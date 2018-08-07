К 10-й годовщине Олимпийской войны

По случаю приближения 10-й годовщины "Олимпийской войны", возобновились вопли из Тбилиси по поводу "агрессии" и "оккупации", мол у мирной Грузии отобрали две республики.На деле же, если смотреть на ситуацию в ретроспективе:1. Грузия не контролировала эти республики еще с начала 90х и в 2008 было де-юре зафиксировано то, что уже произошло де-факто. Грузия окончательно потеряла Южную Осетию и Абхазию, испытывая теперь по этому поводу фантомные боли в ситуации, когда практических возможностей вернуть эти территории уже нет.2. Виновники потери Грузией этих территорий также вполне известны – в гражданской войне на территории Грузии виноват Гамсахурдия, а в окончательной потере этих территорий – Саакашвили. Первый раздувал пожар этнической ненависти, второй попытался с подачи американцев силой вернуть Абхазию и Южную Осетию.3. Россия конечно подозревала, что Саакашвили хочет пуститься в военную авантюру, к которой подготовились загодя. И как только Саакашвили пошел "отвоевывать Цхинвал", тут то его и ждали – "передовая грузинская армия" получила по голове от нескольких российских БТГ и драпала до самого Тбилиси. Классика "малой победоносной войны".4. Относительно хронологии конфликта, то российские военные сначала дождались начала действий грузинской армии, которая обстреляла Цхинвал и начала вторжение, после чего начались ответные действия с вводом войск 58-й армии через Рокский тоннель и задействованием авиации. Разведки Грузии и США полностью проморгали подготовку РФ к защите республик.5. Говорят, что тем самым был нарушен принцип нерушимости границ в Европе, но тут обычно умалчивают, что первыми этот принцип нарушили США и НАТО признав "независимость" Косово. Косовский прецедент открыл новую страницу в международных отношениях – безопасность границ определяется лишь силовыми возможностями их удержать. Дипломатия гарантии не дает.6. Россия неоднократно предупреждала, что планам США по втягиванию Грузии в НАТО будет дан отпор и в итоге сейчас Грузия имеет нерешенный спор о территориях, что исключает ее принятие в НАТО в текущих условиях, хотя как плацдарм для НАТО Грузия уже давно и успешно используется. Также как Россией используются Абхазия и Южная Осетия для противодействия НАТО.7. Относительно будущего Южной Осетии и Абхазии, то вполне очевидно, что в состав Грузии они уже не вернутся, там выросло поколение, для которого Грузия чужое и враждебное государство, борьба с которым положена в основу национальной независимости этих республик. Со временем, скорее всего войдут в состав России по итогам референдумов.8. Судьба Саакашвили, который довел Грузию до такого позорного поражения, сложилась достаточно комично. Не без помощи американцев, грузины от него избавились, попытка прижиться на Украине не удалась и бывший "главнокомандующий походом на Цхинвал" бегает по Европе и записывает видеоблоги про коррупцию на Украине. Из князи в грязи.9. В отношении военных итогов, война с Грузией стала тизером меняющихся возможностей российской армии, которая не без проблем и потерь, быстро решила поставленные задачи. Ну а полноценное кино смотрели совсем недавно в широком прокате в ближнем и дальнем зарубежье. За эти 10 лет армия сильно изменилась, начав с тренировки на агрессивных грузинских кошках.10. В широком смысле, Олимпийская война была одним из первых конфликтов, которые сопровождают слом поздневашингтонского мироустройства. Признание независимости Южной Осетии и Абхазии без дозволения Вашингтона, стало предтечей нынешней общемировой фронды американской гегемонии, хотя тогда многие считали, что это разовый эксцесс. На деле, мы все последние годы наблюдаем, как ускоряются процессы переформатирования мироустройства и изменения баланса сил в ключевых регионах мира. Казавшееся малозначительным поражение США в Олимпийской прокси-войне, предвосхитило последующие неудачи на стратегическом уровне, когда более масштабные войны на территории Ирака и Сирии завершились совсем не так, как того хотели в Вашингтоне.

Источник: colonelcassad.livejournal.com