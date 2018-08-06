Алексей Орлов и Дмитрий Тимофеев о Всероссийском туристическом фестивале союза сельских строителей.
О Всероссийском туристическом фестивале Союза Сельских строителей России. Алексей Орлов и Дмитрий Тимофеев.
С 26 по 29 июля 2018 года в Ярославской области прошел Всероссийский туристический фестиваль Союза (организатор Союз Сельских строителей России), о целях и задачах которого поделится своими мыслями координатор фестиваля Дмитрий Тимофеев.
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Источник: www.youtube.com