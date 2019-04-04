Монах со Звездой Героя на груди

Война меняет людей и навсегда остается в их памяти, определяя дальнейшую жизнь человека. Фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» рассказывает истории ветеранов по всей стране, показывая судьбы людей с тяжелейшим опытом за плечами. В рамках проекта Герой Советского Союза Валерий Анатольевич Бурков поделился, как обрел внутренний стержень и пришел к Богу, пережив войну.

Валерий Бурков закончил авиационное училище и стал штурманом, как и его отец. Во время обучения он был одним из 10 лидеров, которых готовили по особой программе, а после выпуска его направили служить на Дальний Восток.

Отец Валерия Анатольевича, Анатолий Иванович, в 1981 году убыл в Афганистан, и сын дал слово, что они встретятся на передовой. Молодой штурман ждал приказ о командировке, но неожиданно заболел туберкулезом, провел в больнице больше четырех месяцев и получил запрет на поездки в места с неблагоприятным климатом на три года. Несмотря на указания врачей, Бурков добился разрешения на отправку в Афганистан и уже собирал вещи, когда получил известие: его отец геройски погиб, спасая экипаж подбитого самолета. Приказ на командировку отменили и Валерия перевели на Урал, чтобы он мог помогать матери. Спустя год 26-летний Бурков написал рапорт и отправился в Афганистан служить авиационным наводчиком.

Валерий Анатольевич числился в штате командного пункта ВВС 40-й армии и каждые два-три дня выходил на боевые задания. Его задачей было наведение авиации на цель: он бросал дымовую шашку и передавал летчикам удаление. Враги знали об этой системе и сразу открывали огонь по месту, где был замечен дым, поэтому потери среди наводчиков всегда были большими. Ни один боец из группы Буркова не остался невредимым, сам Валерий Анатольевич тоже получил тяжелую травму.

Трагический случай произошел в апреле 1984 года в Панджшерском ущелье – там же, где погиб его отец. Группа Буркова получила задачу занять высоты и поддержать огнем продвижение основных частей. Бойцы забрались на гору Хаваугар, подали сигнал авиации и выбили врагов с высотки. В ходе выполнения боевой задачи Валерий Анатольевич наступил на мину – ему оторвало правую ногу, раздробило левую и перебило руку выше локтя. Товарищи порвали провода радиостанции, затянули Буркову ноги и вынесли к вертолету, наводить который Валерию пришлось самому. Посадка была невозможна, и раненый боец поднялся на борт по спущенной лесенке.

В госпитале Буркову сделали операцию и ампутировали вторую ногу. Долгое время наводчик заново учился ходить – теперь на протезах. В 1985 году вернулся в строй и только спустя тринадцать лет уволился в запас в звании полковника. В 1991 году подполковник Бурков был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1990-х и 2000-х годах он занимал должность советника Президента России по делам лиц с ограниченными возможностями, затем был депутатом Курганской областной думы и президентом фонда «Герои Отечества».

В 2009 году Валерий Бурков стал изучать духовную литературу, спустя год провел свой первый Великий пост, а затем все больше внимания и времени стал уделять познанию Бога. В 2016 году Валерий Анатольевич Бурков принял монашество с именем Киприан. На второй день после пострига инока благословили надеть звезду Героя Советского Союза, объяснив это тем, что люди должны знать своих героев в лицо. Отец Киприан честно рассказывает о пережитых событиях, и в этом году он поделился своей историей для фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто», донося до окружающих, что вера и строгая работа над собой помогает не пасть духом и выдержать самые тяжелые испытания.

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Источник: http://voicesevas.ru/news/43782-monah-so-zvezdoy-geroya-na-grudi.html