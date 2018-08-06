Главная » Политика

Бегство с тонущего корабля или почему украинцы променяли Родину на безвиз

20:32. 6 августа 2018 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

Помните, как в прошлом году Петруша Порошенко и все украинцы радовались безвизовому режиму в страны Европы? Только вот радость эта была немного разной. В то время как украинский президент ликовал от того, что западные покровители пошли ему навстречу и сделали очередную подачку, жители страны уже начали паковать чемоданы.

Столкнувшись с отсутствием работы, с полной разрухой в стране и неразберихой абсолютно во всех сферах, люди отчаянно кинулись уезжать из страны в поисках лучшей жизни. По официальным данным, только с начала текущего года граждане Назалежной сделали более 3 миллионов загранников и 725 тысяч ID-карт, но не с целью погулять где-нибудь в Париже, а поработать в польских теплицах.

Известно, что на предприятиях в Польше трудящиеся зарабатывают в разы больше, чем на Украине. К примеру, обычный столяр или фрезеровщик в Незалежной получит за свои труды порядка 2,5 тысяч гривен, в то время как в Польше рабочие специальности оплачиваются в размере от 14 до 40 тысяч гривен. Похожая ситуация наблюдается и в Германии, Чехии, где трудяги получают до 75 тысяч гривен, что даже в самом хорошем сне не приснится рядовым украинцам. Словом, разница колоссальная.

На этом фоне украинские работодатели подняли настоящую тревогу, и чтобы окончательно не потерять и так разъехавшийся персонал, они стараются удерживать трудящихся различными способами. Кто-то мотивируется сотрудников остаться с помощью создания комфортного климата в коллективе, кто-то придумывает непонятные завуалированные фразы по типу «прогрессивная корпоративная культура», «общие ценности человека и компании».

Впрочем, со стороны государство никаких конкретных решений предотвратить сложившуюся тенденцию не наблюдается до сих пор. Все стратегии по улучшению условий труда и жизни граждан так и остаются на бумаге.

На сегодняшний день за границей работают уже 8 миллионов жителей Украины, и в скором времени планируют перебраться за бугор еще 13 миллионов, причем половина из них – молодежь. И если киевская элита так ничего и не предпримет, то ситуация станет совсем патовой.

По мнению экспертов, именно такой контраст между обычными гражданами и властями, а также бесперспективность и отсутствие каких-либо институтов заставляет людей бежать с тонущего корабля. Очевидно, что дальше – хуже. Рынок труда опустеет, демография еще больше упадет, и от страны останется лишь одно название.

Вот такой вот безвиз, вот такой вот Петруша Порошенко, чья безрассудная и неадекватная привела страну к тотальному развалу. 

Метки: Украина
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сравнение современной России и СССР, или почему хрен редьки не слаще?
...понимали, что их крысиное бегство с тонущего корабля является предсказуемым переходом от ...Это утверждение ложное. Категории «хорошие» или «плохие» зарплаты – параметр относительный и... как сегодня. Важна нестабильность. Почему? Потому что под шумок темные...
Крах Европы, прописанный в символах «матрицы Конкордии»
... иллюминатов – не шутки. Почему капитан Скеттино бежал с корабля и нёс всякую... какую не желал возвращаться на тонущий корабль, охваченный паникой. (Обама, Бернанке, Буш... отчёты о курьёзах вроде бегства капитана и команды, или о командире гигантского...
Новости Украины и Новороссии 02 июля 2018
..., как крысы с тонущего корабля. И Гайдар туда же...nstarikov.ru Захарченко рассказал, почему сократил комендантский час в ... Грицак видео записывал. Или всё ограничивается легендами храбрых...кроме изнасилований, мародёрства и бегства ничем не отличился на...
Путин победил в Третьей мировой войне?
... – напрямую или опосредованно (через подставные фирмы или марионеточные правительства)...невыгодно подбирать крыс с тонущего корабля. Белый дом уже... очевидно, что его "бегство" из страны на самом... Возникает закономерный вопрос: почему люди на Украине молчат...
Забытая победа России
... Теперь понимаете, почему Запад до сих...моряки якобы расстреливали тонущих турецких матросов и...выполняли задачи армейского спецназа или, если быть точнее...состояла из 6 кораблей. Малочисленному русскому ...одного русского офицера «…бегство врага было самое...
Самопрограммирование-2: Прощение - Характер
...– свободный выбирает бегство с тем же мужеством или присутствием духа, ...вымороченной сущности… Отказывайся – даже тонущий – от недруга руки тянущейся!..., а поодиночке». Вот почему пороки являются к людям ... И по сей день корабли продолжают терпеть там крушения,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>