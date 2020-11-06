Киев планирует создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в Западной Украине

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская власть хочет создать свободную экономическую зону не только на Донбассе, но и в Западной Украине, об этом он рассказал в интервью проекту «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1».

«Мы планируем создать не только свободную экономическую зону на Донбассе, а и еще другую свободную экономическую зону в Западной Украине. Сегодня эти две зоны, две экономические возможности также должны сработать на объединение страны, на равенство возможностей, которые мы хотим сегодня предоставить… Сегодня этот вопрос еще решается, но это будет одна из западных областей», — подчеркнул Ермак.

К оглавлению | Источник: news-front.info

Провал оккупантов: в Краматорске на премьеру фильма «про победу Украины в войне» пришли три человека

В оккупированном Украиной Краматорске сорвалась всеукраинская премьера фильма «Атлантида», так как на сеанс пришло слишком мало зрителей. Сам фильм повествует о том, что же будет на Донбассе после победы Украины в войне. О провале рассказал бывший «атошник» Александр Махов. По правилам краматорского кинотеатра «Родина» сеанс начинается, если в зале есть минимум пять зрителей. Но вот незадача — на фильм пришло только три человека. «Я и еще парень с девушкой лет 20 на вид. Сеанс в 21:50. Трое зрителей на всеукраинском премьере фильма о Донбассе на Донбассе. Это все, что нужно знать о мире и реинтеграции», — написал Махов, добавив, что «за углом Краматорска стоит армия на фронте, а победа, даже на экране», в этом регионе никому не нужна, кроме ветерана и двух студентов. «В 22:00 ко мне подходит женщина: „Мужчина, а чего вы ждете, сеанса не будет. Кинотеатр закрывается“. И выключила свет в коридоре», — поведал об окончании истории с показом автор поста. Затем он признался, что уже смотрел этот фильм во время онлайн-фестиваля, но хотел посмотреть на большом экране и поддержать деньгами. В конце записи Махов выразил уверенность, что фильм попадет в шорт-лист премии «Оскар». «Ганьба», — заключил он и мы согласимся, ведь скорее всего парень с девушкой пришли провести время на так называемых местах для поцелуев.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Бандеровский Хоббитхилл

Бандеровский Хоббитхилл

Афера в стиле эпохи раннего Ющенко.Весной нынешнего года, когда украинцы сидели на карантине, спасаясь от коронавирусной пандемии, в интернете грянула новость – среди еще не вырубленных карпатских лесов откроется волшебный городок хоббитов, где можно будет вести привольную жизнь с соблюдением экологических и культурных стандартов.Организаторы проекта собирались воспроизвести поселок маленьких полуросликов из фэнтэзийной вселенной Джона Рональда Руэла Толкина. Как известно, он был построен в Новой Зеландии, для съемок знаменитой кинотрилогии «Властелин колец» – после чего это место открыли для посещения приезжавших со всего мира туристов. Что-то такое обещали сделать и в Украине. Причем, по словам создателей сказочного села, его строительство должно было получить надежную государственную поддержку – в рамках программы развития Карпат, которую анонсировали в начале года у президента Зеленского.«Это будет сказочный городок Хоббитхилл, по примеру новозеландского Хоббитона. Село будет не бутафорское, а настоящее! Будут стоять домики гуцульских хоббитов, пастись коровки и овечки, в озере плавать форель, а пчелы делать мед в пасеках…– рассказывали в одном из рекламных проспектов, который вызвал в те дни нешуточный резонанс. Кроме того, в поселке намеревались открыть ресторан и кафе, а, вместе с художественными перформансами и сеансами авторского кино. Они даже хотели построить гончарную мастерскую, чтобыНе обошлось и без обязательной националистической составляющей. По словам одного из промоутеров нового городка,Офисные буржуа из Киева или Львова – айтишники, работники рекламных агентств, патриотические журналисты и грантоеды – увидели в этой идееСостоятельные граждане сразу же начали вносить деньги для участия в модном и перспективном проекте. Они дружно вкладывались в покупку уютных хоббитских норок, предвкушая жизнь среди пасторальных пейзажей – когда ты работаешь на макбуке рядом с коровками, пчелками и овечками, потягивая хорошо сваренный капучино. И стараешься не пролить его на свою нарядную вышиванку.По словам отцов-основателей Хоббитхилла, новый поселок должен был получить все атрибуты самоуправляемого государства – включая герб, гимн и паспорт. А для руководства хотели назначить старосту, который, очевидно, виделся покупателям в образе мудрого справедливого волшебника Гэндальфа. И хотя такая инициатива наверняка вызвала бы где-нибудь на востоке обвинения в преступном сепаратизме, с обысками и арестами ее участников, будущие хоббиты не боялись репрессий со стороны власти – поскольку среди них абсолютно преобладали политически благонамеренные представители креативного класса.Но все предсказуемо закончилось очередным неблаговидным скандалом. Городок до сих пор не построен, а организовавшие эту сказочную затею «волшебники» подозреваются в банальном мошенничестве и присвоении финансовых средств, которые принесли им доверчивые офисные толкиенисты.«Строительство очень сложное, и сами хоббиты точно еще не знают, когда оно заработает.– иронически рассказал журналистамИ уже серьезно добавил:Несколько других домиков находятся в состоянии перманентного долгостроя, а чтобы посмотреть на это вблизи, нужно заплатить деньги местным назгулам. Которые не заплатят с них никаких налогов.«100 грн. с человека, за то, что ещё в проекте – это жлобство! Выбежала женщина, ей и самой неудобно было говорить, что вход платный, так как по факту ещё пока ничего нет. Но денег-то хочется! В общем, не знаю, что будет, когда закончат задуманное, но на данный момент смотреть не на что и платить нет смысла», – написала в своих отзывах одна из приезжих. АИтак, разрекламированный Хоббитхилл оказался обыкновенной полукриминальной аферой. А его история отсылает нас не столько к страницам Толкина, сколько к известной книге Ильфа и Петрова, описавших проект создания мегаполиса Нью-Васюки. Украинские комбинаторы освоили еще один способ сравнительно честного присвоения чужих денег, не снившийся даже Остапу Бендеру. Они сумели «развести» сказочных хоббитов, в которых превратились одураченные инвесторы, мечтавшие о собственном уголке в Бандеровском Средиземье, среди братского круга добропорядочных патриотических собственников.Креативный обман передовых граждан становится трендом в страдающей от кризиса Украине. Так, в Киеве было заморожено строительство жилого комплекса с пафосным названием «Патриотика», и на его месте красуется сейчас песчаный пустырь. Остается узнать о судьбе коттеджного городка «Крымский квартал» – егоНе удивляйтесь, если эта история тоже завершилась «разводом». Ведь это закономерный результат попыток отгородиться от разрушенного кризисом мира, спрятавшись от него в норе элитного таунхауса.Андрей Манчук

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Один из подозреваемых по делу сбитого Boeing MH17 «дал пощёчину» прокурорам в суде

Как ранее сообщала «Русская Весна», в последних числах сентября после долгого перерыва в Амстердаме возобновили слушания по делу о крушении малазийского «Боинга». Судебные заседания в Нидерландах проходят без участия обвиняемых. Да, собственно, и обвиняемых пока не так, чтобы густо, судят заочно. Напомним, что обвиняемый в причастности к трагедии МН17 на днях поставил на место нидерландскую прокуратуру, опровергнув официальную версию следствия. Попробуем взглянуть на эту ситуацию немного с другой точки зрения. На исходе 2020 года в Нидерландах все еще расследуют дело МН17. Спустя столько лет следствие не изменило свое мнение о причастных к трагедии, но и не сумело доказать их вину. Зато огромное количество независимых экспертов и экспертиз заняли ровно противоположную позицию: виновной безоговорочно назвали Украину. Все факты указывают на то, что именно украинские военные сбили самолет. То ли по ошибке, то ли целенаправленно. Однако нидерландские специалисты на протяжение пяти лет отбиваются от реальных фактов и доказательств, придумывая собственные, но до ужаса нелепые аргументы. Накануне прошло судебное заседание, где продемонстрировали видеопоказания одного из обвиняемых — Олега Пулатова. Так вот, он утвердительно заявил, что не принимал участия в транспортировке «Буков» и даже не знал об их наличии у ополчения. Следствие считает, что именно Пулатов отвечал за переброску установок, якобы сбивших самолет. «Нет, я не принимал никакого участия, и мне даже неизвестно, была ли вообще такая система «Бук» у ополчения. На тот момент со своим подразделением я выполнял задачи ведения разведки в районе Степановки-Мариновки, это населённые пункты на востоке Донецкой Народной Республики». По словам обвиняемого, украинские «Точка-У» и «Бук» точно базировались в районе поселка Петровское. Пулатов посоветовал следствию искать реальных преступников, а не переваливать ответственность на тех, кто никакого отношения к трагедии не имеет. Звучит логично, но наивно. Следователи прекрасно обо всем знают: где были «Буки», кто их привез и запустил. Им известны даже конкретные имена тех, кто виновен в трагедии, но они принципиально об этом умалчивают. Потому что группе так называемых экспертов выгодно, чтобы виновной считали Россию. Доказательств ее причастности к крушению самолета до сих пор нет. Зато есть голословные обвинения, которые, как и задумывалось, наносят Кремлю определенный репутационный ущерб. Тут ведь дело даже не в фактах, а в отношении других стран к России. Поставил ли Пулатов на место нидерландских прокуроров? Определенно. Вот только вряд ли это что-то изменит. У следствия есть цель, и оно идет к ней. Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

У Зеленского ответили, будет ли «крымская война за воду»

Для проживающих в Крыму людей вполне хватает воды на все нужды. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в эфире одного из украинских телеканалов. Таким образом он ответил на вопрос ведущей о том, будет ли «крымская война за воду». «Знаете, нас пугают войной с 2014 года. Нет, ее не будет. Я считаю, что это такая манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно, что сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает», — сказал он. В этом году особенно остро стал вопрос недостатка питьевой воды для жителей Крыма. Однако Украина заявила, что не пойдет ни на какие переговоры в этой сфере до «возвращения» полуострова.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

На Украине объяснили сравнение Донбасса с «раковой опухолью»

Вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации по Донбассу в Минске Алексей Резников объяснил, что, сравнивая Донбасс с «раковой опухолью», имел в виду экологическую ситуацию в регионе. «Я имею в виду экономическое разрушение тех территорий, экологическое загрязнение, радиационный фон, пропаганду», — попытался оправдаться Резников в эфире одного из украинских телеканалов. «Да, это жесткие, плохие слова с точки зрения такого сравнения, но я не имею в виду граждан Украины, не имею в виду жителей украинской территории Донбасса», — добавил он. Резников заявил, что делая оскорбительное сравнение, он «имел в виду, что нужно говорить правду». «И, возможно, я как переговорщик позволил себе достаточно резкое высказывание, но я никого не хотел обидеть с точки зрения наших людей, которые там проживают», — резюмировал украинский министр.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su