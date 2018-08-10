Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

О Всероссийском туристическом фестивале союза сельских строителей

15:41. 10 августа 2018 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

Мария Карпинская и Алексей Орлов о “Всероссийском туристическом фестивале союза сельских строителей”.
В этой передаче Мария Карпинская поделится своим видением о фестивале, о необходимости объединения строителей и тех, кто живет на земле для помощи и восстановления страны как единого организма. Немного расскажет о духовном развитии и корнях единой культуры славян и индусов.
Также в беседе будут затронуты другие интересные темы.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Алексей Орлов и Дмитрий Тимофеев о Всероссийском туристическом фестивале союза сельских строителей.
О Всероссийском туристическом фестивале Союза Сельских строителей России....года в Ярославской области прошел Всероссийский туристический фестиваль Союза (организатор Союз Сельских... поделится своими мыслями координатор фестиваля Дмитрий Тимофеев. Если эта...
Новости Славянского Мира. Выпуск 109
... будет транслироваться запись программы О Всероссийском туристическом фестивале Союза Сельских строителей России.Автор..., вы услышите запись передачи О Всероссийском туристическом фестивале союза сельских строителей. Беседуют Мария...
Пресс-релиз Фестиваля исторической реконструкции «Зарайский ратный сбор VII»
...1 место на II Всероссийском фестивале-конкурсе «Туристический сувенир» в номинации...год;- Гран-При II Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» в номинации:...»;- победитель Международного конкурса «Туристический бренд: Лучшие практики 2016...
Село Преображеновка - липецкая Швейцария
... наша школа — трехкратный победитель всероссийского конкурса «Лучшая школа России», ...Добровский район вошел в туристический кластер, но пока в...А во время грибного фестиваля, что проходит в день...Попов верит: Преображеновку ждет всероссийская слава. В этом году...
Академическая команда школы «Летово»
... «Летово» подготовил призеров и победителей Всероссийских и международных олимпиад. Учителя «Летово..., Анастасия Валерьевна Янгирова, стала призером Фестиваля туристического кино «Золотой компас». Жюри были...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>