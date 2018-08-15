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ГКЧП Ошибки Итоги

23:25. 15 августа 2018 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:

Известный эрудит прокомментировал итоги опроса, проведенного «Левада-центром»

Спустя годы, минувшие с момента августовского путча 1991 года, стало понятно, что обе стороны конфликта не знали, как действовать правильно, считает политический консультант Анатолий Вассэрман. Об этом он заявил корреспонденту 14 августа, комментируя итоги опроса, проведенного «Левада-центром», показавшего, что более половины граждан РФ считают, что в дни августовского путча 1991 года ни окружение Бориса Ельцина, ни сторонники Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) не занимали правильной позиции.

«Сейчас, опираясь на знания того, что произошло после, мы видим, что и попытка все сохранить, и попытка все поломать — равно пагубны, — сказал Вассэрман. — Похоже, что оптимальным путем был китайский, но, к сожалению, тогда об этом никто всерьез не думал. Получилось как в грустной поговорке — «если б я был такой умный сейчас, как моя жена потом». Тогда действительно обе стороны противостояния действовали явно ошибочно».
Кроме того, Вассэрман признался, что на момент августовских событий 1991 года сам был против ГКЧП, хотя поддерживал скорее президента СССР Михаил Горбачева, нежели президента РСФСР Бориса Ельцина.

«Я не видел в действиях ГКЧП рационального смысла, — объяснил Вассэрман. — По сути, они предлагали вернуть практически всё к догорбачевским вариантам и оставить только очень небольшие изменения, причем такие, каких было явно мало, и смысл которых был не очень понятен. Я полагал, что большая часть народа тогда тоже считала, что ГКЧП предлагает слишком мало и слишком поздно. Действовать надо существенно раньше».

Также Вассэрман обратил внимание на то, что лидеры ГКЧП очень наглядно показали свою слабость.

«Когда во время пресс-конференции ГКЧП крупным планом показали трясущиеся руки вице-президента Янаева, это фактически убило саму идею ГКЧП, ибо стало видно — его участники сами боятся того, что делают, — констатировал Вассэрман. — Рассказ же самого Горбачева о происходившем в Форосе изобилует противоречиями. Очевидно, что он, несомненно, знал о происходившем гораздо больше, чем рассказывал другим».

Источник – https://regnum.ru/

ГКЧП Ошибки Итоги

Источник: vassermans.ru

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