Новости Славянского Мира. Выпуск 105
Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.
Начнём с того, что можно посмотреть да изведать
В Иркутске в усадьбе Сукачёва открылась выставка резьбы по дереву.
Источник: http://vesti.irk.ru/news/culture/236013/
В Тверской публичной библиотеке с 3 по 31 июля в отделе можно посетить выставку «Ах, русская, ты баня!»
Источник: https://vk.com/tverlib?w=wall-2147962…
Продолжим артефактами земель славянских
В Великом Новгороде на Троицком раскопе археологи нашли сразу три берестяные грамоты. В одной из них речь идёт о судебном деле, сообщает новгородский музей-заповедник.
Источник: https://news.novgorod.ru/news/165670….
Во время работ по программе благоустройства «Комфортная городская среда» на Крепостной горе в Ставрополе нашли фундамент крепости. Об этом сообщает организация «Наша инициатива» на своей страничке в социальной сети.
Источник: http://news.1777.ru/51492-arheologi-n…
Археологи обнаружили в Крыму не разграбленный некрополь поздних скифов
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/nauka/5335462
Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях
Студенты и педагоги Миасского колледжа искусства и культуры провели акцию «Вне времени» – целую неделю девушки с отделения сольного и хорового народного пения носили в повседневном быту вышитые сарафаны, платки, цветные юбки и душегрейки.
Источник: https://vk.com/wall-64467578_126092
В Брянской области пройдет традиционный фестиваль «Севская частушка»
Источник:https://vk.com/club156533292?z=photo-…
В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю
В понедельник, 9 июля, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы Наследие Предков. Ответы на вопросы. Выпуск 3-й
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять
10 июля, вторник
Роли в Астрологии. Раху и иллюзия в жизни современного человека.
Автор-сказитель – Игорь Силенок
11 июля, среда
Единство в Роде славянского народа
Автор-сказительница – Любава Живая
12 июля, четверг
Государственный суверенитет – его наличие и отсутствие
Автор-сказитель – Игорь Полуйчик
Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 14 июля, вы услышите запись передачи из цикла Страницы родной поэзии Велимиръ – Викторъ Владимировичъ Хлебниковъ.
Ведущий передачи – Виктор Маслов
Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.
Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.
Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com