Об этом рассказал кадровый офицер ВСУ Алексей Арестович. Военный пропагандист убежден, что Украина предприняла попытку прохода военных катеров в Керченском проливе лишь для того, чтобы навесить на Россию образ «морского агрессора». Для чего? Чтобы Запад использовал этот искусственный имидж в Арктике и на Балтике.

Арестович дальше, похоже, слишком разоткровенничался, потому что явно начал болтать лишнее. Во-первых, он подтвердил вероятность второй попытки прохода украинских катеров через Керченский пролив, но уже якобы в сопровождении сил НАТО. А во-вторых, бывший ВСУшник добавил, что всё это ожидается после диверсии, которую «Украина провела с американцами».

Очевидно, им нужна была реакция, которую Москва, пусть и не в том виде, в каком хотел Киев, но дала.

Министр иностранных дел Сергей Лавров чётко разъяснил, что подобного Россия не допустит. Однако Украину это не остановит, потому что это выгодно для США.

Им нужна война, о чём говорит поведение в международных водах Черного и Азовского морей. Несмотря на резолюцию Генассамблеи ООН, США пытаются вести себя максимально вальяжно.

Всё это нужно исключительно для того, чтобы помешать России осваиваться в Арктике, а «Северному потоку» расширяться в Балтике.

Однако и с первым, и со вторым Штаты явно припозднились. Но на Украине думают, что всё продолжает следовать согласно плану. Тот же Арестович уверен, что проход украинских кораблей в сопровождении судов НАТО поставит Москву в ситуационный тупик, поскольку Россия якобы побоится связываться с альянсом.

Вот только скорее Североатлантический блок не полезет в Керченский пролив, чем со стороны РФ не последует никакой ответной реакции. Последнее предупреждение было выдвинуто, что заставило западных генералов поежиться. Маловероятно, что НАТО, несмотря на пожелания США, пойдут на эту провокацию, особенно на фоне разрыва ДРМСД, последствия которого заставляют Европу дрожать.

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