Новости Славянского Мира. Выпуск 108

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



В Иркутске представлены редкие книжные памятники, рукописные книги и печатные издания на выставке «Листая страницы сибирской истории» в Краеведческом музее.

Источник: https://www.irk.ru/afisha/exhibitions…



В Москве можно посетить постоянную экспозицию традиционного народного искусства России. Поистине, уникальная коллекция предстает пред взором посетителей.

Источник: https://kudago.com/msk/event/postoyan…



Продолжим артефактами земель славянских



Более 3 тысяч золотых изделий обнаружили археологи в кургане Елеке Сазы на востоке Казахстана, сообщает телеканал «МИР 24».

https://mir24.tv/news/16314902/v-kaza…



В Москве археологи нашли новые следы Великого пожара 1737 года

Источник: https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%…



Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях



Фестиваль лоскутного шитья “Душа России” пройдет в Суздале

Источник: http://tyumen-news.net/society/2018/0…



1 августа в 18.00 d Музее славянской культуры им. К.Васильева состоится встреча с Действительным членом Русского Географического общества, Президентом Международного движения ” Наследие Арктиды”, Доктором технических наук – Токаревым Вячеславом Викторовичем.

Источник: https://vk.com/doronin8?w=wall1469263…



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 30 июля, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы Закон Парето и Ёжкин кот Ответы на вопросы. Выпуск 6

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



31 июля, вторник

Что такое Душа

Автор-сказитель – Вадим Мосин



01 августа, среда

Государственный суверенитет Его наличие и отсуствие

Автор-сказитель – Игорь Полуйчик



02 августа, четверг

Грифон – символ единой Великой империи

Авторы-сказитель – Дмитрий Белоусов



Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 28 июля, вы услышите запись передачи из цикла Страницы родной поэзии Константин Дмитриевич Бальмонт. Ведущий передачи – Виктор Маслов



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.



Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com