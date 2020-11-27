Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал в соцсети об испытаниях электрошокера Taser. Нет, на себе он его не испытывал (а зря, собственный опыт — куда более ярко передаёт ощущения, тем более такие), но сказал, что глава патрульной полиции Евгений Жуков это сделал.

Аваков заверил, что он «медицински сертифицирован» и не является «летальным оружием», «что это просто борьба с правонарушителями» и так далее.

«Неприятно, но зато эффективно и менее опасно», — написал Аваков своём твиттере.

Странно, считает украинский журналист Дмитрий Василец, «что главным лоббистом вот этих „тайзеров“ и сертификации их в Украине, использованием их полицией был, собственно, Арсен Аваков.

«Логично, чтобы он на себе испытал действие этого „тайзера“. Но, скорее всего, в рамках „учебно-воспитательной“ работы и некого издевательства над своими подчинёнными (но это с моей точки зрения, я не знаю, как там точно было) он поручил испытать на себе и прям показать это на видео конкретно главу полиции, — сказал журналист.

— Мне почему-то показалось, что проскочили такие дрожащие нотки в голосе у этого полицейского, когда он рассказывал, что он сейчас прямо на себе покажет, как именно действует „тайзер“».

При этом, как заметил Василец, «ребята, которые в него стреляют», одеты «по гражданке», а сам полицейский — как положено, в форме. По его словам, мы фактически увидели, «как „тайзером“ бьют полицейского».

«Я думаю, что тогда ему хотя бы нужно было гражданскую как бы одеть одежду, не полицейскую, чтобы не было, собственно, у граждан Украины такой аналогии, что можно в полицейского стрелять „тайзером“. Я думаю, что это некий такой юморок от нашего министра МВД», — сказал Василец.

Это видео — «некая аналогия с майданом» по мнению журналиста. Тогда протестующие тоже били «всяким не хорошим образом» правоохранителей — «камнями, гвоздями, стреляли в них, убивали». А что касается Авакова, то у него, «выходца с майдана», вроде бы и должность, вроде бы он и министр, а «повадки-то остались».

«Сейчас уже у Авакова другие цели и задачи. Он теперь якобы должен защищать свою власть, власть Зеленского и всех остальных. И здесь мы приходим к интересному выводу, что он, как майдановец, прекрасно знает, что надо конкретно правоохранителям для того, чтобы максимально эффективно разгонять протестующих, задерживать протестующих. Что не хватало, например, на майдане правоохранителям, чтобы эффективно бороться с майдановцами», — рассказал он.

А что же Жуков, глава патрульной полиции? Ему, как он признался, по его ощущениям от использования электрошокера — было «немного неприятно». «Почти» как после «изнурительной физической нагрузки». Не считая того, что крючок, которым оснащён электрошокер, буквально впивается в тело того, на кого его направят.

«Он цел и здоров, только ему немножко неприятно. Всё-таки, знаете, ну чуть-чуть совсем. Я так полагаю… Я думаю, что это всё подготовка к очередной годовщине, так называемой, „революции достоинства“, потому что, скорее всего, Аваков и Зеленский — прекрасно понимая, что будут стараться в эти вот всякие годовщины выводить народ и опять организовывать майданы и прочее. И Аваков, как бывалый майдановец, прекрасно понимает, как нужно вот этих, знаете, майдановцев загонять за Можайск.

Он понимает, каким образом можно достичь максимальных результатов в разгоне, в аресте вот этих майдановцев. Он сам, собственно, майдановец. И поэтому он вооружает свою гвардию вот эти „тайзерами“.

И теперь уже, когда майдановцы выйдут на площадь, их ждёт интереснейший сюрприз. Потому что в них, по сути, полетят вот эти вот крючки „тайзеров“, и я думаю, что задержанных будет очень и очень много. Ну и тогда мы уже послушаем, собственно, от самих майдановцев, насколько это там приятно или неприятно», — поделился Василец.

Теперь «этими демократическими» «тайзерами» свободных украинцев будут загонять «в стандартные демократические рамки», которые давно существуют и в Америке, и в Канаде, и в Германии».

«Все мы видели, как в этих странах — в Великобритании, во Франции, в Германии разгоняют протестующих. “Беркут” на майдане, когда он детей этих разгонял, были просто “ангелочки” по сравнению с тем, что творят эти звери, которые там просто берут и разгоняют людей налево и направо. Жёстко, без какой-либо пощады и так далее. Разгоняют людей светошумовыми гранатами и так далее. В общем, ужас, что творится!..» — добавил Василец.

Он напомнил о том, что в 2014 году во время майдана было много правонарушителей. Поэтому использование электрошокера полицией — «это действительно хороший способ остановить этих правонарушителей». И это прекрасно знает бывший майдановец Арсен Аваков. Хотя «бывших майдановцев», как заметил журналист, «не бывает».

«Поэтому, я думаю, что на эту годовщину, так называемой, “революции” майдановцев ждёт интересный сюрприз… Знаете, такой энергичный…» — добавил он.