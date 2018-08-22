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В.В. Пякин. Вопрос-ответ от 21 августа 2018 г.

09:26. 22 августа 2018 Просмотров - 132 2 коммент. Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Австрия, глобализация, Запад, Путин, пякин, Россия, троцкизм, управление
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2 коммент.»

  • 5484 1229
    nikolay 22 августа 2018 в 9:33 Ссылка Пометить
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    Опять алтайский гуру Пякин. “Кореш, ты пореш!”

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  • 5693 3587
    mary 22 августа 2018 в 11:33 Ссылка Пометить
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    Значит так-Путин-государь,спаситель России -это известно всем и врагам и народам.Его допускают к решению глобальных проблем ,ибо отстают ,не справляются, а Россия угадывает,помогает и притом не нарушает главного-Система библейских ценностей (частная собственность и ростовщичество в любом виде через кредит или идеюную удавку)не подлежит сомнениюТак в чем тогда счастье народа ,ради каких принципов народ доубивают ,а твари опять торжествуют.Скрывать то нечего ,он уже не шпион,так и действуй открыто ,Они то ничего не скрывают -любым путем к Мировому правительству-м етоды не важны.
    мне даже хочется ,чтобы Путин подписал реформу ,как изворачиваться будет Пякин.Всеравно от нас не зависит сие,правда мысль материальна утверждают Коб ,вот и увидим в октябре.

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