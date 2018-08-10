Украина, капитализм, война

Концептуал СМИ Евгений Спицын на канале Россия-1 в программе «60 минут»

Историк, автор книг по истории России Евгений Спицын рассуждает, в чём заключается слава Украины. Как украинские власти 30 лет шли к её сегодняшнему состоянию? Какие две Украины существуют сегодня в общественном сознании? Почему «Киевская Русь» – сугубо научный термин? Почему каждые 30-40 лет капитализм терпит кризис и завершается войной? К чему привело переписывание истории, начавшееся ещё со времён перестройки?

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