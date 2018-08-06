Новости Славянского Мира. Выпуск 109

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



Андрей Пауль «Балтийские славяне: от Рерика до Старигарда» – эта книга только что вышла в московском издательстве «Книжный мир».

Источник: https://vk.com/nasha__rus?w=wall-6573…



Тульская областная универсальная библиотека приглашает посетить книжно-иллюстративную выставку «Веков связующая нить: от музыки древних славян до наших дней», открытие которой состоялось 30 июля в Музее книжной культуры.

Источник: https://vk.com/tounb?w=wall-59700519_…



Продолжим артефактами земель славянских



Белорусские археологи нашли амулет и флейту возрастом 4,5 тыс. лет



Источник: https://rg.ru/2018/08/01/amulet-iii-t…



В Кыргызстане в ущелье Кырчын, где пройдут третьи Всемирные игры кочевников, археологи обнаружили захоронение древнего воина.

Источник: https://mir24.tv/news/16316502/kyrgyz…



Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях



7-ой ФЕСТИВАЛЬ ЭКОТЕХНОЛОГИЙ пройдёт с 16 по 19 августа в экопоселении Милёнки.

Источник: https://vk.com/ecotech_fest



В Перми продолжается регистрация участников Межрегионального Фестиваля народной хореографии “Кадриль Урала”. Фестиваль состоится в сентябре.

Источник: https://vk.com/nash_pljas



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 6 августа, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы О Всероссийском туристическом фестивале Союза Сельских строителей России.

Автор-сказитель – Дмитрий Тимофеев

Ведущий передачи – Алексей Орлов



В час, 7, 13 и 19 часов по Москве вы услышите запись передачи Как избежать ошибок при переезде на землю и созданию поместий и экопоселений

Автор-сказитель – Иван Воронцов

Ведущий передачи – Алексей Орлов



7 августа, вторник

Здоровье молочной железы

Автор-сказитель – Захар Белинский



8 августа, среда

Как рождается атом

Автор-сказитель – Андрей Новиков



9 августа, четверг

Спирали Жизни

Авторы-сказитель – Олег Беликов



10 августа, в пятницу, вы услышите запись передачи О Всероссийском туристическом фестивале союза сельских строителей.

Беседуют Мария Карпинская и Алексей Орлов.



Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 11 августа, вы услышите запись передачи из цикла Страницы родной поэзии – Леонид Софронович Корнилов.

Ведущий передачи – Виктор Маслов



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.



Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com