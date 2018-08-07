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Уникальные фотографии Крымской войны

11:55. 7 августа 2018 Просмотров - 191 2 коммент. Опубликовал:

Как правило, Крымская война иллюстрируется рисунками художников того времени. Однако существуют и фотографии той войны. Некоторые историки называют её Нулевой мировой войной, намекая на глобальный характер конфликта. В России же она известна в основном эпизодом о героической обороне Севастополя.

Портал Крамола предлагает взглянуть на редкие снимки тех лет. 

Источник: www.kramola.info

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2 коммент.»

  • 2847 2309
    Валерий 7 августа 2018 в 12:50 Ссылка Пометить
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    Это мой комментарий этой статьи с другого сайта: На снимке № 19 обратите внимание на нечто, напоминающее опору ЖД моста, с середины объекта – камни с “загаром”. На снимке № 39 явно изображены доки, только далековато от воды и полузасыпаны грунтом.
    Добавлю: на снимке № 19 выше левее на середине склона обломки опоры (?) а еще выше – по кромке горы остатки то ли стены, то ли опоры.
    Снимок № 3 снизу не удивляет? Воды по-колено и в ней остатки переломленного (?) парохода и посудины по-мельче. Что над ними так потрудилось? Маловероятно, что англичане. Переломить корпус пополам да еще ободрать его сверху мог только удар воды. И берег подозрительно погрызен.
    Вот на фото № 14 зачем фотограф вообще сделал эту фотографию? Смысл? Фонарный столб, а через дорогу полуземлянка? Вполне вероятно, что фотограф в составе этой экспедиции делал фотоотчет о том, как живут русские в Крыму после удара стихии. Фонарь остался от предыдущих горожан, а полуземлянка уже послепотопное архитектурное творчество.
    Тот же смысл в фото № 25 – полузасыпанный обломок стены/здания и на нем деревянное строение на скорую руку.
    И вообще, если не обращать внимание на сцены, относящиеся к войне, везде усматриваются признаки буйства стихии – все разбитое разбито в щебень и слегка травкой поросло.

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