Пострадавшие от новой схемы мошенничества предупреждают россиян об опасности (ФОТО)

Журналист Юлия Калинина выяснила, какую опасность представляют современные «медицинские центры, столкнувшись с мошенниками лично. Результатами расследования она поделилась на своей странице в социальной сети.

В четверг у меня вышла статья в газете, но я не могу ее найти на сайте, поэтому вместо ссылки скопировала сюда сам текст. Он длинноват. Но мне кажется, имеет смысл прочесть, чтоб не попасться в ту же ловушку.

Это про новый тип лохотронов, работающих под видом коммерческих медцентров.

Прокуратура о них знает. Но типа ничего сделать не может.

А добросовестные коммерческие медцентры почему-то не обращают на них внимания. Хотя эти лохотроновские клиники их дискредитируют. Рушат им бизнес.

Люди-то разницы не делают. Один раз их нагреют в коммерческом центре, ну они и думают, что все коммерческие центры такие. Хотя — не все.

Недавно мне в ФБ попалась реклама, приглашающая на бесплатную консультацию со слоганом «Здоровая Москва». Я решила сходить и позвонила по указанному телефону, чтоб записаться к флебологу. Лет десять назад мне удалили вену на правой ноге, и я хотела проверить, как там сейчас состояние.

Девушка подтвердила: консультация одного специалиста бесплатная. Если он назначит УЗИ и анализы, это тоже будет бесплатно.

В субботу 4 августа я пришла в медцентр Глобалмед на Красных воротах. Мне сказали, подождите, за вами придет врач.

Врачом оказалась высокая яркая блондинка Зоя с длинными волосами и губами, как у подружки утенка Дональда Дака.

Она была настолько не похожа на врача, что я даже спросила: «Вы врач?» Она сперва не ответила. Но когда я повторила вопрос, сказала, что да, она мой врач общей практики, сейчас со мной поговорит, а потом отведет к флебологу.

В кабинете Зоя стала спрашивать про мои болезни. Я говорила, болезней нет, только вот ноги побаливают. Видимо, возраст. Она согласилась: возраст опасный, и у меня наверняка много болезней, а что они пока не болят, так это ничего не значит. Потом заболят, а уже поздно будет, лучше лечиться заранее. И повела на УЗИ вен.

Похожий на башкирского пчеловода узист был единственным, у кого на халате висел бейджик с фамилией — Халиков. У остальных врачей на бейджике было только имя-отчество. Фамилий на дверях кабинетов тоже не было. Лишь таблички «кабинет такой-то» и «идет прием».

Узист выдавил мне на ноги гель и стал елозить датчиком по правой ноге, одновременно глядя в экран. «Клапаны не работают, — сразу увидел он. — Кровь не поднимается».

Я насторожилась.

«Артерии в холестириновых бляшках. Вены сильно расширены. Cлабый кровоток. Очень слабый». Он повернул ко мне экран с застывшей картинкой. Поперек тянулась красная колбаска. «Вот ваша бедренная вена на правой ноге. У нее должна быть ширина — пять. А у вас восемь!»

Он говорил про ту самую вену, что мне десять лет назад удалили.

Я молчала, а что тут скажешь.

«На левой ноге получше, — продолжал Халиков. — Шесть. Но тоже выше нормы. Слева несостоятельно. Справа слабо состоятельно. Стенки сосудов сильно кальцинированы. Видите белые полоски? Их не должно быть видно. Это кальций».

Минут десять узист объяснял, в каком ужасном состоянии мои вены и как мне необходимо срочно лечиться. Иначе — конец. Придет тромб. Сосуды разорвутся: ба-бах — и все.

Он даже подошел к стене, чтоб показать мою беду на страшных плакатах, которые там висели. «Это третья стадия. А это четвертая».

— Лечиться нужно обязательно, — подытожил он. — Я напишу, как.

Взял листочек, с которым ему меня привела Зоя, и что-то написал на обратной стороне.

Тут и Зоя снова появилась. Мы вышли из кабинета. «О, флеболог вам уже выписал назначения», — обрадовалась Зоя, глядя на листочек.

— Он разве флеболог? — удивилась я.

Насколько я знаю, врач-узист — самостоятельная специальность. Узисты пишут заключение о том, что увидели в ходе исследования, а врач, специализирующийся на заболеваниях тех или иных органов (флеболог в частности), исходя из заключения узиста определяет назначения. Такой порядок во всех медцентрах. Даже в ветеринарных.

Но тут был другой порядок. «Как не врач? А кто же? Он сердечно-сосудистый хирург. Высшей категории», — возмутилась Зоя и смерила меня уничтожающим взглядом.

Она вообще не особо вежливо со мной разговаривала. Как с недоразвитым ребенком примерно.

«Теперь пойдемте на АМП, — сказала Зоя. — Анализатор крови. Сто тридцать анализов за один раз. В Москве всего три таких аппарата».

АМП оказался небольшой коробочкой, из которой торчали пять проводков.

Изображавшая врача женщина уложила меня на кушетку, засунула два проводка в подмышки, один положила на пупок и еще две — на ляжки. И ушла минут на пять.

Я лежала, ничего не чувствовала. Женщина вернулась вместе с Зоей. Мы сели перед монитором. Женщина сказала, что вот этот длинный список анализов крови на экране — это все мои анализы, которые за пять минут сделала коробочка с проводками.

Анализы были хреновые, как вы понимаете. Холестирин высокий, сердце — ни к черту, легкие никуда не годятся, мозг не снабжается кровью, ферменты не вырабатываются, клетки не делятся.

По каждому показателю женщина подробно объясняла, какие меня ждут катастрофические последствия. Зоя поддакивала.

Они умело нагоняли жуть. Кошмарили, как говорит президент Путин.

Если бы в начале лета я не прошла кардиологическое обследование в одной из лучших клинок Москвы, я бы сильно испугалась. А если бы еще и чувствовала себя неважно — как обычно бывает, когда решаешь обратиться к врачам — мне бы и вовсе поплохело.

Зоя опять меня повела в свой кабинет. Повторила восемь раз, что дела мои плохи, десять раз — что надо лечитьcя, и выложила назначения Халикова.

«Вам рекомендовано: ВЛОК — внутривенное лазерное очищение крови, озонотерапия, капиллярная мезотерапия, капельницы — инфузионная терапия, лимфодренажный массаж».

Прописанные процедуры никак не соответствовали угрожающим тенденциям, которые обнаружились во мне в ходе обследования. Я ждала большего. А тут просто какая-то физиотерапия с неясным эффектом.

— Готовы заниматься? Интересно? — спросила Зоя.

Я спросила, сколько будут стоить процедуры.

— Сейчас приглашу нашего старшего менеджера, — сказала Зоя. — Она озвучит по ценовой политике.

Старший менеджер оказался Аллой, очень деловой брюнеткой лет сорока.

Здесь надо сделать небольшое отступление и сказать, что все то время, пока я была в медцентре, у меня работал лежавший в сумке диктофон. Как-то случайно включился. Поэтому все беседы — и с Зоей, и с Халиковым, и с анализатором крови, и с Аллой у меня записаны.

По этой причине я ее тут цитирую практически дословно с небольшими сокращениями.

— Курс потрясающий, и у нас его выгодно делать, — сразу взяла она быка за рога и принялась на листочке рисовать схему оплаты. — На сегодняшний день по подсчетам у вас получается 278 тыс. 990 руб., но сегодня у нас идет 50% скидочка, единственная квота у меня осталась, Зоя умоляла отдать ее вам. Исходя из этого я вам прописываю курс 114 тыс. 345 руб. Способы оплаты: наличным платежом, либо по безналу, либо 50% сегодня и в течение недели занести остаточек. Либо пробуем с вами по банку. У нас четыре банка-партнера замечательные, первый платеж у вас будет только через полтора месяца. По ежемесячному платежу у вас будет получаться в районе 3800 руб. У вас комплекс — 31 процедура, плюс к вашему комплексу я вам прописываю поддерживающий курс на закрепление результата — 36 процедур. По факту вы меньше покупаете, больше приобретаете, имеете хорошую скидочку и у вас получается 67 процедур на весь курс. Какой из этих четырех вариантов будет для вас комфортным?

— Мне надо подумать, — сказала я.

— Зачем? — возмутилась Алла. — Мы работаем на результат. В любой другой день оплата по прайслисту, если потянете под 300 тыс. Только на сегодняшний день у вас 114 тыс. и хорошая возможность по чуть-чуть оплачивать свой курс. На нуле мы с вами сегодня оформляемся и только через месяц вы начинаете выплачивать, а до этого уже получаете процедуры.

— Так это кредит что ли? — сообразила я. Слово «кредит» до этого не звучало. Алла все время говорила «платить по банку». — А под какой процент?

— Там получается 15%, — чуть замялась она.

— Мы надо посоветоваться с мужем, — сказала я.

— Насчет чего? — опять удивилась Алла. — Нет, решение здесь вы должны сами принять. Если вы скажете мужу, что вам надо себя поддержать, я думаю, он не будет против.

— У нас есть какие-то планы. Я так не могу: прийти и поставить его перед фактом, что забираю из семейного бюджета больше ста тысяч.

— Я это все прекрасно понимаю, поэтому я вам прописала четыре варианта способа оплаты. Из этого можно что-то выбрать. Чем вы не впечатлены?

— Я впечатлена, но мне нужно поговорить с мужем.

— Насчет чего? — уже с раздражением выпалила Алла.

— Насчет лечения.

— Вы можете набрать сейчас своего супруга и обсудить вопрос?

— Нет, он сейчас занят.

— Но просто здесь очень важное дело. Он может жене выделить две минутки?

— Я сейчас не могу ему звонить.

— Тогда принимайте решение сами. Но назначение остается у нас, мы на руки ничего не даем. Вот у вас курс на 279 тыс., можете посоветоваться с мужем, переспать, с кошечкой еще посоветоваться… Вам предоставлена максимальная скидочка! Четыре варианта оплаты! Можно что-то из этого выбрать?

— Да, я все это понимаю, но у меня есть определенные обстоятельства.

— Какие у вас обстоятельства? — Алла смотрела на меня как на говно в траве.

Мое терпение лопнуло.

— Мне нужно посоветоваться с мужем, я вам это говорю пятый раз, — заорала я. — И хватить давить на меня. Не вы будете решать, как жить мне и моей семье.

— Попрошу не повышать на меня голос, — Алла сбавила напор и изобразила улыбку.

— Это вы меня довели до того, что я стала повышать голос. Дайте мне ваши назначения, условия, мы с мужем обсудим. И вот эту картинку дайте — схему оплаты, что вы нарисовали.

— На руки мы ничего не даем, — она смяла листок и встала. Я повернулась к Зое.

— Оставьте в компьютере мою диагностику, я определюсь и решу, покупать ли курс.

— Нет, мы ничего не оставляем. У меня знаете, сколько таких пациентов каждый день, — Зоя тоже встала.

Они поняли, что я не поведусь на развод. Тратить время больше не имело смысла.

*****

В интернете полно историй людей, клюнувших на рекламу бесплатной консультации. У кого-то она мелькала в соцсетях, как у меня. Кому-то звонили по телефону зазывалы.

Все эти люди прошли одинаковую обработку в медцентрах. Сначала их якобы обследовали на якобы уникальной аппаратуре, потом объявляли, что со здоровьем большие проблемы, запугивали и старались очень быстро — пока не опомнились — подсунуть кредитный договор с банком на сумму от 80 до 180 тысяч, выдавая его за рассрочку на лечение.

Чаще всего об этом пишут жители больших городов — Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Ростова на Дону, Нижнего Новгорода, Самары, Тольятти.

Названия медцентров, которые проделывают такие трюки, приводятся самые разные. «МедклиникДиет», «BB Cliniс», «Свобода Выбора», «Фин КлиниК», «Салон», «Империя», «Медицинский», «Интермед». Москвичи чаще всего упоминают Глобалмед.

Одна из жертв этого медцентра, подписавшая кредитный договор на 85 тыс. руб., согласилась со мной встретиться.

Елена (будем так ее звать) обратилась в Глобалмед в конца апреля. Разболелись ноги, с трудом могла встать. На глаза попалось объявление о бесплатной консультации. Решила сходить, поскольку недалеко живет.

С ней все было то же самое, что со мной, даже процедуры ей назначили те же, но вместо Зои ее окучивал Алик, и еще она там выпила чаю, который, как ей кажется, был непростой: «Я вообще-то здравый человек, у меня ответственнная работа. Но тут очень плохо соображала. Как будто меня загипнотизировали или что-то подсыпали в этот чай. Алик говорил, да не читайте, там пустые формальности, лучше подписывайте скорее и пойдем на процедуру, пока мы не закрылись. У вас же боли, надо скорее снять».

Только прийдя домой и перечитав договор, Елена осознала, что взяла кредит в банке «Ренессанс Кредит». 85 тыс. на 24 месяца под 21 процент (а не под 15, как обещала Алла). Причем не на лечение. В договоре было написано: на косметические процедуры.

Теперь ей с ее больными ногами звонит коллектор и насмехается. Небось, говорит, омолодиться хотели?

Елена попыталась расторгнуть договор. В Глобалмед сказали: обращайтесь в банк, вы же у него брали деньги. Банк отказался. Она решила судиться.

Эксперт по банковским тяжбам, к которому я обратилась с просьбой оценить шансы Елены расторгнуть договор через суд, оценил их как невысокие. «Это было бы легко, если бы его состряпали быстро и без опыта. Но упоминаемый банк — крупный по рознице. Не думаю, что в договор включили условия, которые можно было бы оспорить. Впрочем, попробовать можно».

Указанные на сайте Глобалмед банки-партнеры — солидные финансовые организации. Понятно, что выиграть у них в суде очень непросто. Тем более, если надо расторгнуть кредитный договор, который ты сам подписал: вот же твоя подпись.

Тем не менее пара адвокатских контор в Москве обещают вернуть все деньги. Я позвонила в одну такую контору, объяснила, что надо расторгнуть кредитный договор на оплату лечения в Глобалмед. «Конечно, поможем, — был ответ. — Приезжайте». Ехать мне было не с чем, поскольку договор я не заключала. Но стоимость, которую мне назвали, смутила — 10 тысяч.

Только за составление искового заявление юристы берут сейчас 20 тысяч.

10 тысяч — явно какая-то замануха. Очередной бесплатный сыр?

Скорее всего. Осведомленные граждане, помотавшиееся по судам, высказывают в сети предположение о том, что на «медицинских» мошенниках делают бизнес «юридические» мошенники. Причем, вполне вероятно, у них один и тот же организатор и вдохновитель.

Красивый бизнес. Сначала запугиваешь людей болезнями и заманиваешь в кредитную ловушку. А потом сам же из этой ловушки выручаешь.

Получаешь доход и на договоре займа, и на избавлении от него. Немного там, немного тут. В итоге — неплохой плюс.

*****

«Глобалмед», как сказано на сайте комании — это многопрофильная сеть оздоровительных центров. В нее входят семь центров: пять в Москве и два в Екатеринбурге.

Там же на сайте выложены лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные следующим компаниям:

— ООО «Велнес Бьюти» — это сетевой центр на Смоленской: ул. Новый Арбат, д.21 (19 этаж).

— ООО «Комфорт клиник», это центр на Арбатской: ул. Новый Арбат, д.11 стр. 1 (24 этаж).

— ООО «Лаборатория красоты», центр на Пушкинской: Пушкинская пл., д.5 (3 этаж).

— ООО «Глобал Фит», центр на Белорусской: ул. 1-я Тверская-Ямская, д.27.

— ООО «Экспертмед», центр на Красных Воротах: Садовая-Черногрязская, д.8 стр. 7.

Генеральные директора этих обществ — почти все не москвичи, люди не публичные и скорее всего являются номинальными учредителями. Для каждого центра создано отдельное юридическое лицо, так что выяснить имя настоящего владельца сети Глобалмед не представляется возможным.

Покопавшись в интернете, я однако нашла немного дополнительной информации:

— в ООО «Экспертмед» на Красных Воротах (это как раз тот центр, куда я ходила) в конце прошлого года Басманная прокуратура проводила проверку и нашла в холодильнике для медпрепаратов «не идентифицированные лекарственные препараты в виде флаконов в количестве пяти штук с нарушенной целостностью медицинской крышки». Там же обнаружились препараты с истекшим сроком, иглы без стерильной упаковки и продукты питания. В итоге суд оштрафовал «Экспертмед» на 100 тыс. руб.

— ну и самое, наверно, интересное: ООО «Комфорт Клиник» является вторичным правообладателем бренда «Дешели».

Афера с «Дешели» была на пике года три назад. Это косметика, которая впаривалась по всей стране той же схемой, что процедуры в Глобалмед. Женщинам звонили операторы, приглашали посетить бесплатно «спа-салон», а на месте убеждали купить набор из тюбиков-баночек ценой 45–50 тыс. руб. и если таких денег у клиента не было, оформляли ему под видом рассрочки кредит в банке.

Следственное управлению по Нижнему Новгороду провело расследование и выявило организаторов — граждан Израиля Леонида Лигера и Гургена Саядяна. Им было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве в крупном размере. В июне 2017-го дело передали в суд. Но уже в августе суд отказался его рассматривать из-за того, что Лигеру не перевели на иврит обвинительное заключение.

Более свежих новостей про «Дешели» мне найти не удалось. Вероятно, обвинительное заключение все еще переводят.

Хочется надеяться, что в случае с Глобалмед правохранительные органы также найдут возможность проявить себя и будут даже порасторопнее. Хотя сейчас, честно сказать, сейчас нет никаких признаков, что ситуация у них под контролем.

P. S.

Когда мы встречались с Еленой и она мне рассказывала, как ее облапошили в Глобалмед, я ей тоже рассказала про свое посещение и про сердечно-сосудистого хирурга, обнаружившего у меня удаленную вену.

— Халиков? Я его помню, — сказала Елена. — Я же там была за три месяца до вас. Он тогда еще только учился. Какая-то девушка делала мне УЗИ вен и параллельно ему показывала, как водить по ногам датчиком и куда смотреть на экран.

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Юлия Калинина