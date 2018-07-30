Новости Славянского Мира. Выпуск 108
Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.
Начнём с того, что можно посмотреть да изведать
В Иркутске представлены редкие книжные памятники, рукописные книги и печатные издания на выставке «Листая страницы сибирской истории» в Краеведческом музее.
Источник: https://www.irk.ru/afisha/exhibitions…
В Москве можно посетить постоянную экспозицию традиционного народного искусства России. Поистине, уникальная коллекция предстает пред взором посетителей.
Источник: https://kudago.com/msk/event/postoyan…
Продолжим артефактами земель славянских
Более 3 тысяч золотых изделий обнаружили археологи в кургане Елеке Сазы на востоке Казахстана, сообщает телеканал «МИР 24».
https://mir24.tv/news/16314902/v-kaza…
В Москве археологи нашли новые следы Великого пожара 1737 года
Источник: https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%…
Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях
Фестиваль лоскутного шитья “Душа России” пройдет в Суздале
Источник: http://tyumen-news.net/society/2018/0…
1 августа в 18.00 d Музее славянской культуры им. К.Васильева состоится встреча с Действительным членом Русского Географического общества, Президентом Международного движения ” Наследие Арктиды”, Доктором технических наук – Токаревым Вячеславом Викторовичем.
Источник: https://vk.com/doronin8?w=wall1469263…
В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю
В понедельник, 30 июля, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы Закон Парето и Ёжкин кот Ответы на вопросы. Выпуск 6
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять
31 июля, вторник
Что такое Душа
Автор-сказитель – Вадим Мосин
01 августа, среда
Государственный суверенитет Его наличие и отсуствие
Автор-сказитель – Игорь Полуйчик
02 августа, четверг
Грифон – символ единой Великой империи
Авторы-сказитель – Дмитрий Белоусов
Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 28 июля, вы услышите запись передачи из цикла Страницы родной поэзии Константин Дмитриевич Бальмонт. Ведущий передачи – Виктор Маслов
Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.
Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.
Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com