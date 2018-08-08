Буратино – второй смысловой ряд

В 1-й главе сказки её автор обозначает героя – столяра по имени Джузеппе. Столяр – это образ строителя ковчега, на котором он, мессия, переправится в новую счастливую жизнь. Имя самого столяра-мессии – Джузеппе, то есть Juse_ppe (букв. Езус Змей). Это тот самый кельтский лесоруб по имени Езус или еврейский обитатель деревянного креста Исус. И место выбрано по-библейски – « на берегу Средиземного моря ».

Христиане сбросили с пьедестала иудейского бога, поставили на его место зомби по имени Исус Христос. В Российской империи Революция 1917 года была сделана тоже с такой же целью – изменить материальные и ментальные ценности и устои окружающего Мира. Управленческим СЛОВОМ стала детская сказка о приключениях деревянного робота . В этом произведении нет ни одного случайного слова или образа. Всё является чётко продуманным АЛГОРИТМОМ и ПРОГРАММОЙ, названной нами Главным мифом.

Настоящее исследование посвящено именно этому вопросу – управленческой силе мифа , демонстрирующей наяву то, что сила слова способна перестроить мышление и всю материальную жизнь целых народов, она может запустить в полёт ковёр-самолёт, накрыть стол скатертью-самобранкой. И она же в злых руках готова сбросить светоносных богов с небес, поднять туда нечеловеков, роботов и заставить поклоняться им – такие произведения выходят из-под пера писателей регулярно.

Именно по этой причине русские сказки сегодня извращены «дополнениями», новыми «персонажами» и другими чужеродными включениями авраамической пропаганды. Именно поэтому у русского народа и всех народов, ведущих свои родословные от богов, есть свои традиционные СКАЗКИ. И именно поэтому у авраамических народов, произведённых из праха и являющихся в этом смысле биороботами, своих сказок нет, зато есть БИБЛИЯ, сюжет которой полностью копирует сказки народов Мира, перевёртывая их смысл.

втор этих строк сам является членом Союза писателей России по секции – для самых малышей – и выпустил более шестидесяти книг для малышей, а также книгу волшебных русских сказок, трижды переизданную к моменту написания данной книги. Поэтому смысл сказки понимается с профессионального ракурса:



Столяру «попалось под руку полено, обыкновенное полено для топки очага в зимнее время». И в нём несложно узнать йольское рождественское полено или столь же священное полено бадняка, извлекаемое из потаённого места как раз к зимнему календарному празднику. Джузеппе, как настоящий кельтский Езус, «повертел в руке полено и начал его тесать топориком», а полено «запищало человеческим голосом». И Джузеппе, подобно Господу, сотворившему роботов по имени Адам и Ева, выстрогал из полена робота по имени Буратино.

В предпоследней, 28-й главе, этой сказки после серии захватывающих приключений, герои не только нашли ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ, способный открыть заветную ДВЕРЬ в чудесное будущее, но обнаружили и саму эту дверь. А дальше автор сказки транслирует вариант Главного мифа, в котором чудесная новая страна располагалась внутри Земли: «Буратино впереди, а за ним Мальвина, Пьеро, Артемон и – последним – папа Карло спускались по крутой каменной лестнице в подземелье. Папа Карло держал огарок свечи».

Чудесная страна – куда улетают души умерших – всегда сияет волшебным светом, вот и здесь «Буратино обеими руками приподнимал истлевший войлок, – им было занавешено отверстие в каменной стене. Оттуда лился голубой свет. Первое, что они увидели, когда пролезли в отверстие, – это расходящиеся лучи солнца». И за этими лучами открылся Рай: «Посреди нее (комнаты – авт.) стоял чудной красоты кукольный театр» с опознавательным символом бога-громовержца Перуна – «на занавесе его блестел золотой зигзаг молнии».

При входе в каждый Рай существуют ВОРОТА. Это так называемые Геркулесовы столбы. Они изображены на гербе Иверии, почитаются в масонстве, и такими двумя колоннами являлись башни-близнецы Торгового центра в США, взорванные американцами в новый иудейский год – 11 сентября 2001 года.

Сказке о Буратино чётко показывает: БОГАТСТВОМ является не золото и серебро, а УПРАВЛЕНИЕ: «"Тогда папа Карло проговорил: – А я-то думал – мы тут, по крайней мере, найдем кучу золота и серебра, – а нашли всего-навсего старую игрушку". Он подошел к часам, вделанным в башенку, постучал ногтем по циферблату, и так как сбоку часов на медном гвоздике висел ключик, он взял его и завел часы… Раздалось громкое тиканье. Стрелки двинулись. Часы звонко пробили шесть…

Тотчас на правой башне раскрылось окошко из разноцветных стекол, выскочила заводная пестрая птица и, затрепетав крыльями, пропела шесть раз: " – К нам – к нам, к нам – к нам, к нам – к нам…" Птица скрылась, окошко захлопнулось, заиграла шарманочная музыка. И занавес поднялся… Никто, даже папа Карло, никогда не видывал такой красивой декорации. На сцене был сад. На маленьких деревьях с золотыми и серебряными листьями пели заводные скворцы величиной с ноготь. На одном дереве висели яблоки, каждое из них не больше гречишного зерна. Под деревьями прохаживались павлины и, приподнимаясь на цыпочках, клевали яблоки».

Если ты обладаешь ключиком, которым можно завести систему, то она предоставит тебе и золото, и серебро, и все остальные прелести и чудеса. Раньше обладание таким ключиком понималось как волшебное слово типа «по щучьему велению, по моему хотению,…». Затем превратилось в формулу «избушка, избушка, встань к лесу задом, а ко мне – передом». В XX, материальном механическом, веке потребовался КЛЮЧ. И в наше время требуется англ. login, то есть буквально имя ВХОДА, и англ. password – буквально ключевое «СЛОВО для проникновения» в этот вход.

То есть ничего не меняется. А отсутствие изменений во времени говорит о том, что рассматриваемое нами явление не зависит от времени. И таким можно считать АЛГОРИТМ, который мы и назвали Главным мифом. Он реализуется одинаково во все времена и на всех территориях, немного различаясь деталями, интегрирующими этот алгоритм в контекст эпохи или местности.

А. Н. Толстой, придумывая сказку о Буратино, может быть, и был готов выйти за рамки ШАБЛОНА, но этого пока не удавалось сделать никому, не удалось и ему. Поэтому ему, певцу РЕВОЛЮЦИИ, пришлось вернуться к библейскому изложению. Он описал и Эдемский сад с чудесными тварями, яблони, от которых вкусили Адам и Ева, библейского змея «действительно висела змея-удав» и уточнил: «Это была Африка». Могла ли после такой установки официальная антропологическая наука СССР придумать происхождение человека не из Африки?

И, наконец, сказка о Буратино повествует и о той концепции устройства, которую мы изложили в данной книге. Речь идёт о прежней виртуальности Мира и нынешней материальности, которая реализуется, говоря по старинке, механизмами «деревья провалились в потайные люки под пол сцены», говоря по-современному, компьютером, или Суперкомпьютером, если кому нужен непременный размах Гения.



Мессия Буратино проник в новый мир, в сказочный Новгород, в котором обнаружил иную, механическую жизнь. Здесь были и «матовые уличные фонарики», «городская площадь», «маленькие человечки», «игрушечный трамвай», «кондуктор», «вагоновожатый», «милиционер», «трамвай», «велосипедист», «газетчик», «газеты, «мороженщик», «балкончики домов», «девочки» – всё, как в прежнем мире, но иное.

А. Н. Толстой подчёркивает: мир изменился, теперь он стал новым, советским, но Бог остался прежним, и мы легко узнаём громовержца по его специфическому оружию – «тут занавес упал, и на нём опять заблестел золотой зигзаг молнии».

И, наконец, кода произведения. 29 глава. Она подчёркивает: Новый мир – новый театр – стал давать свои представления каждый день: «Это сами куклы открыли кукольный театр "Молния", они сами пишут пьесы в стихах, сами играют».



А Старый мир, как и положено всему старому, подвергся ПОТОПУ, и его прежний правитель стал РУСАЛКОЙ: «Карабас Барабас так и остался сидеть в луже под дождём».



