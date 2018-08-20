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Настоящие причины революции 1917: крестьянин у последней черты (ВИДЕО)

02:00. 20 августа 2018 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:
Настоящие причины революции 1917: крестьянин у последней черты (ВИДЕО) | Русская весна

Историк, кандидат биологических наук Фёдор Лисицын рассказывает о книге Александра Островского «Российская деревня на историческом перепутье».

В каком состоянии находилось российское сельское хозяйство последние 150 лет перед 1917 годом.

Почему в определении причин революции не работают простые схемы, которые были приняты в СССР и в среде русской эмиграции, как замалчиваются факты в наше время. В чём состоит страшная правда о русской деревне.

Каковы были успехи дореволюционной России в сравнении с Европой и Америкой. В какой момент России перестало хватать доходов от сельского хозяйства. Какая цепочка событий привела к значительному ухудшению положения российского крестьянина к началу XX века.

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Андрей Фирсов, Фёдор Лисицин

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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