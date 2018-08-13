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Минфин: Россия устала от доллара и будет продавать нефть за рубли

07:39. 13 августа 2018 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал:
Минфин: Россия устала от доллара и будет продавать нефть за рубли | Русская весна

Россия может отказаться от продажи нефти за доллар и перейти на использование национальной валюты.

Об этом заявил вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, это возможно из-за неустойчивости доллара. 

Министр подчеркнул, что доллар становится слишком рискованным инструментом для расчетов. Кроме того, РФ постепенно уменьшает вложение своих резервов в активы США.

«Не исключено. Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», — заявил Силуанов в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Россия недавно покинула число 33 крупнейших держателей госдолга США, сократив вложения в гособлигации Америки с начала года до $14,9 млрд, что является минимальным уровнем с 2007 года.

Заявление Силуанова призвано стабилизировать курс рубля, который продолжает падать из-за введения новых санкций. На внебиржевом рынке курс доллара в понедельник до открытия торгов находился вблизи 69 за доллар.

Новые санкции должны вступить в силу 22 августа. Они введены из-за якобы «использованием Москвой химоружия в британском Солсбери».

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Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
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