Эзотерический взгляд на глобальные процессы

Основная масса населения планеты пока еще не поняла, что начался процесс объединения человечества, естественно, объединение это не может происходить безболезненно при столь разнообразных культурных традициях, экономических и политических системах.

Россия в этом процессе стоит особняком, потому что ее роль в будущем мироустройстве особая, поэтому ее испытывают с особым пристрастием.

Не думайте, что сыр бывает бесплатный. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Создатель не раздает подарки направо и налево запросто так – за право лидерства нужно бороться, и эта борьба идет по всем направлениям, причем это касается не только Западного мира, но и не Западного.

«Информация, которую Вы сейчас имеете об устройстве Вселенной, – компромисс между правдой и системой Вашего текущего мировосприятия.., постепенно мы планируем подвести Вас к максимально правдивому варианту».

Предлагаемый ниже отрывок из объёмного текста – попытка объяснения происходящих в мире процессов с эзотерической точки зрения. Некоторые трактовки весьма неожиданны, иные – спорны. Последнее, в частности, касается тезиса об "усреднении" культур и этносов планеты. Россия с таким подходом не может согласиться. Тем более, что у нас есть огромный исторический опыт сосуществования в рамках единого государства самых разных этносов и культур. Без смешивания. Поэтому на Россию, помимо лидерства на планете, накладывается и обязанность обустроить общежитие на Земле в том же ключе, как это было в Российской империи или в Советском Союзе. Без "плавильного котла" и мультикультурализма.



Сначала все это надо сломать, чтобы затем усреднить. Именно эта работа и была доверена американцам, и они с ней, похоже, успешно справились, доказательством тому служат события 11 сентября 2000-го года.

Взбудоражив мусульманские страны, Америка разворошила осиное гнездо, и все ради того, чтобы стимулировать миграцию населения этих стран в страны Западной Европы. Заметьте, не в Россию, а именно на Запад, потому что нам пока не требуется генетическая подпитка.

То, что происходит сейчас в мире, можно выразить одной фразой – закрытие кармы России и передача ей власти.

России сейчас очень тяжело, ее буквально «рвут на части», притом, что ее народу предоставлено право выбора: либо он выдержит, либо падет. Но если он падет, падет и все человечество.

Нашим людям сейчас неимоверно трудно – это факт, но без этого нельзя. Есть люди, готовые стойко переносить трудности в надежде на то, что рано или поздно ситуация изменится, все нормализуется и они будут жить лучше, но есть и такие, кто готов за «чечевичную похлебку» продать свою душу. Для них не существует понятия «Родина», для них родина там, где «хорошо жить».

Все дело в вере, как говорится: «по вере вашей да воздастся вам». Кто верит в великую Россию, тот в ней и будет жить. Кто верит, что Россия никогда не станет великой, и что только Запад может быть великим, тот в великой России никогда не родится, и не будет жить, наблюдая за ней со стороны, изнывая от злобы. При этом он никого не сможет обвинить, потому что это был ЕГО ВЫБОР.

Но как же отделить стойких от пошатнувшихся? Вот для этого-то и нужны провокаторы типа Мальцева, Навального или Собчак. По-другому не получится. Если человека не провоцировать, он себя никак не проявит.



А как выявить человека с «гнильцой» в душе? Для этого-то и нужны провокаторы. В обыденной жизни человек может выглядеть «очень хорошим», но как только возникают трудности, он тут же почему-то меняется в худшую сторону.

В масштабе человечества таким «провокатором» является Украина. Именно в отношениях с Украиной страны вынуждены проявлять свою истинную суть.

В Украине сейчас воплотились все те, кто когда-либо, за всю историю ее существования, мечтал освободиться от москалей, начиная со времен Богдана Михайловича Хмельницкого и гетмана Ивана Степановича Мазепы.



Сейчас там сошлись в противоборстве все те, кто когда-то воевал на стороне Хмельницкого и Мазепы, отсюда разделение и противостояние.

Все бандитствующие элементы, с которыми когда-то боролась Советская власть при Сталине, воплотились сейчас в Украине. Но украинцы кое-что забыли, а именно, что они славяне, а не англосаксы, и что у них иное предназначение, нежели у англосаксов.

Если они, что совершенно невозможно, присоединятся к Европе, то неизбежно разделят её судьбу, а судьба у Европы в ближайшей перспективе весьма незавидная. Высшую точку своего развития Она прошла, и как все старики будет постепенно угасать.



Вместе с ней, соответственно, будет угасать и Украина. Причем это касается не только ее, но и других славянских государств, будь то Хорватия, Чехия, Словакия, Польша, Словения, Болгария и так далее. Недаром Ванга говорила, что у Болгарии нет будущего без России.

Но это не самое главное, главное, что понять украинцев можно только, находясь внутри этой страны. Находясь за ее пределами понять ее невозможно в принципе.

Украинцы сейчас изживают собственную «родовую карму» и помочь им в этом вопросе, кроме их самих, никто не может. Дело это не быстрое, поэтому «маразм» еще некоторое время продолжится. Вы же знаете поговорку: «кого Бог хочет наказать, того Он лишает разума». Что сейчас в Украине и наблюдается. Так что, пока она свою карму не изживет полностью, никто ей помочь не сможет.

Суть же существующей проблемы заключается в том, что Запорожская Сечь изначально подпитывалась беглыми крепостными из Российской Империи, отсюда такая неприязнь к москалям, и всему москальскому.



Генетическая память, знаете ли, не подтвержденная логикой и правильным суждением, может привести к самым парадоксальным явлениям. А поскольку эти люди не обладают богатым инкарнационным опытом, значит, они не умеют и правильно оценивать происходящие с ними события.

Мало кто из людей умеет правильно оценивать исторические события. Возьмем, например, крепостное право. Многие думают, что это плохо. Отнюдь. Крепостное право было необходимо некоторому количеству нашего народа, иначе, как заставить крестьянина перестать бегать от одного хозяина к другому и начать наращивать свое профессиональное мастерство? Или он должен был навеки оставаться крестьянином от сохи?



А как же искусство кораблестроения, искусство литейного дела, искусство ведения войны, искусство живописи, архитектуры? Или вы думаете, мастерство приходит само по себе? Отнюдь, дорогие товарищи, искусству нужно долго учиться, чтобы стать профессионалом, причем учиться из инкарнации в инкарнацию. За одну жизнь всего не освоить. Как говорится: инкарнации и труд все перетрут.

Да, крепостное право воспринималось некоторыми личностями нашего народа, как покушение на свободу постоянно бегать туда-сюда, да, мастеру, подчас, приходилось тыкать «мордой селедки» в харю подмастерью, как Ваньке Жукову, но по-другому обучить наших людей чему-то значимому было подчас весьма проблематично.



Лень, знаете ли, она вперед нас родилась. Только через коленку. Да, и потом, знаете ли, далеко не все наши люди подпали под это самое крепостное право. Как правило, это происходило в южных регионах страны с плодородными землями. В северных же областях институт общины преобладал. Крепостного права там отродясь никто не видел.

Естественно предположить, что некоторые из «подмастерьев» не выдерживали и бежали в поисках свободы и счастья в Запорожскую Сечь. И чего они добились? Да, от крепостного права они убежали, и свободу получили (на какое-то время), но от себя ведь не убежишь.

Да, они научились строить мазанки из соломы, чем сейчас успешно и занимаются на территориях России и Западных стран, строя дома, собирая ягоды, огурцы и яблоки. Да, в этом они преуспели, но это и все, на большее они не способны. Такова цена свободы. Хочешь как лучше, получается, как всегда.

То же самое, кстати, касается рабства и гладиаторства. Люди ведь становятся рабами и гладиаторами не просто так, а потому, что они недисциплинированны, неработоспособны и трусливы. Рабство и гладиаторство приучает их к трудолюбию, подчинению, дисциплине и смелости.

Ничто не происходит само по себе. Во всем имеется свой смысл. Русские люди никогда не были трусами, поэтому институт гладиаторов на Руси был не актуален.



И отсутствием трудолюбия мы не страдали, поскольку нам труднее было выживать, нежели теплолюбивым жителям Римской империи, поэтому институт рабовладения нам не понадобился.



Но институт крепостного права нам был нужен, потому что наши люди были чрезвычайно неусидчивыми. А все потому, что у нас, в отличие от той же Европы, земли было навалом, а это значит, что не имело никакого смысла хоть как-то облагораживать ее, как это происходило на Западе, где у людей земли было мало.

Как правило, наши люди, как только земля истощалась, тут же бросали ее и переходили на новое место. Так и шатались всю жизнь от одного места к другому. Надо же было как-то заставить наших людей прекратить это «бродяжничество» и начать учить их облагораживать кусок земли, на котором они обитали. Отсюда и крепостное право. Да и профессионализму наших людей надо было учить.

Те же из украинцев (бывших русских), кто бежал в свое время от крепостного права за Сечь, теперь за это расплачивается, а, поскольку, они до сих пор не хотят признаваться себе, что были не правы, они заменяют понимание ненавистью, думая, что ненависть и злоба ко всем, кто не похож на них, позволит им компенсировать отсутствие мозгов.



Отнюдь, как говорится, дуракам нигде не место. Так что придется им учиться, а учиться можно только на своих ошибках, на чужих ошибках учиться нельзя, поэтому они и дальше будут падать, падать до тех пор, пока в их мозгах не наступит прозрение. Прозрение же это наступит лишь тогда, когда жизнь их превратиться в сплошной кошмар. По-другому нельзя.

Однако продолжим. Особую роль в процессе выявления всяческой «гнили» играет, конечно же, Америка. Именно она является «застрельщиком» в данном вопросе.

Роль Америки в глобальном масштабе – способствовать разрушению старого мир, тогда как роль России в глобальном масштабе – на обломках старого мира построить новый мир, ибо, не сломав старого, новое не построишь. Объединить эти функции в рамках одного государства не получится: либо разрушение, либо созидание.

Когда-то Америка созидала, теперь она разрушает, когда-то Россия разрушала, теперь она созидает. Как говорится, время разбрасывать камни и время собирать камни, ибо все течет и все изменяется.

Ничего в этом мире не происходит просто так, всему есть свое определение и во всем присутствует свой смысл. Бессмысленных действий Создатель не совершает.



Если Россия выстоит, – она станет хозяйкой мира, если не выстоит, – мир рухнет. Будем надеяться, что так оно и будет, не зря же Россию на протяжение 1200 лет Судьба тренировала в плане мужества, стойкости, терпеливости, открытости, душевности и так далее.



Кто ее сможет сегодня заменить, если она падет? Никто. А это значит, что у человечества не будет будущего, ибо тогда оно погрязнет в материализме и бездуховности окончательно и бесповоротно, а это конец.

Касательно развития народов, народностей и государств могу сказать следующее. Ничто в этом мире не развивается прямолинейно. Плоская спираль в этом плане также не является эталоном, как не является эталоном и пространственная спираль.



Если бы Создатель вдруг захотел выделить какую-то нацию, народ или государство, Он, тем самым, расписался бы в собственном бессилии, ибо сие «выделение» означало бы, что любое иное Его создание не достойно Его внимания.



Но тогда получается, что Создатель способен создавать нечто второстепенное, нечто такое, что не несет ничего хорошего вселенной, а, стало быть, должно находиться в постоянном подчинении у кого-то высшего.



Это чистейшей воды бред, потому что Создатель глупостей не совершает и ничего недостойного не создает. Сами подумайте, в Космосе все идеально, а на земле нет. это невозможно.



Все Его создания идеальны по определению, в противном случае человечеством бы сейчас управляла Шумерская, Персидская, Ассирийская, Древневавилонская, Древнеегипетская, Древнеримская или Византийская цивилизация.



Как в свое время Европой управляла: Швеция, Голландия, Испания, Португалия, Франция…, а теперь вот Германия. Но этого не происходит. Почему? Да потому, что в историческом плане все работает по принципу системы прерываний. Как это происходит в компьютере.

Скажем так, если бы в компьютере все процессы развивались линейно, тогда самое быстрое устройство, например, процессор, всегда бы был в простое, потому что помимо него существует еще масса периферийных устройств, например, устройства печати, чье быстродействие на порядки ниже, нежели быстродействие процессора. Смысла бы тогда в быстродействии процессора никакого бы не было.



Потому-то и существует система прерываний, позволяющая быстродействующим устройствам работать тогда, когда медленные устройства простаивают.

Если сравнить планетарную жизнь с работой компьютера, можно получить следующую картинку.



Имеется некая структура, именуемая человечеством. Каждого отдельного человека при этом можно сравнить с индивидуальной программой, работающей по определенному алгоритму, тогда как Ноосферу можно представить, как некую глобальную операционную систему, работающую с программами-людьми. Учителей при этом можно сравнить с драйверами операционной системы, работающими каждый со своим периферийным устройством.



Тогда ядром операционной системы можно назвать высшие слои Ноосферы, в чьем подчинении находятся все низлежащие структуры Учителей. В роли же человека, работающего с компьютером, будет выступать Создатель, стучащий по клавиатуре, задающей компьютеру, что ему делать, что считать и как поступать.

На работу любой команды процессора выделяется строго фиксированный квант времени, в течение которого программа производит то или иное действие, после чего она (с сохранением всей информации в соответствующих регистрах) приостанавливается и управление передается другой программе.



Затем работа прерванной программы продолжается после того, как ее регистры будут восстановлены. Считайте это аналогом работы инкарнационной ячейки: смерть-рождение-смерть и так далее.

Что же до государства, действия здесь происходят точно такие же. Сначала оно активируется на выполнение той или иной работы, затем его действие приостанавливается и управление передается другому государству.

В рамках двухтысячелетнего цикла развития это выглядит примерно так. Государство активируется на выполнение какой-либо работы, а затем народы, населяющие его, переводятся в режим «ожидания».



Естественно, они не останавливаются в своем развитии, просто лидировать начинают другие народы, прежние же переводятся в режим обучения. Таким образом, каждый из нас одновременно является учителем и учеником, чем и достигается момент глобального равенства.

В свое время миром управлял Древний Египет и его фараоны, затем власть перешла к Иудеям, а теперь вот настал наш черед. Как известно, перед падением Древнего Египта фараоны гнобили иудеев, теперь вот иудеи гнобят нас. Законы развития человеческого общества, знаете ли.

Учат все и учатся все. Люди учат друг друга, и учатся друг у друга. Не обязательно в школе, достаточно простого общения. Это уже обучение, ибо передача информации и есть обучение.

Но не только люди учатся друг у друга, человек ОБЯЗАН учить и тех, кто стоит ниже его в своем развитии. Я имею в виду животных, растения, минералы.

Как бы странно это не звучало, но минералы тоже живые существа. Ограняя их, человек, тем самым, их облагораживает, ставя выше своих не ограненных собратьев. Я уж не говорю о животных, которых он воспитывает и учит. Соответственно, домашние животные умней своих диких собратьев. Да и сами животные учатся друг у друга, продвигаясь в своем развитии.

В качестве примера. Одна из трех моих кошек за время жизни со мной, научилась лапой открывать и закрывать дверь. Другая моя кошка, глядя на первую, так и не смогла научится открывать дверь лапой, хотя и старалась, зато научилась открывать дверь, упершись в нее головой.



Третья моя кошка научилась гулять со мной и моей собачкой без поводка помногу километров, изображая собой собаку, а если встречалась с чужой собакой, старалась напасть на нее, как собака, оберегая меня.

Точно так же человек поступает с растениями, проводя с ними селекцию, скрещивая дикие растения с «одомашненными», тем самым, облагораживая их.

Точно также поступают и «Внешние» по отношению к человеку Силы, облагораживая его посредством передачи ему информации соответствующего качества, посредством печатных изданий в различных источниках, через Интернет или во сне.

Их же в свою очередь облагораживает Создатель, передавая Им нужную информацию. Создателя же облагораживают представители иных вселенных. И так без конца, ибо ВСЕ ЕСТЬ ВО ВСЕМ,

Подобный принцип развития называется принципом ротации, при котором управление передается от одного человека другому, от одной нации к другой или от одного государства другому, или от одной структуры другой, или от одной Силы другой, поэтому цепляться за так называемое «лидерство» нет никакого смысла.



Если процесс передачи «рычагов власти» начался, остановить его невозможно в принципе.

Другое дело, что к сопротивлению могут подталкивать определенные Силы, заинтересованные в получении энергии определенного рода и свойства, скажем, ненависти, злобы и так далее.



Проще всего Им получить ее в момент возникновения так называемых «кризисных явлений», или войн, чем Они и пользуются, причем не безуспешно. Они вправе это делать, Им этого никто запретить не может, но только в рамках отведенных временных диапазонов. За их пределами Они уже активно работать не могут.

Не стоит забывать также о наличии такого природного явления, как накопление энтропии, что в первую очередь связано с проблемой усталости людей, народов, наций и государств, состоящих из тех же людей, коим свойственно уставать.

По мере развития нации, внутри нее накапливаются определенного рода ошибки, проявляющиеся на генетическом уровне.



Я имею в виду так называемые «гендерные ошибки», при которых люди перестают себя ощущать мужчинами и женщинами, а представляются сущностями среднего пола.



Так было, скажем, в Древнем Риме, который, перед падением, охватила эпидемия педерастии и педофилии. И все потому, что к тому моменту в данной среде накопились гендерные ошибки, что мы сейчас наблюдаем в современной Европе.



Кстати, аналогичный случай описан в Библии на примере Садома и Гоморры. То же самое происходило в Шумерской, Ассирийской, Персидской, Вавилонской, Византийской и так далее цивилизации, а теперь вот происходит в Европе, что является прямым доказательством заката последней.

Обратной стороной данного процесса является то, что после возрождения нации, как это происходило с Америкой, являющейся прямым продолжением Древнего Рима, начинают развиваться прямо противоположные процессы.При этом представители вновь возрожденной нации начинают в резкой форме возражать против проявления любых форм общественной сексуальности. Вспомните хотя бы американских женщин середины семнадцатых-девятнадцатых веков, не смевших кончика ноги выставить из-под платья без риска быть обвиненными в разврате.То же самое происходит с мусульманским миром, являющимся прямым потомком персидской и ассирийской империй. Закутывание их женщин в паранджу есть ничто иное, как обратная реакция на разврат на конечных стадиях развития выше обозначенных цивилизаций.Самое интересное здесь то, что остановить этот процесс прижизненно невозможно в принципе, только посмертно можно снять все наносное, потому-то Садом и Гоморра, а также иже с ними и были уничтожены. Это как «память воды», очистить информацию на ней, точнее, обнулить, можно заморозив молекулы воды, причем, чем ниже будет точка замерзания, тем качественнее произойдет очистка.Уточняю: время действия системы прерываний предопределено и зависит от «кварцованной частоты» процессора. Для нашей планеты это время составляет 72 года и строго соотносится с моментом вращения Солнечной системы с Системой Сириуса. Ибо мы пара. Кстати, наша ДНК, геном и все прочие наши хромосомы точно также подчинены этому числу.В том же ключе работает и прецессионный цикл планеты, где поворот на один градус будет составлять все те же 72 года. Кстати, нутации прецессионного цикла также завязаны на эту систему…