Уникальные фотографии Крымской войны

Как правило, Крымская война иллюстрируется рисунками художников того времени. Однако существуют и фотографии той войны. Некоторые историки называют её Нулевой мировой войной, намекая на глобальный характер конфликта. В России же она известна в основном эпизодом о героической обороне Севастополя.