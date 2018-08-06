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Николай Стариков: На Донбассе я чувствую себя в России

17:11. 6 августа 2018 Просмотров - 58 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: dnr-pravda.ru
Сделаны большие шаги вперёд для развития государства в ЛНР, очень многие раны уже залечены. Об этом в Луганске заявил российский политолог, историк, писатель Николай Стариков.

«Всё выглядит гораздо лучше, чем выглядело в 2015 году, – подчеркнул Николай Стариков. – Что касается настоящего государства, каких-либо сомнений в этом, – надо спрашивать самих жителей. А у меня ощущение одно: я нахожусь в России. Мы – один народ и должны быть в одном государстве. Эту цель мы должны пред собою ставить».

Кроме того, он подчеркнул, что Украина является инструментом создания проблем России.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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