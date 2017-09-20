Ростовщикам и микрофинансистам опять дали по рукам

Опубликовано постановление Верховного Суда РФ от 22 августа 2017 года, в котором содержится эффективный способ существенного снижения процентной ставки по микро-займам. Суд признает, что размер процентов может быть каким угодно большим. Они могут быть и 545% и 730% но действуют только на оговоренный период займа. А вот в период просрочки, по мнению ВС, проценты должны начисляться по ставке 17,53% годовых. Ставка же в 730% применима только к тем 15 дням, которые были указаны в договоре займа.





“Определение Судебной Коллегии по Гражданским Делам Верховного Суда РФ от 22 августа 2017 года №7-КГ17-4

http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1574062





За последнее время было несколько определений СКГД, которые спокойно воспринимали начисление по микрозаймам процентов в размере более 500% годовых. Но в этом новом деле ВС придумал интересный прием ограничения высоких процентов.

В договоре микрозайма был установлен процент в размере 730% годовых. Микрозаем выдавался на 15 дней. Заемщик деньги не вернул. Финансовая организация прождала подтора года и пошла в суд, начислив по долгу в 10 тыс. рублей 93 000 процентов. ВС решил, что ставка в 730% вполне нормальна, но она действует только в течение 15 дней, на которые заем предоставлялся. А за период просрочки проценты за использование займа, по мнению ВС, должны начисляться по средней ставке по банковским кредитам в размере 17,53% годовых





МФО, трепещите!!!





Тут вот какой нюанс. Согласно ст.12 Закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях МФО не может начислять на заемщика проценты свыше четырехкратного (а с недавних пор и трехкратного) размера суммы долга. Но эта норма о четырехкратном размере была принята лишь в 2015 году (про трехкратный же размер написали в 2016 году), и к заключенному в 2014 году спорному договору займа этот потолок процентов не применим. Вместо этого ВС решил применить для ограничения процентов по таким старым договорам антибиотик в виде полного отказа в применении к таким потребительским займам общих правил ст.809 ГК и ст.811 ГК о займе, согласно которым установленные в договоре проценты по займу текут до полного погашения долга и в период просрочки тоже. Видимо, такой подход должен, по мнению ВС, применяться ко всем договорам потребительского микрозайма, заключенным до вступления в силу поправок в закон об МФО об установлении потолка процентов.





————————————–





Совсем недавно гражданская коллегия ВС РФ принято любопытное определение от 22.08.2017 N 7-КГ17-4, в котором был уточнён подход высшей судебной инстанции к вопросу правомерности высоких процентов по микро-займам.





Напомню, что ВС РФ в ряде Определений 2017 года пришёл к выводу о правомерности ставки 547,5 % годовых[1], 730% годовых[2]. Этот подход основан на принципе свободы договора и на данных Банка России, который считает средневзвешенной процентную ставку примерно равную рассматриваемой. То есть позиция ВС РФ состояла в следующем – “730 % годовых – это нормально, подписали – платите”[3].





Об этом прямо пишут нижестоящие суды: «таким образом, критерием для определения разумности поведения микрофинансовой организации при предоставлении микрозайма является не ставка рефинансирования, установленная Банком России, а среднерыночные значения полной стоимости кредитов соответствующей категории»[4].





Однако в комментируемом Определении подход ВС РФ несколько изменился. В нём ВС РФ сохранил тезис о правомерности 730 % годовых по микрозаймам, но ограничил её во времени, а именно периодом действия договора. Вне этого периода, то есть на время просрочки указанная ставка не подлежит применению. Обоснование суда следующее:





Принцип свободы договора в сочетании с принципом добросовестного поведения участников гражданских правоотношений не исключает обязанности суда оценивать условия конкретного договора с точки зрения их разумности и справедливости, с учетом того, что условия договора займа, с одной стороны, не должны быть явно обременительными для заемщика, а с другой стороны, они должны учитывать интересы кредитора как стороны, права которой нарушены в связи с неисполнением обязательства.





Это положение имеет особое значение, когда возникший спор связан с деятельностью микрофинансовых организаций, которые предоставляют займы на небольшие суммы и на короткий срок, чем и обусловливается возможность установления повышенных процентов за пользование займом. Иное, то есть установление сверхвысоких процентов за длительный срок пользования микрозаймом, выданным на короткий срок, приводило бы к искажению цели деятельности микрофинансовых организаций.





Взыскивая с Клыгина Д.В. в пользу Общества проценты за пользование микрозаймом в размере 730% за период, составляющий 467 дней, суд апелляционной инстанции исходил из того, что эти проценты продолжают начисляться по истечении срока действия договора займа, составляющего 15 календарных дней.





Однако такой вывод суда апелляционной инстанции противоречит существу законодательного регулирования договоров микрозайма, поскольку фактически свидетельствует о бессрочном характере обязательств заемщика, вытекающих из такого договора, а также об отсутствии каких-либо ограничений размера процентов за пользование микрозаймом.





Из приведенного отрывка следует, что большая ставка на фактически длительный срок пользования заёмными средствами противоречит существу микрокредитования, а потому недопустимо.





Плата за пользование сумму микро-займа во время просрочки была определена судом на основании средневзвешенной процентной ставки по кредитам, предоставляемых кредитными организациями физическим лицам в рублях на срок свыше одного года, рассчитываемой Банком России (в данном случае, это 53 % годовых вместо первоначальных 730 %).





По сути, ВС РФ приравнял данный микро-заём к потребительскому кредиту на срок свыше года, исходя из критерия времени пользования денежными средствами и исходя этого определил справедливую процентную ставку пользования заёмными средствами в период просрочки возврата займа.





Данное Определение, несомненно, очень полезно, поскольку в нем содержится эффективный способ существенного снижения процентной ставки по микро-займам.









Источник: nashaplaneta.su