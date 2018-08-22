Лёд тронулся: В детских лагерях начали запрещать Бузову, Тимати и Киркорова

Хорошая новость! Лёд тронулся, люди начали задумываться о будущем подрастающего поколения. В детском лагере «Олимпиец» в Новгородской области запретили Бузову, Тимати и Киркорова, обнаружив в их творчестве «неприличный подтекст». В лагере появилось объявление со списком исполнителей, запрещённых к прослушиванию. В чёрном списке артистов: Киркоров, Lil Pump, Скриптонит, Элджей, LSP, Монеточка, Тимати, Face, Pharaoh, Ольга Бузова.

В лагере пояснили, что дети сами пишут заявки, которые цензурируются взрослыми. Кроме того, на детской базе отдыха запрещены песни, в названии которых имеются определённые слова, которые также указаны в списке. Среди них — «рэп», «пьяный», «курим», «играть», «дуть», «грязный».

Как сообщила ТАСС начальник лагеря Лариса Судиловская, перечисленные исполнители попали в список из-за подтекста, который читается в их песнях, .

«Мы все имеем педагогическое образование в основе своей. <…> Это обсуждалось на совещании педагогическом, что песни, которые имеют подтекст и нецензурные выражения, мы детям на дискотеках здесь в нашем центре не ставим», — рассказала собеседница агентства. В списке, который распространился в социальных сетях, названы такие исполнители как Филипп Киркоров, Скриптонит, Тимати, Face, Ольга Бузова, Монеточка и Pharaoh. «Написано Киркоров… Все прекрасно понимают, о какой песне идет речь — “Цвет настроения синий”, в которой прослеживается алкогольный и наркоманский подтекст», — пояснила Судиловская, уточнив, что перечень был создан для внутреннего пользования.

Относительно песен Ольги Бузовой начальник лагеря считает, что в них может скрываться сексуальный подтекст, а у остальных перечисленных исполнителей, в том числе — нецензурная лексика. Судиловская при этом отметила, что в лагере отдыхают дети от 6,5 до 17 лет и таким образом руководство хотело уберечь воспитанников от влияния сомнительных композиций. «Вы представляете, ребенок после садика, они тоже ходят на дискотеку. Они же это всё слушают, тексты этих песен, танцуют и поют», — рассказала собеседница агентства.

Судиловская подчеркнула, что подобный запрет действует только на общих дискотеках, так как это общественное место. В свободное время никто не контролирует, какую музыку слушают воспитанники лагеря.

В региональном Роспотребнадзоре подтвердили необходимость подобных ограничений. В ведомстве заявили, что детей необходимо ограждать от информации, которая может «пагубно повлиять на их психику». Это объясняется требованием ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью развитию».

«Детей и подростков, вне всякого сомнения, нужно защищать от разрушающего информационного воздействия на их несформировавшуюся личность. …информационная продукция, запрещённая для детей, не может распространяться в предназначенных для детей образовательных организациях, <…> санаторно-курортных, организациях отдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем сто метров от границ территории этих организаций», — заявили ТАСС в региональном управлении ведомства. Согласно закону, среди несовершеннолетних нельзя демонстрировать информацию, вызывающую желание употребить наркотики и алкоголь, а также содержащую нецензурную лексику. В список входит и продукция, отрицающая семейные ценности и носящая порнографический характер.

Комментарий редакции:

Прекрасный опыт, который надо перенимать и остальным детским лагерям и всем учреждениям, работающим с несовершеннолетними. Творчество исполнителей, попавших под запрет, не несёт детям ничего, кроме пропаганды алкоголя, пошлости и глупости. Вполне логично, чтобы всеми силами ограждать детей от этой деградации.

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