Уникальные фотографии Крымской войны
11:55. 7 августа 2018 Просмотров - 191 2 коммент. Опубликовал: brahman
Как правило, Крымская война иллюстрируется рисунками художников того времени. Однако существуют и фотографии той войны. Некоторые историки называют её Нулевой мировой войной, намекая на глобальный характер конфликта. В России же она известна в основном эпизодом о героической обороне Севастополя.
Портал Крамола предлагает взглянуть на редкие снимки тех лет.
Источник: www.kramola.info
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Это мой комментарий этой статьи с другого сайта: На снимке № 19 обратите внимание на нечто, напоминающее опору ЖД моста, с середины объекта – камни с “загаром”. На снимке № 39 явно изображены доки, только далековато от воды и полузасыпаны грунтом.
Добавлю: на снимке № 19 выше левее на середине склона обломки опоры (?) а еще выше – по кромке горы остатки то ли стены, то ли опоры.
Снимок № 3 снизу не удивляет? Воды по-колено и в ней остатки переломленного (?) парохода и посудины по-мельче. Что над ними так потрудилось? Маловероятно, что англичане. Переломить корпус пополам да еще ободрать его сверху мог только удар воды. И берег подозрительно погрызен.
Вот на фото № 14 зачем фотограф вообще сделал эту фотографию? Смысл? Фонарный столб, а через дорогу полуземлянка? Вполне вероятно, что фотограф в составе этой экспедиции делал фотоотчет о том, как живут русские в Крыму после удара стихии. Фонарь остался от предыдущих горожан, а полуземлянка уже послепотопное архитектурное творчество.
Тот же смысл в фото № 25 – полузасыпанный обломок стены/здания и на нем деревянное строение на скорую руку.
И вообще, если не обращать внимание на сцены, относящиеся к войне, везде усматриваются признаки буйства стихии – все разбитое разбито в щебень и слегка травкой поросло.
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Еще до вашего коммента, как раз первая мысль, которая возникла, пустыня! Никак не похоже на климат и на Крым последних десятилетий. Что-то здесь не так.