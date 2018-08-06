Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Алексей Орлов и Дмитрий Тимофеев о Всероссийском туристическом фестивале союза сельских строителей.

15:48. 6 августа 2018 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

О Всероссийском туристическом фестивале Союза Сельских строителей России. Алексей Орлов и Дмитрий Тимофеев.

С 26 по 29 июля 2018 года в Ярославской области прошел Всероссийский туристический фестиваль Союза (организатор Союз Сельских строителей России), о целях и задачах которого поделится своими мыслями координатор фестиваля Дмитрий Тимофеев.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О практике работы со своими страхами и предназначении. Алексей Орлов, Дмитрий Таран
... на это видео на канале Дмитрия Тарана https://youtu.be/VlW9FW5skgM... война" - информационно-аналитическая программа, автор Дмитрий Таран Подписаться на видеоканал https...
Алексей Орлов (Славянское Радио) и Дмитрий Таран о нашем времени, пенсионной реформе
... на это видео на канале Дмитрия Тарана https://youtu.be/PXj7mg5g7Vo... война" - информационно-аналитическая программа, автор Дмитрий Таран Подписаться на видеоканал https...
Новости Славянского Мира. Выпуск 109
... России.Автор-сказитель – Дмитрий ТимофеевВедущий передачи – Алексей ОрловВ час, 7, ...сказитель – Иван ВоронцовВедущий передачи – Алексей Орлов7 августа, вторникЗдоровье молочной железы.... Беседуют Мария Карпинская и Алексей Орлов.Каждую субботу в 2, ...
Проект по Возрождению Руси
..., Сергей Мосин, Дмитрий Мыльников, Александр Невзоров, Н.С. Новгородов, Алексей Орлов, Геннадий Павленко..., Николай Павлов, Юрий Петухов, Андрей Пилипович, Константин Победоносцев, Дмитрий...
СВЯТОЙ АДМИРАЛ УШАКОВ
...основана при благочестивом царе Алексее Михайловиче и пришла ...1763 году к могущественному Алексею Орлову, бывшему своему ...его из бывших гвардейцев. Алексей Орлов, великий русский патриот, ...воинов Александра Невского и Дмитрия Донского, и адмирала Нахимова...
Новости России и Крыма. Сегодня 10 февраля 2015
...руководителя Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина и, поднявшись на один... баллов поделили главы ЯНАО Дмитрий Кобылкин и Белгородской области ...Рустэм Хамитов (республика Башкортостан) и Алексей Орлов (республика Калмыкия) — плюс пять ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>