисты легко к британской трактовке присоединились, помогая Британии и Ко пересматривать итоги второй мировой войны.
Источник: colonelcassad.livejournal.com