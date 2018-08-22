Природное земледелие многолетние растения. Часть 1.
Сказитель Виктор Викторович Максименков.
Ведущий программы Алексей Орлов.
1 часть.
Ссылка на 2 часть https://youtu.be/gDsBYczZzxg
Во время эфира мы напомнили основные правила, по которым функционирует Природа.
На примере многолетних растений рассмотрели, как обеспечивается естественное равновесие, здоровье всей Природы и человека, как её части.
В эфире мы показали, как простое понимание правил функционирования биологических систем может привести к получению максимального эффекта для Человека и Природы.
Также расскажем о тяжёлых последствиях, которые происходят, если человек утрачивает элементарные знания о природе и не применяет здравомыслие в своей хозяйственной деятельности, что в итоге приводит к опустыниванию земель и массовым проблемам и болезням у Человечества и всей Биосферы Планеты.
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Источник: www.youtube.com