Государственный суверенитет. Его наличие и отсутствие. Игорь Полуйчик. Часть 1

Зачем народу суверенитет.



Автор-сказитель – Игорь Полуйчик



Часть 2 – https://youtu.be/RwiUncimJDo



Попытайтесь ответить на вопрос: когда, юридически, как субъект права возникло государство, в котором мы живем.

Был ли это день Великого Октября? Или это дата объявления государственного суверенитета? Или это момент подписания федеративного договора? Или это день переименования РСФСР в РФ? Или это дата опубликования новой Конституции?

В действительности все эти даты не выдерживают никакой критики. А если мы не знаем когда возникло государство, то мы не можем знать, какие законы в нем действуют.



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Источник: www.youtube.com