Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Природное земледелие многолетние растения. Часть 2.

09:25. 22 августа 2018 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

Сказитель Виктор Викторович Максименков.
Ведущий программы Алексей Орлов.

2 часть – ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ.

Ссылка на 1 часть https://youtu.be/wtnURBk2cFA

Во время эфира мы напомнили основные правила, по которым функционирует Природа.
На примере многолетних растений рассмотрели, как обеспечивается естественное равновесие, здоровье всей Природы и человека, как её части.

В эфире мы показали, как простое понимание правил функционирования биологических систем может привести к получению максимального эффекта для Человека и Природы.
Также расскажем о тяжёлых последствиях, которые происходят, если человек утрачивает элементарные знания о природе и не применяет здравомыслие в своей хозяйственной деятельности, что в итоге приводит к опустыниванию земель и массовым проблемам и болезням у Человечества и всей Биосферы Планеты.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Славянского Мира. Выпуск 110
...-сказитель – Алексей Необердин16 августа, четвергПриродное земледелие: многолетние растенияАвторы-сказитель – Виктор Максименков17 августа...
Правда нашего земледелия
... простого поддержания плодородия. Многолетние результаты показывают: именно ... ДЕЯТЕЛЬНАЯ САМОБЫТНОСТЬ РАСТЕНИЙ То, что растениям лучше в равномерном...МГУ. [8] Природное земледелие – термин, предложенный лидерами центров природного земледелия «Сияние». Здесь ...
КАК РУССКУЮ ВЕДИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ ПРЕВРАТИЛИ В БАЛАГАН.
...пласт ПриРодной культуры жизни. Сад и Лес обеспечивают человека питанием многолетними растениями ...с тремя головами: первая - земледелие однолетних растений, вторая - алкоголь плюс ... орехов и зелени. Впервые земледелие однолетних на нашей планете появилось...
УДАР ЕВРЕЙСКИХ БОГОВ
...просто куски скал - результат естественных природных процессов. Уж слишком правильная, ..., постепенно перевели человечество от многолетних растений и плодов, на однолетние ... при поддержке «богов», несли земледелие, свои религии глобализации, смешанных браков...
Мироведение
...места жительства). Наука плодородия и земледелия. Общение с садоводами, огородниками... на жизнь растения. Теплолюбивые и морозостойкие растения. Природные зоны России ... ельник». Определение понятия «Дерево»: многолетнее растение с твёрдым стволом и отходящими...
ПРАВДА О ПРОИСХОЖДЕНИИ «РАС» НА ЗЕМЛЕ и ДЛЯ ЧЕГО ОНИ БЫЛИ СОЗДАНЫ.
... жили собирательством, питаясь сотнями видов многолетних плодов, фруктов, ягод, орехов... «культурные» злаки, которые в природных условиях, без человеческой селекции, не...научил их земледелию. Зачем же этот «бог» перевёл человечество от многолетних растений, на...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>