Главная » Видео, События Настоящего

Новости Славянского Мира. Выпуск 109

09:53. 6 августа 2018 Просмотров - 24 Нет комментариев Опубликовал:

Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.

Начнём с того, что можно посмотреть да изведать

Андрей Пауль «Балтийские славяне: от Рерика до Старигарда» – эта книга только что вышла в московском издательстве «Книжный мир».
Источник: https://vk.com/nasha__rus?w=wall-6573…

Тульская областная универсальная библиотека приглашает посетить книжно-иллюстративную выставку «Веков связующая нить: от музыки древних славян до наших дней», открытие которой состоялось 30 июля в Музее книжной культуры.
Источник: https://vk.com/tounb?w=wall-59700519_…

Продолжим артефактами земель славянских

Белорусские археологи нашли амулет и флейту возрастом 4,5 тыс. лет

Источник: https://rg.ru/2018/08/01/amulet-iii-t…

В Кыргызстане в ущелье Кырчын, где пройдут третьи Всемирные игры кочевников, археологи обнаружили захоронение древнего воина.
Источник: https://mir24.tv/news/16316502/kyrgyz…

Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях

7-ой ФЕСТИВАЛЬ ЭКОТЕХНОЛОГИЙ пройдёт с 16 по 19 августа в экопоселении Милёнки.
Источник: https://vk.com/ecotech_fest

В Перми продолжается регистрация участников Межрегионального Фестиваля народной хореографии “Кадриль Урала”. Фестиваль состоится в сентябре.
Источник: https://vk.com/nash_pljas

В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю

В понедельник, 6 августа, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы О Всероссийском туристическом фестивале Союза Сельских строителей России.
Автор-сказитель – Дмитрий Тимофеев
Ведущий передачи – Алексей Орлов

В час, 7, 13 и 19 часов по Москве вы услышите запись передачи Как избежать ошибок при переезде на землю и созданию поместий и экопоселений
Автор-сказитель – Иван Воронцов
Ведущий передачи – Алексей Орлов

7 августа, вторник
Здоровье молочной железы
Автор-сказитель – Захар Белинский

8 августа, среда
Как рождается атом
Автор-сказитель – Андрей Новиков

9 августа, четверг
Спирали Жизни
Авторы-сказитель – Олег Беликов

10 августа, в пятницу, вы услышите запись передачи О Всероссийском туристическом фестивале союза сельских строителей.
Беседуют Мария Карпинская и Алексей Орлов.

Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 11 августа, вы услышите запись передачи из цикла Страницы родной поэзии – Леонид Софронович Корнилов.
Ведущий передачи – Виктор Маслов

Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.

Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.

Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Славянского Мира. Выпуск 80
Новости Славянского Мира. Выпуск 80 от 24-12-2017.----------------------------------------... количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.----------------------------------------Вы можете оказывать...
Новости Славянского Мира. Выпуск 70
Новости Славянского Мира. Выпуск 70.От 15 10 2017----------------------------------------Источник: www.youtube.com
Новости Славянского Мира. Выпуск 74
Всем здравия!В эфире Новости Славянского Мира. Выпуск 74 от 12 ноября 2017.----------------------------------------Источник: www.youtube.com
Новости Славянского Мира. Выпуск 109
...Всем здравия!В эфире новости Славянского Мира.Начнём с того, ...в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные ... разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, ...что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в...
Новости Славянского Мира. Выпуск 75
Всем здравия!В эфире новости Славянского Мира.Сегодня в новостях:- Что было, что есть и... запись программы "Ответы на вопросы». Выпуск 8.Автор–сказитель – Алексей ОрловСоавтор... из цикла «Страницы Родной Поэзии (выпуск 3) Николай Алексеевич Заболоцкий» . ...
Новости Славянского Мира. Выпуск 78
Всем здравия!В эфире новости Славянского Мира.Сегодня в новостях:- Что было, что есть и... из цикла «Страницы родной поэзии» - Выпуск 6- Лермонтов Михаил Юрьевич. Ведущий... происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>