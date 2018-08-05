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Покушение на Мадуро

11:17. 5 августа 2018 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:


В ходе военного парада 4 августа, на президента Венесуэлы Мадуро было совершено покушение.
Несколько небольших дронов с взрывчаткой пытались прорваться к выступающему Мадуро, но были сбиты снайперами охранявшими мероприятие.
Упавшие обломки дронов привели к ранениям 7 человек (в основном, ранения легкие)
Мадуро выступил по ТВ и заявил, что один из арестованных проживает в Майями, а непосредственно за покушением стоит президент Колумбии.









За покушением стоит некое "Национальное движение солдат в футболках". Несколько причастных уже задержаны и дают показания.
Власти Венесуэлы считают, что за покушением стоят США и Колумбия, которые недавно уже пытались пособничать неудачному военному перевороту, который был подавлен армией Венесуэлы.

Попытка свергнуть Мадуро через улицу провалилась – оппозиция проиграла уличную борьбу чавистам.
Попытка свергнуть Мадуро через суд и парламент провалилась – импичмент объявить не удалось, а Конституционный Суд встал на сторону Мадуро.
Попытка свергнуть Мадуро через выборы провалилась – на последних выборах оппозиция с треском проиграла, причем даже там, где выигрывала при Чавесе.
Попытка свергнуть Мадуро через военный переворот провалилась – заговор военных направляемый из Майями был подавлен, армия объявила о полной поддержке Мадуро.

По всей видимости решили перейти к сильнодействующим мерам против самого Мадуро, точно также как в свое время многократно пытались ликвидировать Фиделя Кастро на Кубе.
К таким методом переходят, когда где-то в кабинетах Лэнгли признают, что иными способами свергнуть неудобного лидера/правительство не получается.



Карлос Латуфф еще в 2017-м что-то знал…

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: венесуэла, колумбия, латинская америка, мадуро, майями, США, южная америка
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