Сводки от ополчения Новороссии 01 июня 2020

В Военной службе правопорядка ВСУ сообщили о ЧП, которое произошло на границе с Крымом.

30 мая здесь пропал один из всушников, местонахождение которого тщетно пытаются установить уже вторые сутки.

«Во время несения службы на наблюдательном посту было выявлено отсутствие военнослужащего одного из подразделений ВСУ. С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов. Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно.

По предварительной информации, военнослужащего во время несения службы похитили. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами», — утверждает Военная служба правопорядка ВСУ.

Начальник службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ майор Валентин Шевченко в беседе с украинскими журналистами уточнил, что место несения службы пропавшего «всушника» находится в километре от границы с Крымом.

Он также назвал личность пропавшего: по его словам, речь идёт о военнослужащем 95-й десантно-штурмовой бригады Евгении Добринском. На месте несения службы он находился ещё с несколькими «побратимами».

«По предварительной информации, он мог быть похищен, ведь неподалеку размещения военнослужащего к данному объекту были обнаружены следы борьбы», — подтвердил версию о похищении Шевченко.

Он сообщил, что особый состав, который задействован в несении службы в данном районе имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. Шевченко подчеркнул, что на каждом объекте дежурят по несколько военнослужащих, а оружие и амуниция похищенного военнослужащего находятся на месте.

«В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия сотрудников правоохранительных органов — это военная служба правопорядка, военная прокуратура, ГБР», — добавил начальник службы по связям с общественностью.

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