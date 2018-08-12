О будущем практическом семинаре Жизнь без страхов. Алексей Орлов, Дмитрий Таран.
Интервью с Алексеем Орловым о будущем практическом семинаре по работе со страхами 29 сентября 2018 года.
Ссылка на это видео на канале Дмитрия Тарана https://youtu.be/-WiBj62aIKY
“Информационная война” – информационно-аналитическая программа, автор Дмитрий Таран
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Источник: www.youtube.com