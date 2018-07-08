Новости Славянского Мира. Выпуск 105

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



В Иркутске в усадьбе Сукачёва открылась выставка резьбы по дереву.

Источник: http://vesti.irk.ru/news/culture/236013/



В Тверской публичной библиотеке с 3 по 31 июля в отделе можно посетить выставку «Ах, русская, ты баня!»

Источник: https://vk.com/tverlib?w=wall-2147962…



Продолжим артефактами земель славянских



В Великом Новгороде на Троицком раскопе археологи нашли сразу три берестяные грамоты. В одной из них речь идёт о судебном деле, сообщает новгородский музей-заповедник.

Источник: https://news.novgorod.ru/news/165670….



Во время работ по программе благоустройства «Комфортная городская среда» на Крепостной горе в Ставрополе нашли фундамент крепости. Об этом сообщает организация «Наша инициатива» на своей страничке в социальной сети.

Источник: http://news.1777.ru/51492-arheologi-n…



Археологи обнаружили в Крыму не разграбленный некрополь поздних скифов

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/nauka/5335462



Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях



Студенты и педагоги Миасского колледжа искусства и культуры провели акцию «Вне времени» – целую неделю девушки с отделения сольного и хорового народного пения носили в повседневном быту вышитые сарафаны, платки, цветные юбки и душегрейки.

Источник: https://vk.com/wall-64467578_126092



В Брянской области пройдет традиционный фестиваль «Севская частушка»

Источник:https://vk.com/club156533292?z=photo-…



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 9 июля, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы Наследие Предков. Ответы на вопросы. Выпуск 3-й

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



10 июля, вторник

Роли в Астрологии. Раху и иллюзия в жизни современного человека.

Автор-сказитель – Игорь Силенок



11 июля, среда

Единство в Роде славянского народа

Автор-сказительница – Любава Живая



12 июля, четверг

Государственный суверенитет – его наличие и отсутствие

Автор-сказитель – Игорь Полуйчик



Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 14 июля, вы услышите запись передачи из цикла Страницы родной поэзии Велимиръ – Викторъ Владимировичъ Хлебниковъ.

Ведущий передачи – Виктор Маслов



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.

Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com