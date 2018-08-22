В.В. Пякин. Вопрос-ответ от 21 августа 2018 г.

...в газете «Завтра» № 34 от августа 2012 г.).Он также поставил... мы так и не получили ответа на вопросы: «Откуда мы произошли?», «Как...мы стоим в пути к ответу на вопрос: «Как выжить в ...igornasa.livejournal.com/21683.htmlВалерий Пякин. Лунная афера СШАhttps://ok....
... сложившейся ситуации В.В. Пякиным. Такие известные аналитики как... «Курске»«Курск» погиб 12 августа 2000 года — в период ... фашизм, безразличный к расовому вопросу, но всею мощью государства...встаёт, хотя технологически состоятельный ответ на него может быть ...
... вдруг стали задаваться вопросами: Почему американцы отторгли...Россия смогла ответить выдворением американских дипломатов? Ответ прост, ...со всеми этими Тараскиными, Пякиными, Федоровыми, Стариковыми в... саморазвития. Утверждены 21 августа 2012 года (Связь...
loading...
Опять алтайский гуру Пякин. “Кореш, ты пореш!”
loading...
Значит так-Путин-государь,спаситель России -это известно всем и врагам и народам.Его допускают к решению глобальных проблем ,ибо отстают ,не справляются, а Россия угадывает,помогает и притом не нарушает главного-Система библейских ценностей (частная собственность и ростовщичество в любом виде через кредит или идеюную удавку)не подлежит сомнениюТак в чем тогда счастье народа ,ради каких принципов народ доубивают ,а твари опять торжествуют.Скрывать то нечего ,он уже не шпион,так и действуй открыто ,Они то ничего не скрывают -любым путем к Мировому правительству-м етоды не важны.
мне даже хочется ,чтобы Путин подписал реформу ,как изворачиваться будет Пякин.Всеравно от нас не зависит сие,правда мысль материальна утверждают Коб ,вот и увидим в октябре.