Сводки от ополчения Новороссии 01 июня 2020
- 08:57 «ВСУшник» пропал с наблюдательного поста на границе с Крымом — подробности.
- 03:00 Потерь нет: куда исчезают трупы карателей.
- 02:30 «Кому-то из пленных отпилили руку»: бывший боевик «Айдара» рассказал о зверских пытках.
«ВСУшник» пропал с наблюдательного поста на границе с Крымом — подробности
В Военной службе правопорядка ВСУ сообщили о ЧП, которое произошло на границе с Крымом.
30 мая здесь пропал один из всушников, местонахождение которого тщетно пытаются установить уже вторые сутки.
«Во время несения службы на наблюдательном посту было выявлено отсутствие военнослужащего одного из подразделений ВСУ. С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов. Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно.
По предварительной информации, военнослужащего во время несения службы похитили. Неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами», — утверждает Военная служба правопорядка ВСУ.
Начальник службы по связям с общественностью командования десантно-штурмовых войск ВСУ майор Валентин Шевченко в беседе с украинскими журналистами уточнил, что место несения службы пропавшего «всушника» находится в километре от границы с Крымом.
Он также назвал личность пропавшего: по его словам, речь идёт о военнослужащем 95-й десантно-штурмовой бригады Евгении Добринском. На месте несения службы он находился ещё с несколькими «побратимами».
«По предварительной информации, он мог быть похищен, ведь неподалеку размещения военнослужащего к данному объекту были обнаружены следы борьбы», — подтвердил версию о похищении Шевченко.
Он сообщил, что особый состав, который задействован в несении службы в данном районе имеет при себе оружие, боеприпасы и средства радиосвязи. Шевченко подчеркнул, что на каждом объекте дежурят по несколько военнослужащих, а оружие и амуниция похищенного военнослужащего находятся на месте.
«В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия сотрудников правоохранительных органов — это военная служба правопорядка, военная прокуратура, ГБР», — добавил начальник службы по связям с общественностью.
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Потерь нет: куда исчезают трупы карателей
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано.
По имеющейся у нас информации из материалов доклада командующего ОТГ «Север» Ромигайло командующему «ООС» Кравченко, в подразделениях ВСУ продолжает иметь место сокрытие потерь личного состава.
Так, в своем донесении Ромигайло сообщает об отсутствии небоевых потерь за истекшую неделю, при этом указывая на наличие двух погибших и пяти раненных военнослужащих в результате ответных действий подразделений НМ ЛНР по подавлению огневой активности ВСУ.
В действительности же за период с 25 по 31 мая количество потерь личного состава ВСУ составило тридцать девять человек, в том числе девятнадцать погибших и двадцать раненых.
Среди погибших семь — небоевые потери в 24-й, 25-й и 93-й бригадах, двое — в результате адекватных ответных действий подразделений НМ ЛНР по подавлению огневой активности минометного расчета 93-й бригады ВСУ, обстрелявшего вечером 28 мая н. п. Пришиб, а также двенадцать человек скончались в 59-м военно-медицинском госпитале н. п. Северодонецк в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
О них командующий Ромигайло вообще не упомянул, считая этих военнослужащих проблемой военно-медицинского управления.
За тот же период небоевые ранения различной степени тяжести получили семнадцать боевиков 24-й, 25-й, 30-й и 93-й бригад, сводного отряда тактической группировки оперативного центра ССО «Север» (ранее 8-й полк ССО ВСУ), а также трое — при ведении боевых действий, из состава вышеупомянутого минометного расчета 93-й бригады ВСУ.
Более подробную и другую оперативную информацию смотрите на официальном Telegram-канале Народной милиции ЛНР.
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Командованием штаба «ООС» спланирован и уже реализуется ряд провокаций в отношении сотрудников СММ ОБСЕ с целью снижения их активности по выявлению нарушений размещения вооружения и военной техники ВСУ, а также обстрелов.
Так, после вчерашнего обстрела боевиками 30-й бригады ВСУ патруля СММ в районе н. п. Молодежное, командир 24-й бригады Гудзь, следуя полученным инструкциям, поручил командиру 3-го батальона организовать провокацию в отношении сотрудников ОБСЕ с использованием ударного БЛА и последующим обвинением Народной милиции ЛНР в совершении нападения на сотрудников Миссии.
Комбат оказался заинтересован в препятствовании работе наблюдателей СММ в своей зоне ответственности, так как после обнародования 29 мая информации о перехвате военнослужащими НМ ЛНР с помощью комплекса «Тритон М1» беспилотника 3-го батальона 24-й бригады ВСУ с установленным флеш-носителем, командир батальона получил указание на перемещение в район н. п. Троицкое двух БМП-2 и ЗРК «ОСА», развертывание дополнительных постов наблюдения за воздушной обстановкой с целью не допустить выявления Миссией ОБСЕ техники и оборудования позиций с помощью БЛА.
Наблюдателям отданы указания не допустить пролета БЛА с разрешением уничтожения беспилотников ОБСЕ в случае невозможности их подавления.
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В 25-й бригаде ВСУ продолжают иметь место факты хищения и утраты оружия.
Комиссией под руководством начальника штаба «ООС» Кидонь в подразделениях 25-й ОВДБр выявлено разукомплектование двух единиц БТР-4Е в районе н. п. Войтово и недостача девятнадцати автоматов АК-74 на складе РАВ.
Начальник склада сержант Ярук заявил, что данная недостача была учтена в ходе предыдущих инвентаризаций и указана в акте приема-передачи дел и должности, которая не была найдена на момент проверки, чем инициировал полную сверку имущества на складе бригады. О результатах проверки будет сообщено дополнительно после ее завершения.
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«Кому-то из пленных отпилили руку»: бывший боевик «Айдара» рассказал о зверских пытках
Бывший боевик «Айдара», правозащитник и журналист Юрий Асеев в интервью одному из украинских СМИ рассказал о пытках, которые практиковались в карательном батальоне в 2014 году.
Асеев вспоминает, как однажды его отправили допрашивать человека, которого задержали по подозрению в сепаратизме.
«Пленный был командиром девятой роты ополчения из Счастья. Местный человек, который попал в плен вместе с сыном. Фамилию никогда не забуду: Неешьпапа. Штабист хотел получить имена и отправить группу на их задержание», — заявил Асеев.
По его словам, после того, как он сказал пленному выйти из камеры, мужчина оказался не в состоянии стоять на ногах. При этом условия, в которых находился задержанный, были далеко не гуманными.
«Он говорит, что не может (выйти — Ред.) и задирает штанину. А там торчит кость ноги. Вокруг кости все уже черное. Вокруг — полнейшая антисанитария. Он сидит на полу, а ноги вперед вытянуты. Говорит: „Я не могу даже встать“. Я спросил, был ли врач. Никого не было. Часового прошу позвать врача. Принес ему воды.
Я спросил, готов ли он назвать тех, кому они выдавали оружие. Готов. Но ему нужен врач. Прибежали еще: мол, надо узнать у Мельничука, можно ли к нему еще кому-то заходить. А командир — в Киеве…» — добавил правозащитник.
Асеев также рассказал, что пленного по фамилии Неешьпапа украинские военные планировали обменять на Надежду Савченко. Однако из-за тяжелого состояния задержанного он мог не дожить до обмена без срочной медицинской помощи.
«Стали звонить Мельничуку, который на очередном ток-шоу на ТВ сидел. Он недоволен. Рявкнул: „Так, все отошли. Никто к нему не подходит, пока я не вернусь“. Все разошлись. Я постоял, посмотрел и да, тоже ушел. На следующий день пленный умер… В тот вечер мы с товарищем как раз вернулись из продуктового магазина. А там уже разборки идут: пьяный друг комбата что-то выясняет. Потом меня вызвали. „Ты заходил к этому?“ Заходил, а что? А он, оказывается, умер», — сказал бывший боевик.
После этого инцидента Асеев доложил о произошедшем Мельничуку.
«На следующий день приезжает Мельничук, которому я все резко высказал. Тем более, что ранее уже слышал о том, что кому-то из пленных отпилили руку… Я сам слышал, как кто-то орал жутким голосом в подвале, а на следующий день говорят, что он умер. Это правда о руке или нет? Начал его зажимать. Он психанул, и меня закрыли самого на подвале», — рассказал Асеев.
Позже Мельничук приказал выпустить Юрия из подвала. Но сказал ему уйти из батальона.
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