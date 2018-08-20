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Граждане России: Отечественная история и духовные ценности под угрозой

19:47. 20 августа 2018 Просмотров - 158 Один комментарий Опубликовал:
С одной стороны результаты опроса тревожащие, с другой – безусловно положительного характера.

Тревожащие, ибо действительно существует некий субъект (в собирательном смысле), который методично и по самым разным направлениям фальсифицирует и опошляет отечественную историю, а также пытается опустить нравственную планку общества.

Положительный же момент заключается в том, что всё больше и больше граждан страны начинают осознавать данное явление как действительно имеющее место. Соответственно, увеличивается и общественное противодействие указанному субъекту.
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Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес Большой козел или шабаш ведьм, ок.1821-23, фрагмент

Подавляющее большинство россиян убеждены в существовании субъекта, стремящегося переписать российскую историю и разрушить духовные ценности России, показывают результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, 20 августа сообщает Интерфакс.

Всероссийский опрос граждан ВЦИОМ проводил 29-30 мая среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет.

Результаты опроса показали, что две трети жителей страны считают, что осуществляются постоянные попытки подтасовки фактов и переписывания отечественной истории в ущерб России, и ведет такую деструктивную работу группа лиц. О существовании такой группы заявили 66% россиян.

Следует отметить, что в наличии такого деструктивного субъекта убеждены как люди старшего возраста, так и молодежь.

Среди людей старше 45 лет поддержка этой точки зрения составила 72%, среди респондентов среднего возраста 35-44 лет — 65%.

Молодежь убеждена в существовании злых сил слабее, но незначительно. Среди респондентов 25-34 лет эту позицию занимает 56%, среди 18-24-тилетних — 51%.

Отрицают наличие группы лиц, стремящейся переписать историю, 26% россиян. Они считают, что пересмотр истории происходит в стремлении «докопаться до истины».

По вопросу наличия организации, нацеленной на разрушение духовных ценностей жителей России, результаты опроса практически аналогичные. В существовании такой организации уверены 63% опрошенных. Противоположную позицию занимают 24% россиян.

Напомним, в 2014 году Агентством по культурно-социальным исследованиям общества (АКСИО) проведен опрос по отношению россиян к традиционным ценностям и изменению российского законодательства в области семьи и детства. Было опрошено 43687 человек из всех регионов Российской Федерации.

Результаты опроса показали категорическое неприятие гражданами страны современных западных ценностей от легализации гомосексуализма и однополых браков, до эвтаназии, «сексуального просвещения» несовершеннолетних и ювенальных подходов к семье.

При этом вопросы законодательного утверждения всех этих «нетрадиционных» ценностей регулярно рассматриваются в законодательных органах страны.


Поэтому убежденность россиян в наличии субъекта, разрушающего традиционные ценности и навязывающего нетрадиционные, вполне закономерна.


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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: духовный, история, Культура, общество, опрос, отечество, Россия, статистика, фальсификация
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