А.И. Белов. Деградация человека. До какой степени?
19:51. 21 августа 2018 Просмотров - 173 Один комментарий Опубликовал: brahman
Слева – череп взрослой гориллы. А справа?
Многие не поверят, но справа… тоже череп этой обезьяны. Её детёныша. Это ли не является убедительным подтверждением теории деволюции?!!
Многие не поверят, но справа… тоже череп этой обезьяны. Её детёныша. Это ли не является убедительным подтверждением теории деволюции?!!
Источник: ss69100.livejournal.com
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Уже давно в научных кругах говорят о деэволюции и деградации человека. Но тогда идеи всеобщей толерантности и равенства летят к чёрту.Получается, что некоторые народности в силу каких то причин просто деградировали больше. Наберите в интернете ” в этом этносе каждый девятый – носитель мутации” ( этнос- гораздо более ёмкое понятие, чем народность, языковая группа).Многие научные издания уже открыто говорят, что в последнее время много стало генетических носителей олигофрении в некоторых регионах Кавказа. За последние 30 лет в некоторых в вышеуказанных районах (в многочисленных статьях очень корректно не называю “этот ЭТНОС”) , начались генные мутации в отрицательную сторону. И это обусловлено ,в первую очередь, образом жизни ( питание, социальная сфера, особенности уклада семьи и брака). Я тут за рюмкой чая поговорил со знакомыми генетиками и они мне пояснили. “Каждый девятый” это слишком заниженная цифра, всё гораздо серьёзнее. Просто при СССР были термины “братский интернационализм ” и “дружба народов”, вот и старались не обидеть кого то. А теперь вроде как не хотят обидеть официально “братские кавказские народы”, типа толерантность. В общем, захотите, сами почитаете. Это уже не жёлтая пресса, это уже “секрет Полишинеля” . Все знают, но больному не хотят говорить. Но к моему сожалению ( это не ирония, кому интересно иметь под боком такую проблему- регион с физически здоровыми и развитыми, НО! олигофренами и и дебилами, вооружёных “самой миролюбивой религией”) это правда.