России против Запада. Насколько всё серьёзно …

Анализ платежного баланса РФ за три квартала 2018 года . В.Катасонов.

Против России с 2014 года Западом ведется жесткая гибридная война, которая в любой момент может перерасти в горячую. Москва делает вид, что отвечает на выпады Запада различными контрмерами. Но именно делает вид. По крайне мере на фронте экономической войны я вижу, что Москва играет в поддавки. Я не очень доверяю разного рода заявлениям российских политиков и чиновников, угрожающих Западу теми или встречными санкциями и различными «асимметричными» мерами. Преобладает дешевая риторика, если не сказать словоблудие. Предпочитаю больше полагаться на статистику.

Даже сильно сфальсифицированная российская статистика свидетельствует о том, что мы помогаем Западу деньгами нас уничтожать. Опубликованная Банком России статистика платежного баланса РФ за три квартала текущего года показывает, что игра в поддавки продолжается, причем масштабы явной и скрытой помощи нашим противникам даже нарастают. Возьмем первый раздел платежного баланса, называемый «Текущие операции». В нем самая главная позиция — платежи и поступления по внешней торговле товарами. За три квартала 2018 года товарный экспорт России составил 320,1 млрд долл. Между прочим, за аналогичный период предыдущего года он был равен 305,4 млрд долл. Прирост составил 14,7 млрд долл., или без малого 5%.

Но может быть, форсированный вывоз товаров (60% которого в первые три квартала этого года пришлось на нефть, нефтепродукты, природный и сжиженный газ) был обусловлен тем, что стране надо было закупать машины, оборудование и другие инвестиционные товары, необходимые для индустриализации страны и укрепления ее военно-экономического потенциала? Увы, анализ структуры товарного импорта России опровергает эту версию. При этом общий объем товарного импорта в первые три квартала текущего года составил 183,7 млрд долл.

Получается, что у России положительное сальдо торгового баланса составило гигантскую сумму в 136,6 млрд долл. Зачем России такой избыток? Если говорить коротко, то это деньги, которые из страны разными способами выводятся и представляют собой явную или не очень явную поддержку наших геополитических противников.

Существует три основных канала (или «дыры») вывода этих денег. На одну из таких «дыр» наши СМИ время от времени обращают внимание. Речь идет об экспорте частного капитала из страны. Посмотрим на второй раздел платежного баланса, отражающего трансграничные операции с капиталом (этот раздел называется «Финансовый счет»). Капитал в страну ввозится и вывозится. Разница между ввозом и вывозом образует сальдо движения капитала. Оно у России из года в год (за редкими исключениями) складывается в пользу вывоза капитала. Три квартала текущего года не стали исключением. Чистый вывоз (вывоз минус ввоз) капитала составил 44,2 млрд долл. Примечательно, что за три квартала предыдущего (2017) года имело место некоторое превышение ввоза над вывозом капитала, чистый ввоз составил 1,7 млрд долл. Правда, благостную картину трех кварталов испортил четвертый квартал 2017 года, в результате по итогам прошлого года чистый отток капитала составил 14,2 млрд долл. Парадоксально, но ужесточение экономических санкций против России не стимулирует беглый российский капитал возвращаться на родину, но наоборот, активизирует его бегство из страны. Напрашивается аналогия: крысы бегут с тонущего корабля.

Второй «дырой», через которую деньги утекают из страны, является такая позиция, как «инвестиционные доходы» (они отражаются в первом разделе платежного баланса). Российские экспортеры капитала получают доходы от своих зарубежных инвестиций (инвестиционные доходы к получению).

Иностранные инвесторы в России также получают доходы (инвестиционные доходы к выплате). На протяжении всех лет составления Банком России платежных балансов данная позиция всегда характеризуется существенным (в отдельные годы многократным) превышением инвестиционных доходов к выплате над инвестиционными доходами к получению. Три квартала текущего года не стали исключением. Доходы к получению составили 33,6 млрд долл., доходы к выплате — 63,8 млрд долл. Чистые потери России по этой позиции платежного баланса составили 30,2 млрд долл. Удивительно, но почему-то российские СМИ (даже те, которые специализируются на проблемах финансов и экономики) редко вспоминают об этой «дыре» российского платежного баланса (и всей российской экономики).

Третьей «дырой» является прирост валютных резервов регулятора. Следует иметь в виду, что такой прирост означает вывоз капитала, но не по каналам банков и нефинансовых компаний, а по каналам денежных властей. Размещение валютных средств осуществляется в виде их размещения на счетах иностранных банков и в виде покупки долговых иностранных бумаг. Это, по сути, долгосрочное (или даже бессрочное) и почти беспроцентное (или низкопроцентное) кредитование наших «заклятых друзей».

По итогам первых трех кварталов прирост валютных резервов составил 35,6 млрд долл. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года прирост резервов составил 25,4 млрд долл. И на этом направлении мы видим активизацию процесса вывода финансовых ресурсов за пределы России. В конечном счете в интересах наших «заклятых друзей». Да, СМИ представили как сенсацию тот факт, что Банк России резко сократил свой портфель американских казначейских бумаг (в конце прошлого года было около 100 млрд долл., а летом этого года уже осталось около 14 млрд долл.). Но, как говорится, «от перемены мест слагаемых сумма не меняется». Часть высвободившихся валютных резервов перекочевала на депозиты американских банков, часть — в долговые бумаги американских союзников, часть — в другие финансовые инструменты, содержание которых раскрывается не всегда.

Итак, по трем основным позициям мы получаем сумму оттока финансовых средств из России за три квартала текущего года, равную 110 млрд долл. Это более 80% всего положительного сальдо торгового баланса России за тот же период. Есть еще некоторые, более мелкие «дырки», через которые валюта утекает из России. Например, можно обратить внимание на отрицательное сальдо баланса услуг, которое составило 22,7 млрд долл. Конечно, импорт каких-то услуг на мировом рынке обоснован. Но надо иметь в виду, что часто контракты по услугам, которые российские банки и компании заключают с иностранными фирмами, являются лишь способом выведения денег из страны.

Есть еще такая позиция платежного баланса, как «Ошибки и пропуски». По итогам трех кварталов отток средств по этой статье составил 4,4 млрд долл. Эта статья отнюдь не «техническая», как это пытаются представить финансовые чиновники. Она отражает некоторые операции по нелегальному выведению средств из страны. Из года в год мы наблюдаем, что отклонения в этой так называемой «технической» статье происходят в одну сторону, а именно в сторону оттока капитала (а общая сумма таких односторонних отклонений за многие годы измеряется десятками миллиардов долларов).

Если предположить, что в четвертом квартале текущего года масштабы чистого оттока валютных средств по трем основным выше названным каналам будут соответствовать среднемесячным значениям первых трех кварталов, то мы получим годовую величину оттока, равную 146,7 млрд долл. Я уже на протяжении ряда лет провожу расчеты суммарного оттока валютных средств из России по трем основным каналам (чистый отток частного капитала + чистое сальдо инвестиционных доходов + прирост официальных валютных резервов). У меня в среднем на год получалась сумма около 100 млрд долл. В этом году даже по итогам трех кварталов она уже превзойдена. По итогам всего года будет весьма значительно превзойдена. Очевидно, при такой ситуации трудно надеяться на то, что Россия сумеет эффективно противостоять давлению Запада.

Впрочем, чтобы остановить эту вакханалию разграбления России, не так уж много требуется.

Во-первых, необходимо установление жесткого контроля над трансграничным движением капитала.

Во-вторых, следует прекратить практику наращивания денежными властями страны валютных резервов.

В-третьих, надо переориентировать внешнюю торговлю страны на решение долгосрочных задач экономического развития.

С учетом текущей ситуации в мире России как никогда необходимо проведение индустриализации с тем, чтобы экономика страны была самодостаточной и способной создать надежный военно-оборонный щит. Сохранение нынешних гигантских масштабов экспорта нефти, нефтепродуктов, природного газа, других природных ресурсов может быть оправданно лишь в том случае, если экспортные доходы будут направляться на импортные закупки машин, оборудования, других инвестиционных товаров в целях индустриализации.

И здесь нам есть чему поучиться у самих себя. Напомню, что девяносто лет назад (1 октября 1928 года) стартовала первая пятилетка, которая положила начало индустриализации СССР. Советский Союз, находясь в жесткой финансово-экономической блокаде, тем не менее умудрялся осуществлять на мировом рынке закупки необходимых для индустриализации машин и оборудования. И такой курс оказался верным: к началу Великой Отечественной войны в стране было построено 9600 предприятий. И в экономическом, и в военном отношении СССР оказался готов к отражению врага.