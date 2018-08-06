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Государственный суверенитет. Его наличие и отсутствие. Игорь Полуйчик. Часть 1

14:19. 6 августа 2018 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:

Зачем народу суверенитет.

Автор-сказитель – Игорь Полуйчик

Часть 2 – https://youtu.be/RwiUncimJDo

Попытайтесь ответить на вопрос: когда, юридически, как субъект права возникло государство, в котором мы живем.
Был ли это день Великого Октября? Или это дата объявления государственного суверенитета? Или это момент подписания федеративного договора? Или это день переименования РСФСР в РФ? Или это дата опубликования новой Конституции?
В действительности все эти даты не выдерживают никакой критики. А если мы не знаем когда возникло государство, то мы не можем знать, какие законы в нем действуют.

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Источник: www.youtube.com

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