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Идеологическая пропаганда или как на Украине воспитывают будущих убийц

11:44. 6 августа 2018 Просмотров - 43 Один комментарий Опубликовал:

Украинская истерия зашла настолько далеко, что уже совсем не удивляешься тому, что каждый день придумывают киевские политиканы. Накануне стало известно, что в Незалежной решили внести некоторые изменения в воспитание подрастающего поколения, а именно на месте детских лагерей для отдыха построить так называемые «школы диверсантов», в которых юных бойцов будут обучать стрелять из огнестрельного оружия и владеть холодным оружием.

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Такая идея пришла на ум праворадикальным организациям, а, украинское Министерство молодежи и спорта, в свою очередь, уже одобрило инициативу на первом чтении.

Предполагается, что в новых «учебных заведениях», которые придут на смену местам отдыха, будут рассказывать о диверсионно-подрывном деле, а также применять свои знания на практике – рукопашный бой, стрельба из огнестрела.

Разумеется, такие методы воспитания детей не пришлись по душе большинству родителей, поскольку не раз практика доказывала, что подобные организации занимаются исключительно идеологической пропагандой, а все высказывания по типу «здесь мы научим ваших детей обороняться, развивать физические способности и уметь общаться в коллективе» - лишь попытка скрыть действительность. Кто-то из граждан даже назвал такую инициативу абсурдной и заявил, что власти страны пытаются вместо международного детского центра «Артек», который находится теперь в российском Крыму, создать настоящий Гитлерюгенд.

Впрочем, аналогичные идеи доносились и ранее - из уст представителей пропагандистских группировок. Так, экс-глава неонацистского движения «Правый Сектор» (запрещенная в РФ организация) и по совместительству депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош еще в начале июля этого года открыл школу «Юный доброволец», которая нацелена на «уничтожение нашего извечного врага, империи-агрессора России».

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А с 2015 года на территории Незалежной действует военный лагерь для детей «Азовец» с аналогичной риторикой, и создан он также неонацистом и главарем полка «Азов» (запрещенная в РФ организация) Андреем Билецким.

Очевидно, что таким образом в детские умы власти, а также руководители опасных группировок пытаются закладывать абсолютно неправильные понятия. Причем, даже не скрывается тот факт, что такие лагеря созданы с целью «противодействия» России, что является полным абсурдом. Чему могут научить в таких школах? Убийствам, кровожадности и насилию, вот и все. 

Метки: Война на Украина, Майдан Украина
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Один комментарий»

  • 1226 -92
    Vlad Rubos 6 августа 2018 в 11:53 Ссылка Пометить
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    Надо было в 2014 с Турчиновым и Порошенко что-то решать,а не “укроДРГ” к Мозговому посылать.Признали Петю чего теперь ноете
    Мудрый гроссмейстер Вова сделал как всегда все через .опу)

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