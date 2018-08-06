Новости Славянского Мира. Выпуск 109
Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.
Начнём с того, что можно посмотреть да изведать
Андрей Пауль «Балтийские славяне: от Рерика до Старигарда» – эта книга только что вышла в московском издательстве «Книжный мир».
Источник: https://vk.com/nasha__rus?w=wall-6573…
Тульская областная универсальная библиотека приглашает посетить книжно-иллюстративную выставку «Веков связующая нить: от музыки древних славян до наших дней», открытие которой состоялось 30 июля в Музее книжной культуры.
Источник: https://vk.com/tounb?w=wall-59700519_…
Продолжим артефактами земель славянских
Белорусские археологи нашли амулет и флейту возрастом 4,5 тыс. лет
Источник: https://rg.ru/2018/08/01/amulet-iii-t…
В Кыргызстане в ущелье Кырчын, где пройдут третьи Всемирные игры кочевников, археологи обнаружили захоронение древнего воина.
Источник: https://mir24.tv/news/16316502/kyrgyz…
Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях
7-ой ФЕСТИВАЛЬ ЭКОТЕХНОЛОГИЙ пройдёт с 16 по 19 августа в экопоселении Милёнки.
Источник: https://vk.com/ecotech_fest
В Перми продолжается регистрация участников Межрегионального Фестиваля народной хореографии “Кадриль Урала”. Фестиваль состоится в сентябре.
Источник: https://vk.com/nash_pljas
В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю
В понедельник, 6 августа, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы О Всероссийском туристическом фестивале Союза Сельских строителей России.
Автор-сказитель – Дмитрий Тимофеев
Ведущий передачи – Алексей Орлов
В час, 7, 13 и 19 часов по Москве вы услышите запись передачи Как избежать ошибок при переезде на землю и созданию поместий и экопоселений
Автор-сказитель – Иван Воронцов
Ведущий передачи – Алексей Орлов
7 августа, вторник
Здоровье молочной железы
Автор-сказитель – Захар Белинский
8 августа, среда
Как рождается атом
Автор-сказитель – Андрей Новиков
9 августа, четверг
Спирали Жизни
Авторы-сказитель – Олег Беликов
10 августа, в пятницу, вы услышите запись передачи О Всероссийском туристическом фестивале союза сельских строителей.
Беседуют Мария Карпинская и Алексей Орлов.
Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 11 августа, вы услышите запись передачи из цикла Страницы родной поэзии – Леонид Софронович Корнилов.
Ведущий передачи – Виктор Маслов
Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.
Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.
Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com