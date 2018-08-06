Бегство с тонущего корабля или почему украинцы променяли Родину на безвиз

Помните, как в прошлом году Петруша Порошенко и все украинцы радовались безвизовому режиму в страны Европы? Только вот радость эта была немного разной. В то время как украинский президент ликовал от того, что западные покровители пошли ему навстречу и сделали очередную подачку, жители страны уже начали паковать чемоданы.

Столкнувшись с отсутствием работы, с полной разрухой в стране и неразберихой абсолютно во всех сферах, люди отчаянно кинулись уезжать из страны в поисках лучшей жизни. По официальным данным, только с начала текущего года граждане Назалежной сделали более 3 миллионов загранников и 725 тысяч ID-карт, но не с целью погулять где-нибудь в Париже, а поработать в польских теплицах.

Известно, что на предприятиях в Польше трудящиеся зарабатывают в разы больше, чем на Украине. К примеру, обычный столяр или фрезеровщик в Незалежной получит за свои труды порядка 2,5 тысяч гривен, в то время как в Польше рабочие специальности оплачиваются в размере от 14 до 40 тысяч гривен. Похожая ситуация наблюдается и в Германии, Чехии, где трудяги получают до 75 тысяч гривен, что даже в самом хорошем сне не приснится рядовым украинцам. Словом, разница колоссальная.

На этом фоне украинские работодатели подняли настоящую тревогу, и чтобы окончательно не потерять и так разъехавшийся персонал, они стараются удерживать трудящихся различными способами. Кто-то мотивируется сотрудников остаться с помощью создания комфортного климата в коллективе, кто-то придумывает непонятные завуалированные фразы по типу «прогрессивная корпоративная культура», «общие ценности человека и компании».

Впрочем, со стороны государство никаких конкретных решений предотвратить сложившуюся тенденцию не наблюдается до сих пор. Все стратегии по улучшению условий труда и жизни граждан так и остаются на бумаге.

На сегодняшний день за границей работают уже 8 миллионов жителей Украины, и в скором времени планируют перебраться за бугор еще 13 миллионов, причем половина из них – молодежь. И если киевская элита так ничего и не предпримет, то ситуация станет совсем патовой.

По мнению экспертов, именно такой контраст между обычными гражданами и властями, а также бесперспективность и отсутствие каких-либо институтов заставляет людей бежать с тонущего корабля. Очевидно, что дальше – хуже. Рынок труда опустеет, демография еще больше упадет, и от страны останется лишь одно название.

Вот такой вот безвиз, вот такой вот Петруша Порошенко, чья безрассудная и неадекватная привела страну к тотальному развалу.