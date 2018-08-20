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Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 августа 2018

17:12. 20 августа 2018 Просмотров - 161 Нет комментариев Опубликовал:

Восстановительные работы в армянском квартале Алеппо

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В сети появилось видео разрушенной части Алеппо

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Структурам ООН секретным указом запретили восстанавливать экономику Сирии

Структурам ООН секретным указом запретили восстанавливать экономику Сирии | Русская весна

Политический департамент ООН в конце прошлого года издал секретную директиву, запрещающую структурам организации участвовать в восстановлении Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник на пресс-конференции в Москве.

«Политический департамент секретариата ООН ещё в октябре прошлого года издал и распространил по всей системе ООН секретную директиву, запрещающую организациям, входящим в эту систему, участвовать в каких-либо проектах по восстановлению сирийской экономики. Только гуманитарная помощь, больше ничего», — сказал Лавров.

Глава российской дипломатии рассказал, что поинтересовался у генсека ООН Антониу Гутерриша, «почему подобные вопросы становятся предметом неких секретных секретариатских внутренних директив» и почему о них не информирует Совет Безопасности ООН.

По словам министра, генсек ООН пообещал разобраться в этой ситуации.

«Я убеждён, что все согласятся в недопустимости попыток одной группы стран манипулировать в своих корыстных геополитических интересах секретарствами международных организаций, чьи сотрудники обязаны быть беспристрастными и независимыми», — подчеркнул Лавров.

Также глава российского МИД заявил, что Соединенные Штаты препятствуют восстановлению районов Сирии, контролируемых правительством страны.

«Вот несколько дней назад в Вашингтоне был Стаффан де Мистура (спецпосланник ООН по Сирии — прим. ред.), встречался с Майком Помпео (госсекретарь США — прим. ред.), и по итогам их переговоров госдепартамент в комментарии употребил такое выражение, как «даже обсуждать преждевременно вопрос о восстановлении Сирии», — сказал Лавров.

По его словам, было заявлено, что «сначала нужно достичь прогресса в политическом урегулировании, так называемом политическом переходе».

«Отмечу при этом, что такие условия и такие предварительные требования США выдвигают исключительно в отношении тех районов, которые контролирует правительство Сирийской Арабской республики. Которые были освобождены от “игиловцев”* и “нусровцев”* и прочих террористов», — сказал Лавров.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

США пытаются затормозить возвращение беженцев в Сирию, — Лавров

США пытаются затормозить возвращение беженцев в Сирию, — Лавров | Русская весна

США, отказываясь участвовать в восстановлении инфраструктуры Сирии, пытаются искусственно затормозить возвращение беженцев в эту страну, заявили глава МИД РФ Сергей Лавров.

«США пытаются искусственно затормозить процесс возвращения беженцев через отказ участвовать в восстановлении инфраструктуры в Сирии.

Несколько дней назад в Вашингтоне был (спецпредставитель ООН по Сирии) Стаффан де Мистура, встречался с (госсекретарем США) Майком Помпео и по итогам их переговоров Госдеп в комментарии употребил такое выражение, как «даже обсуждать преждевременно вопросы восстановления Сирии», — сказал Лавров по итогам переговоров с ливанским коллегой Джебраном Басилем.

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Метки: главное, компиляция
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