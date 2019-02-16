Территории опережающего развития: зачем они нужны и кому это выгодно?

Одна из основных претензий к закону — возможность юридически безупречно передать в аренду или продать огромные российские территории иностранцам для коммерческой деятельности. Причём, что и как они будут делать на этих территориях, окажется вне государственного контроля. Эти опасения довольно серьёзные, чтобы можно было оставить их без внимания. Не секрет, что после развала СССР было принято много антинародных по своему существу законов. Стоит вспомнить хотя бы вступление в ВТО или пенсионную реформу, которые принимаются как правило в удобное для правительства время под шумок.

«…Русь, куда ж несёшься ты? дай ответ. Не даёт ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства…». Н.В.Гоголь, «Мёртвые души».

29 декабря 2014 года Государственная Дума приняла Федеральный закон Российской Федерации №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития (далее — ТОР) в Российской Федерации» , который был подписан президентом Путиным. Вроде бы название оптимистичное и говорит нам о развитии, но есть и другие оценки — отрицательные, говорящие о том, что ФЗ-473 о ТОРах, по существу, является якобы актом национального предательства. Так ли это?



Это часть территории субъекта РФ, на которой устанавливается особый правовой режим ведения предпринимательской и других видов деятельности. В частности, предусмотрены льготные налоговые условия, упрощённые административные процедуры и др.

Заметки на полях

«Территория опережающего социально-экономического развития — часть территории субъекта Российской Федерации, включая закрытое административно-территориальное образование, на которой в соответствии с решением Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности y населения» (Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ) http://kremlin.ru/acts/bank/39279

Льготы для резидентов ТОР

А также:



Использование режима свободной таможенной территории



Льготный режим подключения к различным объектам инфраструктуры



Возможность привлечения в льготном и ускоренном порядке иностранного квалифицированного персонала



Использование санитарных и технических регламентов по примеру наиболее развитых государств ОЭСР



Особый порядок пользования землей



Льготные ставки по арендной плате



Особый порядок проведения государственного контроля и муниципального надзора



Предоставление особых государственных услуг



Стоит отметить, что 31.12.2014, сразу вслед за ФЗ-473 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172962/, был принят ФЗ-519 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/

Показателен перечень «отдельных законодательных актов», в которые внесены изменения ради обеспечения деятельности ТОРов.

Для создания ТОР были изменены Гражданский, Градостроительный, Трудовой, Земельный, Лесной кодексы Российской Федерации; а также федеральные законы о законодательных и исполнительных органах власти субъектов РФ, о местном самоуправлении, о приватизации, об обязательном страховании, об иностранцах, о лицензировании, об экологической экспертизе, о таможенных отчислениях и другие законодательные акты Российской Федерации.

При этом созданная схема ограничивает региональную исполнительную власть и органы местного самоуправлении в правах надзора за ТОРами, передавая часть функций управляющим компаниям. Которые могут контролироваться в интересах инвесторов, в том числе зарубежных.



Если наши территории не управляются в интересах их жителей и так, будет ли заботиться о них инвестор, тем более иностранный? Таким образом сокращается расстояние между бизнесом и населением, позволяя помимо большей свободы действительно заниматься развитием, возможность более эффективного выжимания ресурсов из населения.

***

Территория опережающего развития создается на 70 лет (вся биография СССР укладывается), срок её существования может быть продлён, что не предусмотрено в отношении особых экономических зон (они создаются на 49 лет) и зон территориального развития (далее — ЗТР, срок действия — 12 лет). Заявку на создание ТОР может подать руководство любого субъекта РФ, тогда как перечень регионов, на которых могут быть образованы ЗТР, составляет правительство РФ.

Даже если бы концепция и закон о ТОРах идеально соответствовали задачам развития страны, в условиях господства капитала, он всё будет адаптировать под свои задачи.

ТОРы как правило сейчас создаются под конкретных крупных инвесторов (зачастую иностранных), заключивших с уполномоченным федеральным органом предварительные соглашения, определяющие вид планируемой экономической деятельности, объём инвестиций и количество создаваемых рабочих мест.

В ряде ТОРов разрешено вести разработку месторождений полезных ископаемых и производить подакцизные товары. Для каждой территории правительством устанавливается перечень видов экономической деятельности, при которой действует особый правовой режим ведения бизнеса, минимальный объём капитальных вложений резидентов, положение о применении (или неприменении) процедуры свободной таможенной зоны.

Вот какие оценки даёт закону экономист Юрий Болдырев:

«Преступление совершено. Если 20 лет назад, когда протаскивали соглашение о разделе продукции, сначала Совет Федерации, а потом Дума, депутаты которой воспротивились, несмотря на все давление, сейчас таких сил не оказалось. Утверждения, что наша власть не имеет стратегии, — сказки, стратегия однозначная с абсолютной преемственностью тем самым «лихим 90-м». Главная задача — всё сдать долгосрочно кому-нибудь.



И обставить это долгосрочными соглашениями на 30–50–70 лет. Чтобы международное, а уже не только российское право стояло на защите олигархата. А дальше — сплошная подмена понятий. Например, «опережающее социально-экономическое развитие». Какое отношение этот закон вообще имеет к социально-экономическому развитию? Социально-экономическое развитие в современном мире — это Новосибирский Академгородок, это Арзамас, это куст научно-академических институтов.



В этом же законе идёт речь о введении, по существу, тех или иных форм диктатуры для того, чтобы вытаскивать из земли те или иные ресурсы или осуществлять промышленные процессы, которые слишком дороги и экологически невыгодны в другом месте и на других условиях.



Никаких других оснований что-то делать на этой территории в принципе нет. Морально — это преступление перед народом, реализация программы паразитирования на чём угодно. То есть ничего не созидать, но всё сдать в аренду. Это и реализация программы плановой замены населения». http://www.sovross.ru/articles/1325/23194

Стоит отметить, что аналогичные попытки нашей власти по созданию различных зон, территорий развития были неоднократны, но, как видно, роста экономики и развития в стране не отмечается.

Этапы создания различных зон и территорий развития в стране

Рассмотрим попытки и этапы создания в России различных зон и территорий развития после развала СССР.

Первый этап. В 1991 году был принят закон, регулирующий приток иностранных инвестиций в отечественную экономику. Его положения устанавливали для некоторых зарубежных предпринимателей определенные льготы. С 1996 года в стране стали создаваться ОЭЗ.



Так, первая особая зона была сформирована в Калининградской области, вторая – в Магаданской. Для последней была разработана программа до 31 декабря 2014 года. Однако успехов её реализации нет. Также был принят законопроект по особой зоне в пределах Байкало-Амурской ж/д магистрали. Судьба программы также неизвестна.

Второй этап. Начальное развитие. Из созданных 17 особых зон успешными стали всего 6. Самыми проблемными оказались туристические районы. Как отмечал гендиректор ОАО «ОЭЗ» Третьяков, это было связано с неверно выбранной методикой. По факту с инвестором ничего не обсуждалось, ему не предоставлялось право выбрать место для реализации программы.



Кроме того, недостаточно активно развиваются и портовые зоны. Эксперты предполагают, что это может быть связано с нежеланием самих регионов заниматься их продвижением, а может, с непрофессионализмом властей всех уровней и нежеланием заниматься комплексным системным развитием страны, как это было в СССР.

Третий этап. Новый виток. Во время президентства Медведева был принят закон, положения которого регулировали образование и функционирование зон территориального развития — ЗТР, которые представляет собой часть субъекта, где формируются благоприятные условия для деятельности инвесторов. Целью таких зон выступало ускорение социально-экономического становления региона. В настоящее время в 20 регионах созданы ЗТР, каков от них эффект, до населения страны не доводится.

Четвёртый этап. На выступлении перед Федеральным Собранием в декабре 2013 года, а затем и в декабре 2014 года президент Путин предложил создать территории опережающего развития.

Список уже существующих районов в 2014 году он дополнил ещё рядом местностей. При этом президент выделил приоритетные направления.



В частности, особого внимания, по его словам, заслуживала удалённая от центра территория опережающего развития — Дальний Восток. В числе областей, требующих инвестирования, президент также назвал Сибирь, в частности, Хакасию и Красноярский край (наверно, неслучайно в начале ноября 2018 года Бурятия и Забайкальский край перешли из Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного округа).

Главой государства были также предложены условия, за счёт которых территория опережающего развития будет привлекательна для инвесторов. В результате и был принят в декабре 2014 года соответствующий федеральный закон — ФЗ-473.

Теоретически, как отмечают эксперты, при воплощении всех либо хотя бы большей части предполагаемых мер Дальневосточный регион (ДВФО) должен превратиться в принципиально отличную от остальных территорию с особым административным и налоговым статусом. Некоторые специалисты даже говорят о том, что ДВФО может стать аналогом Гонконга.



Однако будет ли это реализовано на практике, пока не ясно. На настоящий момент не отмечается даже предпосылок к чему-либо, напоминающему концепцию «одно государство — две системы». Скептики полагают, что территория опережающего развития может так и остаться в планах, подобно нацпроектам, удвоению ВВП и прочим нереализованным программам.

Несмотря на предыдущие неудачи, президент и Правительство РФ опять наступают на те же грабли.

По мнению экспертов, идея ТОРов, несмотря на кажущуюся похожесть, по всем параметрам проигрывает существовавшей в Советском Союзе программе территориально-производственных комплексов.



Тогда речь шла, действительно, о комплексном освоении территорий, был определённый план развития, привязанный и к сырьевой базе, и к трудовым ресурсам, предполагавший проектирование в течение очень долгого периода на уровне организаций, специально занимающихся региональным планированием. Нынешние же программы территориального развития отданы на откуп регионам и иностранному бизнесу.



Учитывая слабость региональных бюджетов и управленцев, на практике это означает, что региональным планированием в нашей стране не занимается уже никто. В таких условиях идея ТОРов на начальном этапе носит виртуальный характер и весьма ограниченные перспективы, уверены эксперты.



Так, при создании ТОРов на Дальнем Востоке основное внимание было уделено экономическим аспектам, а вопросы социального развития оказались на обочине, то есть забыли о главном — о людях.

В последствии территориями опережающего развития были также объявлены ряд областей и моногородов по всей России. Почти все они сталкиваются со множеством трудностей. Помимо общероссийской некомпетентности отсутствуют или отказываются от работы инвесторы, затягивается или не вовсе не решаются проблемы с выделением земли, заволокичеваются другие процессы.



Так что большинство из них находится на данный момент в зачаточном состоянии.

«Чёрные дыры» ТОРов

В 2016 году глава контрольного управления президента Константин Чуйченко представил Владимиру Путину доклад, в котором говорилось, что с 2006 года на 33 ОЭЗ в стране потрачено 186 млрд. рублей (122 млрд. из них — бюджетные средства), а налоговые и таможенные платежи из самих зон за это время составили 40 млрд. рублей.



Создание одного рабочего места в ОЭЗ обошлось бюджету в 10 млн. рублей — то есть в среднюю зарплату в РФ за 25 лет. По его словам, «несогласованность управленческих решений» приводит к «неэффективному использованию бюджетных средств» — вплоть до того, что работу десяти ОЭЗ можно прекратить досрочно.

Конечно, это вызвало резкую реакцию президента — в условиях тогдашнего огромного дефицита бюджета такая расточительность была абсурдна. Поэтому Владимир Путин поручил правительству разработать единую стратегию работа ОЭЗ и ТОРов, а также обеспечить оптимизацию бюджетных инвестиций и механизмов их передачи под управление субъектам РФ.



Кроме того, в поручении шла речь о приостановке создания подобных экономических образований — по крайней мере, до разработки новых единых подходов к их созданию. Работа неэффективных зон прекращалась.

Кроме того, было не ясно, что значит поручение о передачи подобных экономических образований «под управление субъектам РФ».



Не является ли это на практике освобождение федеральных структур по финансированию ТОРов? В этом случае весь смысл создания таких структур теряется, ибо ни один региональный бюджет недееспособен, и все надежды регионов связывались с большими бюджетными инвестициями и помощью федерального центра в поисках частных инвестиций.

При этом набирает силу протестное движение, участники которого видят в новом законе нарушение конституционных норм страны. По их мнению, на территории России создаются анклавы, наделённые правами субъектов РФ, которые не только выводятся из-под действия законов Российской Федерации, но могут быть переданы под управление иностранных субъектов.



Под видом ТОРов фактически формируются новые субъекты РФ, что противоречит федеральному Конституционному закону от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке принятия в РФ и образования нового субъекта Федерации»(ст. 5, п. 1; ст 11 п.1, ст 12, п. 2)

Кроме того, они считают, что нарушаются границы субъектов Федерации, которые могут быть изменены только с взаимного согласия субъектов через волеизъявление граждан этих субъектов. Усмотрели в нём возможность произвольного захвата территорий ныне существующих субъектов Федерации решениями руководства ТОРов и распространение на них особого порядка управления, не предусмотренного Конституцией РФ. В законе, как они указывают, произвольно вводятся гражданские права для неграждан-гастарбайтеров, что нарушает Конституцию, а также отмечаются и др. нарушения.

Есть и некоторые детали данного законопроекта, которые, касаются социальных вопросов. На некоторые «подводные камни» уже сегодня обращают внимание профсоюзы РФ.



В частности, тогдашний секретарь Федерации Независимых Профсоюзов РФ, руководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального партнёрства ФНПР Олег Соколов говорил:

«Закон о ТОРах фактически отменяет действие всех государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях».

И как тут не вспомнить слова известного русофоба З.Бжезинского:

В результате из 400 предложенных на Дальнем Востоке площадок для реализации проектов пока отобрано 14 в 6 регионах: 2 якутских проекта, 3 хабаровских, 5 приморских, 2 в Амурской области и 1 в Еврейской АО.

Критерий отбора территорий под ТОРы состоит в том, что исходят они не от потребностей региона, а от возможности и интересов «инвесторов». На что уже дают деньги глобальные банки?

В Хабаровском крае: ТОРам передадут авиационный завод (им. Гагарина), входящий в концерн «Сухой» (Комсомольск-на-Амуре). Несложно понять, что речь идёт о передаче военных авиа-технологий Китаю.

В Приморье:

— научно-технологическая зона на острове Русском (непонятно зачем):

— нефтехимический комплекс в городском округе Находки (где будут вырабатываться минеральные удобрения, аммиак, карбамид и метанол). Т.е. будут уродовать экологию России, чтобы продать за валюту продукцию низкой переделки, а валюту сложить в фонды в США — как это происходит сегодня.

В Якутии: под ТОРы передадут «Бриллиантовую долину».

В Приамурье: газоперерабатывающий комплекс.

В Еврейском АО: под ТОР передадут китайцам землю под с/х угодья и торговую зону. Предыдущий опыт показал, что китайские фермеры, варварски эксплуатировавшие арендованные поля, оставляют за собой выжженную землю (здесь же планируется ещё один крупнейший в стране «Центр еврейской толерантности» на 18 тысяч кв. метров — за счёт бюджета России).

По сути сейчас идёт только сокращение территорий развития, впустую расходуется бюджет, и если приносится прибыль, то частным лицам и иностранцам. В том числе, таким образом фиксируется колониальный статус территории России, в которой на Дальнем Востоке создаётся квазигосударственная структура, подобная «Ост-Индской компании».

Некоторые предварительные выводы.

Теперь — к невесёлым размышлениям о смысле и последствиях введения в действие федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ.

1.Многими экспертами он воспринимается как Акт законодательно завуалированной Капитуляции перед Востоком, что допускается создание на территории России параллельных частных государств-корпораций, неконтролируемых регионов, где основной контроль будет только за Счётной Палатой.



Принятие подобного закона органами высшей законодательной властью воспринимается как превышение ею должностных полномочий, как грубейшее нарушение Конституции в целом, а не каких-либо отдельных статей.

Почему в пределах ТОР отменены существенные разделы российского законодательства, почему ФЗ-473 конкретно не определяет предельные пропорции земель по формам собственности, их целевому назначению, срокам аренды, не выдвигает ни качественных, ни количественных требований в сфере экологической безопасности, охраны флоры и фауны, интересов местных жителей?. На ТОРах проявляются источники законотворчества, которые не считаются с нашими представлениями о развитии страны, конституционных гарантиях, не содержат наших понятий Родины и права её защиты. Может сложиться впечатление, что авторы закона, когда они в ст.1 заявляют, что РФ имеет некое невысказанное право, а согласно ст.2 допускают резидентам и управляющим компаниям ТОР самим сформулировать требуемое по ходу дела, взводят капкан законодательных смыслосплетений, что даёт большие возможности резидентам ТОР. Большие возможности для развития территории в интересах страны и её жителей или большие возможности для контроля в корпоративных интересах(в лучшем случае)?

В старой загадке лихие ковбои, пожелавшие выяснить, чья лошадь резвее, определяют линии старта и финиша, просят секунданта пальнуть из револьвера и вместо галопа вдруг … начинают плестись едва ли не шагом. Почему? Отгадка в том, что они поменялись лошадьми. Здесь случай сложнее. Наши ковбоям внушили, что под ними чужая лошадь, и они пропускают вперед «свою» — ТОР.



Также стоит отметить, что весь комплекс народного хозяйства России возможно сбалансированно развивать только при наличии соответствующей методологии и инструментов, в тесном межотраслевом взаимодействии — благо вычислительных мощностей и методов межрегиональных и межотраслевых балансов (далее — МОБ) достаточно (о МОБ читайте нашу статью «ЖЗЛ: В.С. Немчинов — разработчик балансового метода экономического развития СССР» [ 7 ] https://inance.ru/2018/01/nemchinov/ ). ТОРы здесь должны выступать только как вспомогательный инструмент и как экспериментальные площадки.

Ещё возможно призвать на службу сохранившихся профессионалов в сфере плановой экономики и экономической безопасности, ввести режим мобилизационного управления, отстранив от власти капиталистическую, некомпетентную «элиту» и национализировав базовые отрасли.



Но, главное, сформировать нам, гражданам России — такое представление о будущем страны, которого мы желаем для себя и своих потомков и которое готовы защищать всем, что у нас есть, включая жизнь.

Предлагаем вашему просмотру видео на данную тему: https://ok.ru/group48298616946835/topic/68621337338003

Почему власть не слышит народ?

Практики сдачи в аренду земель, в частности для ведения сельскохозяйственной деятельности, в России имеют место, однако принятие и реализация нового закона коренным образом изменит социально-экономическую ситуацию в стране.



Согласно Закону и ряду сопутствующих ему нормативных актов на выделенных территориях вводятся таможенные и иные налоговые послабления инвесторам, устанавливаются особые нормы рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, планируется передача на правах собственности или в аренду государственной и муниципальной собственности инвесторам, в том числе иностранным, допускается принудительное отчуждение земельных участков, привлечение иностранных специалистов к осуществлению медицинской и образовательной деятельности и др.

Учитывая серьёзность последствий данного нововведения, АНО «Независимый исследовательский Центр» сразу же после принятия данного закона провела опрос населения Забайкальского края с целью изучения отношения к Закону о ТОРах (территориях опережающего социально-экономического развития).



Общее количество опрошенных — 400 респондентов, опрос поимённый. Выборка квотная, пропорциональная по полу, возрасту, городскому / сельскому населению. Статистическая погрешность не превышает 5%. Опрос проводился в декабре 2015 года.

Опрос жителей именно данного региона не случаен. В общественном дискурсе широко обсуждается вопрос о передачи территорий Забайкальского края в аренду Китаю на 49 лет. На уровне официальных структур проводятся заседания и обсуждения, в частности, «Забайкальский форум приграничного сотрудничества-2015» (18 ноября 2015 года) проходил с участием высокопоставленных чиновников, функционеров, бизнесменов и учёных из России, Китая, Монголии и Японии. Со стороны общественности — организовано движение «Защитим российскую землю», выступившее против передачи земель в аренду.

Результаты научного опроса жителей Забайкальского края показали, что более половины респондентов (57,5%) знают о принятии закона о ТОРах, согласно которому целые города вместе с государственным имуществом передаются в управление частным (управляющим) компаниям для извлечения максимальной прибыли на срок 70 лет с правом продления.



При этом подавляющее большинство опрошенных (93%) уверены, что власть не имела права без согласия с населением страны решать вопрос о передачи земель и государственного имущества в собственность бизнесу.

Подавляющее большинство опрошенных (90,5%) ответили, что они не хотят жить на территории, управляемой не государственными органами и местным самоуправлением, а управляемыми компаниями (бизнесом), иностранным в том числе. Также подавляющее большинство респондентов (93,7%) разделяют мнение, что вопросы передачи территорий в собственность, в длительную аренду бизнесу и иностранцам должны решаться с учётом мнения коренного населения.

78,3% опрошенных жителей Забайкальского края считают, что следует отменить Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития» как антинародный, антиконституционный, угрожающий территориальной целостности РФ.

Подавляющее большинство опрошенных не согласны с ключевыми пунктами данного закона — возможность получения разрешений на работу иностранцам без учёта квот, изъятие у местного населения, бизнеса земли, недвижимости и иного имущества, и выступает за отмену закона. Среди последствий реализации нововведения опрошенные видят больше негативных последствий — вероятность заселения иностранцами и сокращение численности коренного населения.



Результаты опроса, действия общественных активистов свидетельствуют, что часто органы власти не прислушиваются к мнению россиян по важным вопросам функционирования государства.

В ноябре 2018 года согласно Указу президента Забайкалье передано в состав ДФО, где уже есть ТОРы. Облик Дальневосточного региона теперь напоминает контуры Дальневосточной республики — «красного буфера» между Советской Россией и Японией. Кстати, обе столицы Дальневосточной республики — Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ) и Чита — находились как раз в Бурятии и Забайкалье, до последних дней формально неотносившихся к Дальнему Востоку.



Если смотреть с Запада, со стороны Москвы, то всё, что находится за Байкалом, — теперь Дальний Восток. Что же дадут ТОРы стране? Логично возникает вопрос:а что же дальше? Или опять страна будет пожинать плоды принятия непрофессиональных управленческих решений нашей властью?

Текущая практика реализации ТОРов напоминают сказочное Поле Чудес из сказки А.Н.Толстого про Буратино.

Сказка ложь, да в ней намёк. «Золотой Ключик или Приключения Буратино» Алексея Толстого на современный лад.

Многие помнят известную сказку про Буратино А.Н.Толстого ( 10.01.1883 — 23.02.1945).

Поле Чудес в сказке А.Н.Толстого, иллюстрация А.Лебедева

В сказке (1936 год) есть эпизод, в котором Лиса Алиса и Кот Базилио уговаривают мальчика с деревянной головой — Буратино — закопать принадлежащие ему пять золотых монет на заброшенном пустыре, на Поле Чудес в Стране Дураков.

Дескать, на этом Поле Чудес из них вырастет денежное дерево, увешанное полновесными золотыми монетами, и достанется всё это богатство, конечно же, самому Буратино Карловичу. А Кот с Лисой будут искренне и так по-человечески счастливы от того, что смогли из альтруистических побуждений оказать услугу наивной деревяшке. Подвох здесь с первого взгляда умудряются обнаружить не только уважаемые товарищи взрослые, но и их дети.

Город в Стране Дураков представлен как антипод городу, в котором появился на свет Буратино, и написан Толстым с использованием вполне советских обертонов, как контрастная карикатура на капиталистическое общество.



Здесь зевают от голода тощие собаки в отрепьях, козы с драной шерстью на боках жуют пыльную траву, шатаются от истощения куры с выдранными хвостами — и стоят навытяжку свирепые бульдоги-полицейские, охраняющие покой гуляющих сытых котов в золотых очках под руку с кошками в чепчиках.

Карикатура А.Петрова

И вот эта замечательная сцена с 5 золотыми монетами на Поле Чудес — отличная сатира на банковскую систему. Буратино не дождался баснословных процентов со своего депозита. Незадачливого вкладчика Буратино хватают полицейские, «которые никогда не спали, никому не верили, и даже самих себя подозревали в преступных намерениях», и, обвинив его в трёх ужасных преступлениях «беспризорный, беспаспортный и безработный», без суда топят в пруду за городом.

Бессмертная сказка Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» — великолепная иллюстрация к жизни современного общества, где каждый герой, где каждая ситуация — прекрасный прототип социально-экономических сфер реальной жизни.

Если переводить сказку Толстого на современный лад, то на данный момент ТОРы — это очередные Поля Чудес, в которые закапываются бюджетные средства, и от которых население данных территорий практически не получает какой-либо отдачи в части повышения уровня и качества жизни. Но чем в действительности они должны быть чтобы приносить пользу нашему государству?

Территория опережающего развития по своей сути

Сама по себе идея создать особое место со специальными условиями для развития определенных отраслей народного хозяйства и крупных промышленных кластеров является на наш взгляд правильной. Невозможно внедрить никакие нововведения одновременно по всей стране, тем более их некий комплекс из разных отраслей.



Как поведут себя эти решения в реальных условиях? Как всё это будет работать в комплекте с остальными отраслями? Где найти кадры для этих нововведений?



Даже при наличии сильнейшего административного ресурса в современных условиях запустить крупное комплексное производство будет крайне затруднительно, если невозможно. Все эти вопросы может решить создание ряда своего рода инкубаторов — пилотных площадок, на базе которых будет проходить апробация новых методов управления и законов, развитие убыточных отраслей (в условиях капитализма) народного хозяйства, внедрение новых технологий, при успешной реализации подготовки соответствующих кадров для дальнейшего распространения по всей стране.

Территории опережающего развития также могут стать полигонами, где проходит обкатка новых образовательных и управленческих технологий, где создаются тепличные условия для развития образовательных и культурных кластеров (при условии, если общество и государственность ставят такую цель). Только тогда в полной мере можно будет назвать эти территории — территориями опережающего развития.

А во вторую очередь уже должны быть решения для компенсации последствий неграмотного управления в прошлом в депрессивных регионах и средством для привлечения значительных инвестиций в народное хозяйство страны. Помня о том, что любые инвестиции будут работать прежде всего в интересах инвесторов, соответствуя их целеполаганию. В том же направлении будут двигаться и ресурсы, в том числе и формироваться кадры.

Для того чтобы ТОРы работали на государство, помимо прочего необходимо заменить неадекватные для развития страны контрольные показатели, по которым даётся оценка реализации площадок. Так, например, количество открытых предприятий, рабочих мест, сумма привлечённых инвестиций сами по себе ничего не дают для народного хозяйства и могут с таким же успехом характеризовать закабаление населения, пустую растрату бюджетных средств и сдачу управления территорий зарубежным бенефициарам.

В общем. концепция территории опережающего социально-экономического развития и закон о ТОСЭР, как и многие другие законы, являются инструментами. То, каким образом этот инструмент будет использован и в чьих интересах, зависит не только от федерального правительства, но и от целеполагания управляющих этими территориями, так и от самих резидентов площадок.



Местное население также может и должно принимать активное участие в обсуждении и реализации ТОРов на своей территории, независимо от того, прислали ли им официальную открытку с приглашением или нет. По большому счёту даже на текущий момент в законодательстве имеется всё необходимое, чтобы использовать ТОРы во благо нашей страны.

Заключение

Суть программы ТОРов пока сводится к тому, чтобы завлечь инвесторов на конкретную территорию условиями льготного налогообложения и предоставлением инфраструктуры, построенной за бюджетные деньги. Системная работа и единое комплексное планирование отсутствует.



Государство словно полило грядку золотым дождём и теперь сидит сложа руки. Ждёт, когда кто-нибудь придёт туда «сажать свои семена». Но желающих инвестировать средства в «глухие уголки» оказывается негусто. Бюрократия, коррупция и недоверие к местным органам власти не дают возможности работать на них добропорядочным предпринимателям.



Территории опережающего развития плохо изолированы от окружающих условий. Также стоит понимать, что целью современных «Карабасов» по-прежнему остаются власть и сверхприбыли и под свои задачи они будут выжимать эти территории до последнего.



Глобальный межотраслевой кризис, изменение климата, участившиеся природные катаклизмы, масштабное загрязнение окружающей среды, политическая и экономическая нестабильность — всё это беспокоит и настораживает. В таких условиях «Карабасы» всех стран всё настойчивее ищут глобальный «золотой ключик» истории, а не какие-то невыгодные Поля Чудес.

Как видно, наша русская (советская) классика задолго спрогнозировала алгоритм развития разных цивилизаций, в том числе, какова суть как капиталистического общества, так и советского. Об этом читайте нашу статью «Незнайка на Луне — Час быка для детей и сбывшееся пророчество Николая Носова». https://inance.ru/2016/11/neznaika-na-lune/

ИАЦ

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