Новости Украины и Новороссии 24 февраля 2018
- 09:47 СБУ обвинила российские спецслужбы в попытке взорвать украинский крейсер.
- 08:50 Полиция задержала одесситов, собравшихся праздновать 23 Февраля.
- 03:29 CБУ = ОПГ. Ч2.
- 01:30 «Оккупировать Донбасс силами ООН»: почему США настаивают на размещении миротворцев в Донбассе.
- Вчера 22:43 Госдума жестко раскритиковала закон о реинтеграции Донбасса.
- Вчера 22:17 МИД Украины предупредил Россию о последствиях выборов в Крыму.
- Вчера 21:40 Если вы не видите реформ на Украине — вы или идиоты, или ограниченные люди, — посол ЕС.
СБУ обвинила российские спецслужбы в попытке взорвать украинский крейсер
Служба безопасности Украины (СБУ) сделала громкое заявление – там рассказали о попытке российских спецслужб взорвать ракетный крейсер «Украина». Об этом заявил заместитель руководителя Виктор Кононенко.
Утверждается, что диверсию якобы должен был осуществить некий россиянин Давид Пономарев. По словам Кононенко, подрыв планировалось провести в 2015 году в День Конституции Украины. Цель атаки, как заявляют в СБУ, — запугивание местного населения.
В доказательство данных намерений была предоставлена явно отрежиссированная запись разговора по скайпу, где некий человек, употребляя явно нетипичные для русского языка словечки (например, «на России»), характерные, кстати, для украинского сегмента социальных сетей, дает Пономареву устные указания. Еще одним забавным моментом этой истории является тот факт, что «ракетный крейсер» на самом деле является ржавеющим с 1996 года металлоломом.
Строительство крейсера началось в 1984 году. В 1993-м корабль выведен из состава ВМФ России и передан ВМС Украины. В 1996 году проект был заморожен из-за отсутствия финансирования. Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году подписал указ о демилитаризации корабля. Власти планируют снять вооружение и продать оставшиеся части крейсера.
Также СБУ обвинило россиян в поджоге венгерского культурного центра в Ужгороде, который на самом деле осуществили украинские неонацисты.
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Полиция задержала одесситов, собравшихся праздновать 23 Февраля
Сотрудники полиции задержали около 20 человек, собравшихся у памятника Неизвестном матросу на Аллее Славы в Одессе, чтобы отметить День защитника Отечества.
Напомним, возложение цветов к монументу должно было начаться в 17:00, однако примерно за полчаса до этого неизвестный сообщил в полицию о заминировании аллеи. На место выехали взрывотехники, кинологи и следственно–оперативная группа. Никаких взрывоопасных предметов и веществ они так и не нашли, и запланированная одесситами церемония всё же состоялась. Однако, состоялись задержания.
Советник главы начальника областного управления полиции Руслан Форостяк отметил: поводом для задержания стало то, что некоторые из молодых людей, пришедших на мероприятие, носили маски-”балаклавы”. “Это достаточное основание для реагирование полиции в наше тревожное время”, — заявил Форостяк.
У некоторых пришедших полиция нашла газовые баллончики.
Ранее сообщалось, что Шкиряк призвал отказаться от празднования 23 февраля. Однако несмотря на запреты на Украине 23 февраля отмечали и на фронте, и в тылу.
Также стало известно, запрос “23 февраля поздравления” вырвался в топ запросов украинского сегмента Google в пятницу.Об этом говорят данные сервиса Google Trends, который выявляет степень популярности поисковых запросов.
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CБУ = ОПГ. Ч2
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«Оккупировать Донбасс силами ООН»: почему США настаивают на размещении миротворцев в Донбассе
США призывают Россию согласиться на ввод миротворцев ООН в Донбасс. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.
При этом в Вашингтоне подразумевают, что миротворческая миссия будет осуществляться на согласованных американской и украинской сторонами условиях, и не упоминают, что аргументы Москвы не будут приняты в расчёт. Между тем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что продвигаемые совместными усилиями Украины и её западных партнёров идеи больше напоминают попытку создать внешнюю администрацию в регионе. Однако действия такой структуры отменили бы необходимость диалога между Киевом, Донецком и Луганском, подчеркнул Лавров. О новых манёврах западной дипломатии — в материале RT.
Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что в Вашингтоне усиленно призывают Москву согласиться на введение миротворческой миссии ООН в Донбасс. Условия, на которых это должно произойти, она не уточнила. Однако речь, вероятно, идёт об американо-украинском варианте, согласно которому «голубые каски» должны располагаться не только на линии разграничения, но и на российско-украинской границе.
По словам Науэрт, скорейшее решение вопроса миротворцев должно быть принято в свете продолжения конфликта из-за якобы неспособности России на него повлиять.
«Россия неоднократно демонстрировала, что может остановить насилие, если захочет этого. США вновь призывают Россию приказать своим марионеточным войскам придерживаться режима прекращения огня, отвести свои силы и тяжёлую технику с востока Украины и согласиться на миротворческую миссию ООН», — заявила представитель Госдепа.
Избавиться от договорённостей
Однако в Москве с такими формулировками не согласны. Так, в МИД РФ ранее отмечали, что условия Киева и Вашингтона явно свидетельствуют о попытке избавиться от минских договорённостей или нивелировать их. В частности, об этом в начале декабря прошлого года говорил Сергей Лавров. По словам российского министра иностранных дел, таким образом Украина при активной поддержке США пытается ввести в Донбасс внешнюю администрацию, которая сделала бы необязательным диалог между Киевом и республиками.
«(США стремятся) сделать, по сути, внешнюю администрацию в Донбассе, которая будет решать все те вопросы, которые необходимо согласовывать в прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском», — цитирует РИА Новости главу МИД.
Другими словами, подчеркнул министр, украинские власти хотят избежать необходимости проводить амнистию и предоставлять особый статус региону.
«То есть вместо обоюдоприемлемых договорённостей по вопросам амнистии, специального статуса Донбасса, проведения выборов эта администрация, по задумке киевлян, решила бы проблемы возвращения этого региона в лоно Украины без всякого особого статуса. Они об этом публично не говорят, но мы знаем, что если пошло дело по их сценарию, то этим бы оно и кончилось», — резюмировал министр.
Спишут всё на неудачу
По словам опрошенных RT экспертов, установив фактическую «оккупационную администрацию», Запад сможет потом оправдать свою неудачу в гарантировании Минских соглашений.
«Для Запада роль миротворцев выглядит именно так. Они хотят полностью оккупировать Донбасс силами войск ООН. При этом предусматривается чрезмерное, на мой взгляд, количество военнослужащих. После чего они намереваются просто восстановить суверенитет Украины на этой территории. Потому что если там не состоятся местные выборы, то западные политики просто разведут руками. А об этнических или политических чистках там даже никто и заикаться не будет. При том, что при контроле за информационными потоками с этой территории уже будет невозможно что-либо сообщить», — пояснил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Он также обратил внимание на то, что заокеанские партнёры Украины настаивают на введение миротворцев до того, как Киев выполнит хоть что-то из своих обязательств.
«Если бы Украина выполняла Минские соглашения, то конфликт уже давно был бы сведён к небоевому. Но она не делает этого. Не делает даже того, что касается первых пунктов о прекращении огня. Также Киев не ввёл в тело Конституции ряд законов, которые от него требовали. Запад же предлагает выполнять Минские соглашения только после оккупации Донбасса войсками ООН. Ведь Киев может после этого и вовсе отказаться от своих обязательств», — отметил эксперт.
Вместе с тем он напомнил, что в общемировой практике введение контингента «голубых касок» ещё нигде не способствовало разрешению конфликта. В качестве исключения может рассматриваться лишь опыт Кипра. «Но там миротворцы были размещены именно по линии разграничения между противоборствующими сторонами, а не на территории всей страны», — подытожил Безпалько.
Вариации на тему
Напомним, что 12 сентября 2017 года Россия направила проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе в Совбез ООН. В нём предлагалось учредить миссию «после полного разведения сил и средств сторон от фактически существующей линии соприкосновения на период в шесть месяцев».
Помимо этого ввод контингента должен быть согласован с представителями ДНР И ЛНР. Задачей же миротворцев должна стать охрана наблюдателей ОБСЕ. При этом военные ООН должны находиться только в районах линии разграничения между противоборствующими сторонами.
По мнению политолога Александра Асафова, западные вариации на тему российского проекта — попытка повлиять на переговорный процесс между помощником президента России Владиславом Сурковым и спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером по проблеме.
«Делается это, чтобы дополнительно сделать акцент на своём варианте условий. Процесс согласования формата миротворцев идёт сложно, но тем не менее там есть какие-то подвижки. Однако Хезер Науэрт, судя по всему, в контексте его не очень понимает», — сказал RT Асафов.
Полина Духанова, Марианна Чурсина
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Госдума жестко раскритиковала закон о реинтеграции Донбасса
Депутаты Государственной думы РФ заявили, что принятый Верховной Радой Украины Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» ведет к войне.
Об этом говорится в официальном заявлении фракций Госдумы.
«Этот Закон, лживо именуемый его авторами законом о реинтеграции Донбасса, объявляет Российскую Федерацию страной-агрессором, непризнанные Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику — временно оккупированными территориями и предоставляет Президенту Украины бесконтрольное право использовать вооруженные силы страны против сограждан на Донбассе и любой части Украины без объявления войны», — сказано в заявлении.
В Госдуме заявили, что депутаты ВР «не оставили никаких сомнений в том, что их целями являются срыв международно признанных Минских соглашений об урегулировании конфликта на Востоке Украины». Также фракции обвинили Киев в отказе от принятых в рамках этих соглашений обязательств.
«В принятом документе отсутствует даже упоминание о Минских соглашениях. Закон исключает возможность переговоров властей Украины с представителями Донбасса, выступившими, как известно, против государственного переворота на Украине в 2014 году, а также не предусматривает никакого особого статуса для территорий, население которых восстало против переворота, — добавили в Госдуме.
В заявлении также отмечается, что Киев готов «признавать только рождение и смерть людей в зоне конфликта».
Депутаты Госдумы с негодованием назвали Закон о реинтеграции — проникнутым ненавистью, заявив, что он ведет к войне, а не к миру. В Москве также заявили, что Киев желает обезлюдить земли, на которых проживает несколько миллионов человек, дать новый импульс охоте на ведьм.
«Этого нельзя допустить», — подчеркнули в Госдуме.
Киев призвали задуматься о своей ответственности. Госдума обратилась ко всем высшим международным инстанциям, чтобы они осудили репрессивный акт властей Украины.
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МИД Украины предупредил Россию о последствиях выборов в Крыму
Киев исключает открытие Россией участков на Украине для голосования на выборах президента России в случае организации выборов в Крыму. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Направили ноту МИД РФ: 1. Решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма. 2. Предостерегли от попыток организации выборов на территории оккупированного Донбасса. 3. Подчеркнули, что не может быть никаких выборов в диппредставительствах РФ на территории Украины без полного выполнения первых двух условий», — написал Климкин.
Он также предупредил, что министерство будет добиваться наказания для всех, кто будет причастен к выборам в Крыму.
«Будем работать над тем, чтобы все привлеченные к выборам президента РФ на территории Крыма попали под санкции», — добавил он.
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Если вы не видите реформ на Украине — вы или идиоты, или ограниченные люди, — посол ЕС
Глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли считает, что на Украине в тяжелых условиях был внедрен ряд реформ и те, кто их не видит, — «или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения».
Об этом Мингарелли заявил во время конференции «Итоги имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом за 2017 год и дальнейшие планы» сегодня в Киеве.
«Мы не сомневаемся в том, я не буду сейчас перечислять список реформ, которые были внедрены в очень трудных условиях, однако, если вы этого не видите — вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения. Если вы сомневаетесь, скажите мне, и я вам выскажу весь список чрезвычайных амбициозных реформ, которые были начаты», — отметил он.
По словам Мингарелли, для того, чтобы внедрять подобное Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, необходимо придерживаться определенного количества требований, и одно из этих требований — это политическая воля власти.
«Нет никаких сомнений относительно того, что в течение последних четырех лет представители политической власти в этой стране сделали определенное количество шагов для того, чтобы модернизировать эту страну, трансформировать эту страну, превратить ее в открытое, демократическое общество, основываясь на социально-рыночной экономике», — добавил глава представительства ЕС.
Кроме этого, Мингарелли выразил убеждение, что на Украине идет война за ее европейский выбор.
«Наша общая ответственность — это внедрять Соглашение об ассоциации в жизнь», — подчеркнул он. «Это было бы скандальным моментом, если бы вы не были полностью отданы внедрению этого Соглашения, потому что минимум 10 тысяч людей погибли ради этого договора.
Мы не в тех условиях, когда страна берет на себя юридические обязательства и должна что-то выполнить, на Украине это не так, на Украине мы в очень конкретной, специфической ситуации, где продолжается военная ситуация», — добавил Мингарелли.
«Мне кажется, что эта страна имеет войну именно из-за этого европейского выбора, который сделала, это то, что политически для меня чрезвычайно важно, чем просто придерживаться каких-то легальных обязательств, которые взяла на себя Украина, подписав это Соглашение», — подчеркнул посол.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su