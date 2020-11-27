Новости Украины и Новороссии 27 ноября 2020
- 04:55 Аваков готовит неприятный сюрприз «майдановцам» на годовщину (ВИДЕО).
- 04:28 В ЛНР умирали от голода: и вдруг в Луганск прорвалась колонна из России (ВИДЕО).
- 01:00 Мова и вышиванки появились во времена палеолита, — новая «сенсация» от украинских учёных.
- Вчера 22:45 «Нагадить русским и умереть»: в Раде озвучили национальную идею Украины (ВИДЕО).
- Вчера 22:09 Дожали поляков.
- Вчера 20:27 Декоммунизация в Крыму не за горами.
Аваков готовит неприятный сюрприз «майдановцам» на годовщину (ВИДЕО)
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал в соцсети об испытаниях электрошокера Taser. Нет, на себе он его не испытывал (а зря, собственный опыт — куда более ярко передаёт ощущения, тем более такие), но сказал, что глава патрульной полиции Евгений Жуков это сделал.
Аваков заверил, что он «медицински сертифицирован» и не является «летальным оружием», «что это просто борьба с правонарушителями» и так далее.
«Неприятно, но зато эффективно и менее опасно», — написал Аваков своём твиттере.
Странно, считает украинский журналист Дмитрий Василец, «что главным лоббистом вот этих „тайзеров“ и сертификации их в Украине, использованием их полицией был, собственно, Арсен Аваков.
«Логично, чтобы он на себе испытал действие этого „тайзера“. Но, скорее всего, в рамках „учебно-воспитательной“ работы и некого издевательства над своими подчинёнными (но это с моей точки зрения, я не знаю, как там точно было) он поручил испытать на себе и прям показать это на видео конкретно главу полиции, — сказал журналист.
— Мне почему-то показалось, что проскочили такие дрожащие нотки в голосе у этого полицейского, когда он рассказывал, что он сейчас прямо на себе покажет, как именно действует „тайзер“».
При этом, как заметил Василец, «ребята, которые в него стреляют», одеты «по гражданке», а сам полицейский — как положено, в форме. По его словам, мы фактически увидели, «как „тайзером“ бьют полицейского».
«Я думаю, что тогда ему хотя бы нужно было гражданскую как бы одеть одежду, не полицейскую, чтобы не было, собственно, у граждан Украины такой аналогии, что можно в полицейского стрелять „тайзером“. Я думаю, что это некий такой юморок от нашего министра МВД», — сказал Василец.
Это видео — «некая аналогия с майданом» по мнению журналиста. Тогда протестующие тоже били «всяким не хорошим образом» правоохранителей — «камнями, гвоздями, стреляли в них, убивали». А что касается Авакова, то у него, «выходца с майдана», вроде бы и должность, вроде бы он и министр, а «повадки-то остались».
«Сейчас уже у Авакова другие цели и задачи. Он теперь якобы должен защищать свою власть, власть Зеленского и всех остальных. И здесь мы приходим к интересному выводу, что он, как майдановец, прекрасно знает, что надо конкретно правоохранителям для того, чтобы максимально эффективно разгонять протестующих, задерживать протестующих. Что не хватало, например, на майдане правоохранителям, чтобы эффективно бороться с майдановцами», — рассказал он.
А что же Жуков, глава патрульной полиции? Ему, как он признался, по его ощущениям от использования электрошокера — было «немного неприятно». «Почти» как после «изнурительной физической нагрузки». Не считая того, что крючок, которым оснащён электрошокер, буквально впивается в тело того, на кого его направят.
«Он цел и здоров, только ему немножко неприятно. Всё-таки, знаете, ну чуть-чуть совсем. Я так полагаю… Я думаю, что это всё подготовка к очередной годовщине, так называемой, „революции достоинства“, потому что, скорее всего, Аваков и Зеленский — прекрасно понимая, что будут стараться в эти вот всякие годовщины выводить народ и опять организовывать майданы и прочее. И Аваков, как бывалый майдановец, прекрасно понимает, как нужно вот этих, знаете, майдановцев загонять за Можайск.
Он понимает, каким образом можно достичь максимальных результатов в разгоне, в аресте вот этих майдановцев. Он сам, собственно, майдановец. И поэтому он вооружает свою гвардию вот эти „тайзерами“.
И теперь уже, когда майдановцы выйдут на площадь, их ждёт интереснейший сюрприз. Потому что в них, по сути, полетят вот эти вот крючки „тайзеров“, и я думаю, что задержанных будет очень и очень много. Ну и тогда мы уже послушаем, собственно, от самих майдановцев, насколько это там приятно или неприятно», — поделился Василец.
Теперь «этими демократическими» «тайзерами» свободных украинцев будут загонять «в стандартные демократические рамки», которые давно существуют и в Америке, и в Канаде, и в Германии».
«Все мы видели, как в этих странах — в Великобритании, во Франции, в Германии разгоняют протестующих. “Беркут” на майдане, когда он детей этих разгонял, были просто “ангелочки” по сравнению с тем, что творят эти звери, которые там просто берут и разгоняют людей налево и направо. Жёстко, без какой-либо пощады и так далее. Разгоняют людей светошумовыми гранатами и так далее. В общем, ужас, что творится!..» — добавил Василец.
Он напомнил о том, что в 2014 году во время майдана было много правонарушителей. Поэтому использование электрошокера полицией — «это действительно хороший способ остановить этих правонарушителей». И это прекрасно знает бывший майдановец Арсен Аваков. Хотя «бывших майдановцев», как заметил журналист, «не бывает».
«Поэтому, я думаю, что на эту годовщину, так называемой, “революции” майдановцев ждёт интересный сюрприз… Знаете, такой энергичный…» — добавил он.
Если раньше, по словам журналиста, украинские правоохранители «работали гораздо мягче», то теперь на Украине «будет нормальная демократическая тоталитарная свобода».
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В ЛНР умирали от голода: и вдруг в Луганск прорвалась колонна из России (ВИДЕО)
Я очень хорошо помню 22 августа 2014-го. Тогда первый гуманитарный конвой Российской Федерации прорвался в почти окруженный, расстреливаемый украинскими карателями город. Тогда луганчане реально умирали от голода. Не было света, связи, за водой выстраивались огромные очереди. И стоять в этих очередях было смертельно опасно. Обычные гражданские люди, женщины и дети гибли от украинских снарядов и мин.
Первый конвой тогда реально спас многим жизнь — каждый, кто был в городе, получил продукты питания. С тех пор Россия не оставляла Луганскую Народную Республику своей поддержкой.
Ведь гуманитарные конвои, эти знаменитые российские «Белые Камазы» — это не только лекарства для больниц и продукты для детей. Это зримый символ того, что Россия — с нами. Что мы связаны с Россией и будем связаны всегда.
Именно поэтому нас не нужно было уговаривать встретить сотый, юбилейный конвой. Когда наша молодежь — активисты Патриотической ассоциации Донбасса, юные динамовцы, студенты Луганской академии внутренних дел — узнали о том, что мы собираемся встретить сотый конвой, все приехали встречать с радостью.
Поэтому сегодня около двух сотен наших юных соратников радостно, сознательно приветствовали машины конвоя у памятника-танка защитникам Луганска 2014-го года.
А молодежь проекта «МедиаГвардия» зафиксировала встречу конвоя:
Алексей Селиванов, председатель Патриотической ассоциации Донбасса, специально для «Русской Весны»
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Мова и вышиванки появились во времена палеолита, — новая «сенсация» от украинских учёных
Украинские учёные сделали новое «сенсационное открытие». Об этом рассказал директор украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в соцсети.
«Не даром едят свой хлеб 86 сотрудников Института народоведения НАН Украины во Львове. Вот, к примеру, старший научный сотрудник, кандидат наук Олесь (Александр) Нога, соавтор книги „Прадавня Украина”.
Ученый обнаружил „украинскую вышивку в палеолитической стоянке», а украинские чубы-«оселедцы» выявил еще в VI–V тысячелетии до нашей эры.
Украинский язык, по мнению Олеся, формировался со времен палеолита, а это около 2 миллионов лет назад.
Русский же язык, считает ученый, появился на много тысячелетий позднее и был принесен в Россию из Украины или Беларуси.
Кроме этого, утверждает исследователь, существует четыре первичных корня от которых пошли все языки мира. В украинском — есть все четыре. Это, видимо, свидетельствует о том, что украинский — один из мировых праязыков», — написал Долинский.
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«Нагадить русским и умереть»: в Раде озвучили национальную идею Украины (ВИДЕО)
Запад навязал Украине ложную национальную идею вражды с Россией, превратив ее в поле боя для возможной войны, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.
«Украина не является субъектом международной политики, а является объектом», — констатировал политик в эфире одного из украинских телеканалов, напомнив, что принятая экс-президентом Петром Порошенко стратегия национальной обороны предусматривает использование странами НАТО территории Украины для войны с Россией.
По мнению парламентария, этот документ является верхом цинизма.
«Как по мне, вот это и есть государственное преступление», — сказал Кузьмин.
Он пояснил, что в случае войны между Россией и США Украину используют в качестве театра боевых действий.
«То есть нет государства, есть поле боя под названием “Украина”», — подчеркнул депутат.
Также Кузьмин обратил внимание на недавний указ президента Владимира Зеленского, согласно которому на Украине разрешается проведение учений стран НАТО на протяжении всего года.
«Теперь каждый день на территории Украины иностранные войска могут тренироваться, что они, собственно, и делают, летая туда-сюда к российской границе и обратно», — объяснил он, приведя в пример полеты американских и британских военных самолетов вдоль российско-украинской границы.
«И представьте себе ситуацию, когда бомбардировщики НАТО с территории Украины на учениях отрабатывают подход к российской границе, вторжение, бомбометание и отход назад. Что должны делать русские?» — задался вопросом Кузьмин.
Он предположил, что если российские военные воспримут эти действия как нападение на страну, последует удар по военным объектам на территории Украины.
«Мы этого вообще хотим? Это вот наше стремление в НАТО и Евросоюз?» — поинтересовался политик.
Парламентарий пришел к выводу, что украинцам навязали ложную национальную идею, придуманную на Западе.
«Эта идея выражается в том, чтобы сделать из Украины „антироссию”, мы все должны умереть для того, чтобы как-то насолить России», — пояснил он.
Кузьмин отметил, что украинские чиновники соревнуются между собой в том, кто больше «нагадит» России, чтобы показать, «кто лучший патриот».
«И в этом соревновании „кто больше нагадит русским” мы уничтожили свою промышленность, уничтожили полностью социальную сферу, медицину, образование, мы уничтожили наше будущее, по сути», — резюмировал депутат.
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Дожали поляков
Персонаж делает все, чтобы "гиперлуп-Омелян" на его фоне выглядел не так уж плохо.
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Декоммунизация в Крыму не за горами
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А глава нацбанка достала пистолет.
И Украины нет, нет, нет. И Украины нет.
И Шарию привет.