Николай Стариков: На Донбассе я чувствую себя в России

Источник: dnr-pravda.ru

Сделаны большие шаги вперёд для развития государства в ЛНР, очень многие раны уже залечены. Об этом в Луганске заявил российский политолог, историк, писатель Николай Стариков.



«Всё выглядит гораздо лучше, чем выглядело в 2015 году, – подчеркнул Николай Стариков. – Что касается настоящего государства, каких-либо сомнений в этом, – надо спрашивать самих жителей. А у меня ощущение одно: я нахожусь в России. Мы – один народ и должны быть в одном государстве. Эту цель мы должны пред собою ставить».

Кроме того, он подчеркнул, что Украина является инструментом создания проблем России.

Источник: nstarikov.ru