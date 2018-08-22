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Лёд тронулся: В детских лагерях начали запрещать Бузову, Тимати и Киркорова

09:24. 22 августа 2018 Просмотров - 191 4 коммент. Опубликовал:

Хорошая новость! Лёд тронулся, люди начали задумываться о будущем подрастающего поколения. В детском лагере «Олимпиец» в Новгородской области запретили Бузову, Тимати и Киркорова, обнаружив в их творчестве «неприличный подтекст». В лагере  появилось объявление со списком исполнителей, запрещённых к прослушиванию. В чёрном списке артистов: Киркоров, Lil Pump, Скриптонит, Элджей, LSP, Монеточка, Тимати, Face, Pharaoh, Ольга Бузова.

В лагере пояснили, что дети сами пишут заявки, которые цензурируются взрослыми. Кроме того, на детской базе отдыха запрещены песни, в названии которых имеются определённые слова, которые также указаны в списке. Среди них — «рэп», «пьяный», «курим», «играть», «дуть», «грязный».

Как сообщила ТАСС начальник лагеря Лариса Судиловская, перечисленные исполнители попали в список из-за подтекста, который читается в их песнях, .

«Мы все имеем педагогическое образование в основе своей. <…> Это обсуждалось на совещании педагогическом, что песни, которые имеют подтекст и нецензурные выражения, мы детям на дискотеках здесь в нашем центре не ставим», — рассказала собеседница агентства. В списке, который распространился в социальных сетях, названы такие исполнители как Филипп Киркоров, Скриптонит, Тимати, Face, Ольга Бузова, Монеточка и Pharaoh.

«Написано Киркоров… Все прекрасно понимают, о какой песне идет речь — “Цвет настроения синий”, в которой прослеживается алкогольный и наркоманский подтекст», — пояснила Судиловская, уточнив, что перечень был создан для внутреннего пользования.

Относительно песен Ольги Бузовой начальник лагеря считает, что в них может скрываться сексуальный подтекст, а у остальных перечисленных исполнителей, в том числе — нецензурная лексика. Судиловская при этом отметила, что в лагере отдыхают дети от 6,5 до 17 лет и таким образом руководство хотело уберечь воспитанников от влияния сомнительных композиций. «Вы представляете, ребенок после садика, они тоже ходят на дискотеку. Они же это всё слушают, тексты этих песен, танцуют и поют», — рассказала собеседница агентства.

lyod tronulsya 2 Лёд тронулся: В детских лагерях начали запрещать Бузову, Тимати и Киркорова

Судиловская подчеркнула, что подобный запрет действует только на общих дискотеках, так как это общественное место. В свободное время никто не контролирует, какую музыку слушают воспитанники лагеря.

В региональном Роспотребнадзоре подтвердили необходимость подобных ограничений. В ведомстве заявили, что детей необходимо ограждать от информации, которая может «пагубно повлиять на их психику». Это объясняется требованием ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью развитию».

«Детей и подростков, вне всякого сомнения, нужно защищать от разрушающего информационного воздействия на их несформировавшуюся личность. …информационная продукция, запрещённая для детей, не может распространяться в предназначенных для детей образовательных организациях, <…> санаторно-курортных, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем сто метров от границ территории этих организаций», — заявили ТАСС в региональном управлении ведомства. Согласно закону, среди несовершеннолетних нельзя демонстрировать информацию, вызывающую желание употребить наркотики и алкоголь, а также содержащую нецензурную лексику. В список входит и продукция, отрицающая семейные ценности и носящая порнографический характер.

Комментарий редакции:

Прекрасный опыт, который надо перенимать и остальным детским лагерям и всем учреждениям, работающим с несовершеннолетними. Творчество исполнителей, попавших под запрет, не несёт детям ничего, кроме пропаганды алкоголя, пошлости и глупости. Вполне логично, чтобы всеми силами ограждать детей от этой деградации.

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agitprop ovi 3 9 Лёд тронулся: В детских лагерях начали запрещать Бузову, Тимати и Киркорова

agitprop ovi 3 8 Лёд тронулся: В детских лагерях начали запрещать Бузову, Тимати и Киркорова

agitprop ovi 3 6 Лёд тронулся: В детских лагерях начали запрещать Бузову, Тимати и Киркорова

agitprop ovi 3 2 Лёд тронулся: В детских лагерях начали запрещать Бузову, Тимати и Киркорова

Источник: feedproxy.google.com

Метки: события, технологии
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4 коммент.»

  • 2356 1639
    Колобуд Старовер 22 августа 2018 в 9:53 Ссылка Пометить
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    Давно пора!

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  • 4491 3240
    Walentin 22 августа 2018 в 10:19 Ссылка Пометить
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    Как-то гулял с приятелем возле дома и влруг видим – висит простынь на заборе а на ней написано призыв типа: не допустим сексуального насилия
    над нашими детьми в школах! Нет презервартивам в школах! Убрать гениталии с рекламы. И тд. Мы плакат сорвали, так как здесь ходят наши дети и мы
    не желаем, чтоб они это читали. Есть вещи не для детского ума и не для детского слуха. Поэтому те дети которые не знали – что такое Тимати и
    Бузовая – теперь точно узнают. А так может и внимания не обратили-бы. Это скрытая реклама данных исполнителей! Они сидят и руки потирают.
    Ещё и детям дали обсуждать кого из них запрещать. Лучше-бы с детьми занимались! Бред какой-то…

    Надо не запрещать плохое, а поощрять хорошее.

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    • 7490 3912
      Maleos Walentin 22 августа 2018 в 11:32 Ссылка Пометить
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      Когда вы узнаете, что УЖЕ известно вашим детям из того, чего не надо, – вы просто акуеете!.. Вы правы, надо заниматься детьми. И рассказывать, что такое “хорошо”, а что такое “плохо”. Надо обязательно показывать этих упырей и называть вещи своими именами: этот-пыдарас, тот – растлитель малолетних, вон та – *****, тварь и мерзавка. А общее у них – все жыды. И рассказать, что это значит…

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  • 1005 831
    жора шапов 22 августа 2018 в 11:09 Ссылка Пометить
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    Приколол Филя на фото возле иконы -суть от сути верх цинизма. Хотя, вся эта тусовка поражена…

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