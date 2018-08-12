Главная » Невероятное в мире

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

19:18. 12 августа 2018 Просмотров - 120 Нет комментариев Опубликовал:


Зеленеющие рисовые поля на крутых горных террасах, долины, усеянные домиками с традиционными крышами, яркие наряды местных жителей — этот фотопроект рассказывает о жизни национальных меньшинств в Цяньдуннань-Мяо-Дунском автономном округе Китая. Сейчас здесь, на юго-западе страны, проживает около 4 млн человек. Примерно половина из них — представители народности мяо, еще 30% — дун.

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Деревушка Чжаосин известна традиционными дунскими постройками: мостами Ветра и Дождя и пятью барабанными башнями

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Сумерки над рекой Вуянг в городе Чжэньюань, Цяньдуннань-Мяо-Дунский АО, провинция Гуйчжоу, Китай

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Террасные поля на горе Лейгуншань в Цяньдуннане

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Музыкальный фестиваль лушэна. Девушки мяо в украшенных серебром костюмах танцуют под звуки лушэна (духовой инструмент из бамбука, в честь которого и назван фестиваль). Также в это время здесь проходят конные скачки, бычьи бои и поединки птиц

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Деревянная пагода в деревне Хуанганг-Донг

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Рисовые террасы в дунской деревне

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Ночной Чжаосин

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Участница Большого хора. Большой хор дунцев округа Липин — кандидат на включение в список Нематериального наследия ЮНЕСКО. Это уникальное полифоническое пение без музыкального сопровождения и дирижера. Участники хора обучаются с раннего детства по строгой программе. Этой традиции более 2500 лет

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Женщины дун используют для переноски тяжестей тонкие стволы деревьев

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Традиционный мост в деревне Тунгуань Липинского уезда

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Фестиваль Caigetang. Люди народности дун таким образом поклоняются богам и молятся за урожай и благополучие людей и животных

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Кто кого перепоет

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

У мяо и дун есть давняя традиция воспитания и обучения певчих птиц

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Каждый год в деревне мяо Цзяобанг празднуют День собак. Люди одевают собак в человеческую одежду и торжественно проносят по улицам в паланкинах. Тем самым они выражают признательность за то, что когда-то давно, когда первым жителям деревни грозила смерть от жажды, они были спасены собакой, которая привела их к источнику воды

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Танец дракона на Фестивале фонарей в округе Тайцзян. Дракон традиционно символизирует в Китае силу и достоинство, сами китайцы иногда называют себя «потомками дракона». Считается, что дракон приносит людям удачу

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Мяо отмечают Новый год

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Дети дун на новогоднем фестивале Taiguanren, 22 февраля 2018 года

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Вид на деревню мяо Цяньдуннань

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Фестиваль Gayaguo в деревне Датанг предшествует весенней пахоте. Одно из развлечений фестиваля — сражение за фазана

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Трофей фестиваля Gayaguo — фазан

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Соревнования по борьбе среди детей дун

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Вид с воздуха на террасные поля в районе Конгьян

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Вечер в Чжэньюане

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Фестиваль лушэн

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Большая деревня мяо в Гуйчжоу, здесь проживают около 1000 семей

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Тысячи зрителей ждут начала боя быков. Конгьян

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

В этом бое быков участвовали 36 животных из окрестных деревень

Фотопроект о жизни национальных меньшинств Китая

Вид в окне в деревне мяо в провинции Гуйчжоу



Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Неформальные лидеры как инструмент управления массами в интернете.
...практически каждый человек, поскольку сама жизнь требует постоянно учиться чему-либо...надо искать других, независимых экспертов жизни, самостоятельно добившихся в ней успеха... в общем, обеспечивают сообществу бурную жизнь. Сильные лидеры второго плана способны...
Люди! Хватит уже лить слёзы по фальшивому холокосту! Пора сказать самим себе: "Finita la comedia!"
..., которая ведёт паразитический образ жизни, совершает в финансовой сфере ...когда составляют меньшинство, которое контролируется и которому угрожает крупное национальное большинство. ...умерло 70 тысяч человек всех национальностей! Это в пределах естественной...
Солженицын фундаментально враждебен основным принципам цивилизации и прогресса
... депутаты Мосгордумы: «Через всю жизнь у сердца несу «Иван Денисыча...террора (свойственного цивилизованным формам организации жизни) есть какая-то цель, кроме...волк – нет. При изменившихся условиях жизни меняется уровень плотоядной агрессии, снижается...
СЕНСАЦИОННОЕ Обращение Президента Российской Федерации Д.А.Медведева к гражданам страны (Президент просит о помощи?)
..., сегодня верхом достижения в жизни стала принадлежность к чиновничеству, ...спровоцировать коллапс, организовать остановку всей жизни, деятельности государства. Но и ...здравоохранения посредством ведения здорового образа жизни и перераспределять эту экономию ...
«Либералы» и их соитие с Кремлём
Митинг «Москва для всех!» 26.12.10 Часть первая. Беседа с либеральным интеллигентом, боевые дроиды и «коричневая чума».Мне недавно довелось поговорить со своим знакомцем из Новосибирска. Умный человек, преподаватель. От природы наделён острым и циничным ...
Айны – белое население Японии
... принудительной ассимиляции, и вскоре стали национальным меньшинством в Японии. К сожалению, этот...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>