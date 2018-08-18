Кровавый шлейф Ходорковского: как связи с олигархом оборачиваются для людей смертью

Подробности трагической гибели трех журналистов в Центральноафриканской республике по-прежнему горячо обсуждаются общественностью, как и личность того, кто является виновником произошедшего. Речь идет о беглом олигархе Михаиле Ходорковском, который на протяжении нескольких лет пытался нарисовать себе образ добропорядочного гражданина, но, увы, безуспешно. Слишком уж запятнана репутация у этого человека.

Сейчас большой популярностью в Сети Интернет пользуется инфографика, представленная ниже. Она отчетливо демонстрирует последствия общения с одиозным миллиардером. Как видно, всех этих людей, которые встали на пути Ходорковского, ждала неминуемая смерть.

Что касается инцидента в ЦАР, то уже мало у кого остаются сомнения по поводу виновности прозападного миллиардера. По словам писателя Захара Прилепина, Ходорковский, который непосредственно и организовывал поездку спецкоров в республику, знал, на что идет. Публицист отмечает, что Михаил отправил журналистов фактически на смерть, а теперь пытается себя выгородить. Впрочем, получается у него это, мягко говоря, не очень.

Если говорить об организации самой поездки, то, по сути, ее и не было. Во-первых, Ходорковский не обеспечил своих сотрудников должной охраной, и это при том, что в ЦАР 80% территорий захвачены боевиками, и никак не контролируются правительством. Во-вторых, команда корреспондентов даже не имела соответствующей аккредитации, и оформлены они были в качестве туристов. В-третьих, на сомнения наводит водитель, который отвез россиян в пункт назначения. Примечательно, что преступники убили только трех ребят, а вот водитель смог фантастическим образом скрыться. Случайность? Маловероятно.

Позже вдова убитого Александра Расторгуева подтвердила, что именно Ходорковский причастен к смерти ее мужа. В большом интервью женщина рассказала, что от олигарха не поступило никакой помощи. Что тут говорить, если даже Ходорковский не предложил помочь с организацией похорон. Вместо этого, он всячески пытается пиариться и просто-напросто устраивать пляски на костях.

Так, одной из последних новостей, которая ошеломила общественность, стало создание Ходорковским и его сподвижниками Фонда по защите журналистов. Верх циничности! Примечательно, что на эти цели он выделил 5 млн долларов. Тут возникает логичный вопрос – почему эти деньги нельзя было потратить на охрану парням? Жадная морда Ходорковского, видимо, решила, что делать это незачем, как и отправить сто тысяч зеленых на похороны своих же сотрудников.

Очевидно, что погибшие журналисты были для олигарха лишь инструментом для достижения своих гнусных целей. Ему просто-напросто нужно было пропиариться и создать громкий инфоповод, который послужит отличным поводом очернить ненавистную ему Россию. Разумеется, все это происходит не без участия западных структур, у которых Ходорковский на коротком поводке.

Неслучайно, что новый фонд Ходорковского до отказа забит ярыми русофобами. Среди них Джефф Гедмин, который являлся некогда президентом ангажированного медиа «Радио Свобода». Кроме того, в составе организации присутствует высланный еще в 2011 году из России Люк Хардинг, уголовник Леонид Невзлин, который заочно был приговорен к пожизненному заключению, а также экс-сотрудник «Радио Свобода» Дэвид Саттер, его тоже выслали из страны в 2013 году.

Как вы думаете, действительно ли этот сброд интересуют судьбы журналистов? Как по мне, ничуть.

Впрочем, обвинения Ходорковского в убийстве журналистов в ЦАР даже кажутся вполне закономерными, учитывая колоритную биографию подлеца. Еще в 2015 году Михаила заочно обвинили в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, а также в покушении на убийство 4-х человек.

Такое ощущение, что Ходорковский убирает абсолютно всех, кто стоит у него на пути. Для многих знакомой является история МЕНАТЕПа, которой хотел завладеть один из спонсоров движения Ходорковского «Открытая Россия» Джейкоб Ротшильд. Однако по стечению обстоятельств руководителем компании, к сожалению Михаила, стал Стивен Кертис. Впрочем, руководить ему пришлось недолго, поскольку спустя три месяца в 2003 году он разбился на своем же вертолете.

И это еще не все, кровавый шлейф за Ходорковским тянется на протяжении годов. У погибшего Кертиса был соратник Пол Кастл, который занимался контролем над зарубежными финансовыми активами Михаила Ходорковского. Совпадение или нет, но в 2010 году он падет под поезд метро в Лондоне.

Вереница смертей продолжается, и вот уже следующим погибшим становится, как несложно догадаться, близкий друг Кастла Роберт Кертис. Его, как и друга, нашли на рельсах лондонского метро.

Громким стало и самоубийство российского олигарха Бориса Березовского, который был найден повешенным в квартире в Лондоне. Все бы ничего, но он также был связан с Ходорковским и даже вел с ним совместным бизнесом. Кстати, при жизни он выражал опасения, что кто-то хочет его убить.

Угрожали, как выяснилось, и Скоту Янгу, который осуществлял коммуникацию между лондонскими соратниками Ходорковского. Позже нашли убитым Джонни Элиачоффа, который был важной фигурой во взаимосвязи с Ходорковским, а также сотрудничал с Янгом.

Всплывает личность Ходорковского и в том случае, когда речь заходит об убийстве бывшего агента ФСБ Сергея Литвиненко. Причем здесь Ходорковский? Да дело в том, что Сергей был тесно связан с Березовским и хорошо знал о его нечистых делах.

Кроме того, в 2014 году был найден убитым и ключевой свидетель по делу Литвиненко Дэвид Уэст, что значительно усложнило ход расследования.

После ознакомления с чередой этих подозрительных смертей становится понятным, что связи с Михаилом Ходорковским к хорошему точно не приведут. Вероятно, стремясь скрыть улики и отхапать кусок побольше, он беспринципно убирал конкурентов и свидетелей. Уж совсем не тянет такое количество смертей на совпадения. Ну, а Ходорковскому что до этого? Он преследует лишь цель обогащения и пиара, а какая у этого будет цена – ему не важно. Впрочем, история с тремя погибшими журналистами стала этому доказательством.