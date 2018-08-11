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Медведев сравнил повышение пенсионного возраста с горьким лекарством

18:27. 11 августа 2018 Просмотров - 66 2 коммент. Опубликовал:

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Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал повышение пенсионного возраста россиян болезненной, но необходимой мерой и сравнил ее с горьким лекарством. Об этом премьер заявил на на встрече с работниками Кроноцкого заповедника на Камчатке.

По словам Медведева, пенсионная система сейчас «в весьма непростом положении»: когда ее создавали, на одного пенсионера приходилось четыре с небольшим работающих, а сегодня соотношение уже почти один к одному. Поэтому перемены необходимы, считает он. «Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже», – пояснил премьер-министр.

При этом он признал, что предложенные перемены не радуют большинство людей, даже тех, кто планировал работать после достижения пенсионного возраста.

«Как справедливо заметил Владимир Владимирович Путин, это никого не радует и среди членов правительства», – цитируют Медведева «Ведомости». Он отметил, что законопроект о повышении пенсионного возраста, разработанный правительством, еще должен пройти второе и третье чтения в парламенте. «Свое слово, по всей вероятности, скажет и президент страны», – заметил он.

Источник: www.km.ru

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2 коммент.»

  • 163 151
    Хан Уман 11 августа 2018 в 18:41 Ссылка Пометить
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    Мне кажется, что весь трудовой народ страны,Дмитрия Анатольевича Медведева просто ненавидит…

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    • 1937 1563
      sergej Хан Уман 11 августа 2018 в 19:07 Ссылка Пометить
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      А за что ненавидеть Медведева ? Его же Путин привел к власти и он так же несет ответственность за происходящее в стране , в его власти внести коррективы и не подписывать этот закон . Всегда есть разные пути решения проблемы – было бы желание .

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