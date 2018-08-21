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А.И. Белов. Деградация человека. До какой степени?

19:51. 21 августа 2018 Просмотров - 173 Один комментарий Опубликовал:
Слева – череп взрослой гориллы. А справа?

Многие не поверят, но справа… тоже череп этой обезьяны. Её детёныша. Это ли не является убедительным подтверждением теории деволюции?!!


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Белов, биология, природа, теория, человек, эволюция
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Один комментарий»

  • 87 87
    Камчатка 21 августа 2018 в 20:18 Ссылка Пометить
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    Уже давно в научных кругах говорят о деэволюции и деградации человека. Но тогда идеи всеобщей толерантности и равенства летят к чёрту.Получается, что некоторые народности в силу каких то причин просто деградировали больше. Наберите в интернете ” в этом этносе каждый девятый – носитель мутации” ( этнос- гораздо более ёмкое понятие, чем народность, языковая группа).Многие научные издания уже открыто говорят, что в последнее время много стало генетических носителей олигофрении в некоторых регионах Кавказа. За последние 30 лет в некоторых в вышеуказанных районах (в многочисленных статьях очень корректно не называю “этот ЭТНОС”) , начались генные мутации в отрицательную сторону. И это обусловлено ,в первую очередь, образом жизни ( питание, социальная сфера, особенности уклада семьи и брака). Я тут за рюмкой чая поговорил со знакомыми генетиками и они мне пояснили. “Каждый девятый” это слишком заниженная цифра, всё гораздо серьёзнее. Просто при СССР были термины “братский интернационализм ” и “дружба народов”, вот и старались не обидеть кого то. А теперь вроде как не хотят обидеть официально “братские кавказские народы”, типа толерантность. В общем, захотите, сами почитаете. Это уже не жёлтая пресса, это уже “секрет Полишинеля” . Все знают, но больному не хотят говорить. Но к моему сожалению ( это не ирония, кому интересно иметь под боком такую проблему- регион с физически здоровыми и развитыми, НО! олигофренами и и дебилами, вооружёных “самой миролюбивой религией”) это правда.

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