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Масштабы живого: обзор видео о созданиях больших и малых

10:16. 8 августа 2018 Просмотров - 38 Нет комментариев Опубликовал:
 
 


Масштабы биологии — от многотонных динозавров до молекул ДНК — в новом обзоре научных видео. 360-градусная панорама зараженной вшами — прилагается.

Физика — пожалуй, самая разнообразная из естественных наук, охватывающая все мыслимые масштабы, от фундаментальных частиц до галактик. Область биологии не так широка и обычно касается объектов от метровых размеров и меньше, — но оттого не менее интересна. Давайте и мы пройдемся по этой шкале, начав с великанов живого мира, тем более что не так давно вышел очередной фильм серии «Парк Юрского периода».

Всю череду динозавров, показанных фильмах этой фантастической киносаги, собрал первый ролик нашего сегодняшнего обзора, — и выстроил по росту, от 30-сантиметровых компсогнатов до 50-тонных брахиозавров:

Двигаясь в сторону уменьшения размеров, перейдем к ролику студии Nucleus Medical Media, которая специализируется на создании анимаций на биомедицинские темы. Среди безусловных шедевров ее авторов — уникальная 360-градусная панорама человеческой головы, покрытой густым лесом волос, среди которых бродят паразиты-вши. Покрутите камерой в стороны, это впечатляет:

Не менее драматичный эффект производит ролик Фрэнка Грегорио (Frank Gregorio); автор спускается на следующий уровень масштаба — к простейшим, целая «цивилизация» которых населяет тихое лесное озеро:

Наконец, мельчайший уровень биологии — клеточный и молекулярный — блистательно передают ролики анимационной студии, работающей при Институте медицинских исследований Вальтера и Элизы Холл (WEHI). Для гастролирующей выставки «Будущее начинается здесь» команда подготовила необычайно красивый ролик о биохимической машинерии живой клетки.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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