Новости Украины и Новороссии 15 марта 2019
- 12:00 Азаров вскрыл ложь Гройсмана в интервью немецкому «Die Welt».
- 11:55 Санкции за “Дави его, бл….”.
- 08:07 Бабушки Петра Порошенко.
- 02:38 Им нужна война: Офицер ВСУ рассказал о тайных целях провокации США и Украины в Керченском проливе.
- 00:44 Mнe oчeнь oбиднo.
- 00:00 Порошенко после атаки Нацкорпуса поехал поздравлять полк «Азов» (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 21:28 «Автоматом Третья мировая»: почему Украину не примут в НАТО.
Азаров вскрыл ложь Гройсмана в интервью немецкому «Die Welt»
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Санкции за “Дави его, бл….”
ЕС ввел новые санкции против 8 граждан РФ, так или иначе участвовавших в пресечении украинской провокации в Керченском проливе, которая закончилась арестом всей "украинской эскадры".
Санкции наложили на командиров пограничных кораблей, главу пограничной службы ФСБ в Крыму (на заглавном фото) и командующего ЮВО Дворникова. Что же они теперь будут делать, как жить в этом жестоком мире….
Санационный документ полностью https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:073:FULL&from=EN
Украинские нарушители, несмотря на угрозы США и ЕС, по-прежнему отдыхают в российском СИЗО, "волчью стаю" Украине так никто и не вернул, несмотря на грозные крики из Вашингтона и Брюсселя.
Не этого ожидали организаторы провокации с походом через Керченский пролив.
"Ты помнишь, как все начиналось…"
Конец был немного предсказуем.
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Бабушки Петра Порошенко
Номер кошелька «Вопросы Порошенко» – 410015735774328
https://money.yandex.ru/to/4100157357…
На всякий случай Paypal anatolijsharij@gmail.com оплата вкладкой «товары и услуги» с обяз пометкой «Петя».
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Им нужна война: Офицер ВСУ рассказал о тайных целях провокации США и Украины в Керченском проливе
Об этом рассказал кадровый офицер ВСУ Алексей Арестович. Военный пропагандист убежден, что Украина предприняла попытку прохода военных катеров в Керченском проливе лишь для того, чтобы навесить на Россию образ «морского агрессора». Для чего? Чтобы Запад использовал этот искусственный имидж в Арктике и на Балтике.
Арестович дальше, похоже, слишком разоткровенничался, потому что явно начал болтать лишнее. Во-первых, он подтвердил вероятность второй попытки прохода украинских катеров через Керченский пролив, но уже якобы в сопровождении сил НАТО. А во-вторых, бывший ВСУшник добавил, что всё это ожидается после диверсии, которую «Украина провела с американцами».
Очевидно, им нужна была реакция, которую Москва, пусть и не в том виде, в каком хотел Киев, но дала.
Министр иностранных дел Сергей Лавров чётко разъяснил, что подобного Россия не допустит. Однако Украину это не остановит, потому что это выгодно для США.
Им нужна война, о чём говорит поведение в международных водах Черного и Азовского морей. Несмотря на резолюцию Генассамблеи ООН, США пытаются вести себя максимально вальяжно.
Всё это нужно исключительно для того, чтобы помешать России осваиваться в Арктике, а «Северному потоку» расширяться в Балтике.
Однако и с первым, и со вторым Штаты явно припозднились. Но на Украине думают, что всё продолжает следовать согласно плану. Тот же Арестович уверен, что проход украинских кораблей в сопровождении судов НАТО поставит Москву в ситуационный тупик, поскольку Россия якобы побоится связываться с альянсом.
Вот только скорее Североатлантический блок не полезет в Керченский пролив, чем со стороны РФ не последует никакой ответной реакции. Последнее предупреждение было выдвинуто, что заставило западных генералов поежиться. Маловероятно, что НАТО, несмотря на пожелания США, пойдут на эту провокацию, особенно на фоне разрыва ДРМСД, последствия которого заставляют Европу дрожать.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Порошенко после атаки Нацкорпуса поехал поздравлять полк «Азов» (ФОТО, ВИДЕО)
В четверг, 14 марта, президент Украины Петр Порошенко прибыл на Донбасс и посетил передовую, где встретился с боевиками отдельного отряда специального назначения полка особого назначения Нацгвардии Украины «Азов», на базе которого была создана партия Нацкорпус, которая в последнее время активно выступает против президента в связи со скандалами из-за коррупции в оборонной сфере и обвинениях Порошенко в подкупе избирателей.
Как сообщает пресс-служба Порошенко, президент поздравил карателей с «днем украинских добровольцев».
«Прежде всего я хочу поздравить вас с Днем добровольца. Сегодня страна отмечает этот праздник. Мы начали его в батальоне Кульчицкого и решили посетить зону ответственности батальонно-тактической группы от Светлодарской дуги до Зайцево», — приводит слова Порошенко пресс-служба.
Президент добавил, что в настоящее время в ВСУ служат 170 тысяч добровольцев.
Он также отметил «важную роль в защите страны» боевиков Украинской добровольческой армии (УДА) и пользуясь случаем поблагодарил присутствовавшего на встрече стоявшего у истоков создания УДА экс-проводника «Правого сектора»*, внефракционного нардепа Дмитрия Яроша.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
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«Автоматом Третья мировая»: почему Украину не примут в НАТО
Пока идут военные действия на Донбассе, Украину в НАТО не примут.
Об этом заявил экс-кандидат в президенты, политик Евгений Мураев.
По его словам, Альянс Украине только обещает членство, «чтобы нас не обидеть».
«В уставе НАТО есть статья, в которой сказано, что ни одна страна, на территории которой идут военные действия, не может стать членом Альянса. Именно поэтому Украину в обозримом будущем в НАТО не примут», — говорит Мураев.
«Стать членом НАТО — это 20-25 лет тяжелой работы. Это только, чтобы нас не обидеть, нам говорят, что вот скоро… Дело в том, что если нас в Альянс возьмут — это автоматом означает Третью мировую войну. Потому что НАТО тут же будет вынуждено вступить в этот конфликт на нашей стороне, против нашего противника. Да не будет этого никогда, и в НАТО это прекрасно понимают», — отмечает политик.
«У нас война — уже четыре года не меняется линия разграничения. Но деньги туда регулярно идут. Потому что это выгодно определенным кругам — выгодно, чтобы здесь был постоянный военный конфликт», — говорит Мураев.
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