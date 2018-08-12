Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Зеленеющие рисовые поля на крутых горных террасах, долины, усеянные домиками с традиционными крышами, яркие наряды местных жителей — этот фотопроект рассказывает о жизни национальных меньшинств в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе Китая. Сейчас здесь, на юго-западе страны, проживает около 4 млн человек. Примерно половина из них — представители народности мяо, еще 30% — дун.

Деревушка Чжаосин известна традиционными дунскими постройками: мостами Ветра и Дождя и пятью барабанными башнями

Сумерки над рекой Вуянг в городе Чжэньюань, Цяньдуннань-Мяо-Дунский АО, провинция Гуйчжоу, Китай

Террасные поля на горе Лейгуншань в Цяньдуннане

Музыкальный фестиваль лушэна. Девушки мяо в украшенных серебром костюмах танцуют под звуки лушэна (духовой инструмент из бамбука, в честь которого и назван фестиваль). Также в это время здесь проходят конные скачки, бычьи бои и поединки птиц

Деревянная пагода в деревне Хуанганг-Донг

Рисовые террасы в дунской деревне

Ночной Чжаосин

Участница Большого хора. Большой хор дунцев округа Липин — кандидат на включение в список Нематериального наследия ЮНЕСКО. Это уникальное полифоническое пение без музыкального сопровождения и дирижера. Участники хора обучаются с раннего детства по строгой программе. Этой традиции более 2500 лет

Женщины дун используют для переноски тяжестей тонкие стволы деревьев

Традиционный мост в деревне Тунгуань Липинского уезда

Фестиваль Caigetang. Люди народности дун таким образом поклоняются богам и молятся за урожай и благополучие людей и животных

Кто кого перепоет

У мяо и дун есть давняя традиция воспитания и обучения певчих птиц

Каждый год в деревне мяо Цзяобанг празднуют День собак. Люди одевают собак в человеческую одежду и торжественно проносят по улицам в паланкинах. Тем самым они выражают признательность за то, что когда-то давно, когда первым жителям деревни грозила смерть от жажды, они были спасены собакой, которая привела их к источнику воды

Танец дракона на Фестивале фонарей в округе Тайцзян. Дракон традиционно символизирует в Китае силу и достоинство, сами китайцы иногда называют себя «потомками дракона». Считается, что дракон приносит людям удачу

Мяо отмечают Новый год

Дети дун на новогоднем фестивале Taiguanren, 22 февраля 2018 года

Вид на деревню мяо Цяньдуннань

Фестиваль Gayaguo в деревне Датанг предшествует весенней пахоте. Одно из развлечений фестиваля — сражение за фазана

Трофей фестиваля Gayaguo — фазан

Соревнования по борьбе среди детей дун

Вид с воздуха на террасные поля в районе Конгьян

Вечер в Чжэньюане

Фестиваль лушэн

Большая деревня мяо в Гуйчжоу, здесь проживают около 1000 семей

Тысячи зрителей ждут начала боя быков. Конгьян

В этом бое быков участвовали 36 животных из окрестных деревень

Вид в окне в деревне мяо в провинции Гуйчжоу

Источник: nashaplaneta.su