Покушение на Мадуро

В ходе военного парада 4 августа, на президента Венесуэлы Мадуро было совершено покушение.Несколько небольших дронов с взрывчаткой пытались прорваться к выступающему Мадуро, но были сбиты снайперами охранявшими мероприятие.Упавшие обломки дронов привели к ранениям 7 человек (в основном, ранения легкие)Мадуро выступил по ТВ и заявил, что один из арестованных проживает в Майями, а непосредственно за покушением стоит президент Колумбии.За покушением стоит некое "Национальное движение солдат в футболках". Несколько причастных уже задержаны и дают показания.Власти Венесуэлы считают, что за покушением стоят США и Колумбия, которые недавно уже пытались пособничать неудачному военному перевороту, который был подавлен армией Венесуэлы.Попытка свергнуть Мадуро через улицу провалилась – оппозиция проиграла уличную борьбу чавистам.Попытка свергнуть Мадуро через суд и парламент провалилась – импичмент объявить не удалось, а Конституционный Суд встал на сторону Мадуро.Попытка свергнуть Мадуро через выборы провалилась – на последних выборах оппозиция с треском проиграла, причем даже там, где выигрывала при Чавесе.Попытка свергнуть Мадуро через военный переворот провалилась – заговор военных направляемый из Майями был подавлен, армия объявила о полной поддержке Мадуро.По всей видимости решили перейти к сильнодействующим мерам против самого Мадуро, точно также как в свое время многократно пытались ликвидировать Фиделя Кастро на Кубе.К таким методом переходят, когда где-то в кабинетах Лэнгли признают, что иными способами свергнуть неудобного лидера/правительство не получается.Карлос Латуфф еще в 2017-м что-то знал…

Источник: colonelcassad.livejournal.com