Покушение на Мадуро. Подробности

Коротко по развитию ситуации с покушением на Мадуро.1. Один из дронов со взрывчаткой должен быть взорваться прямо над Мадуро, а другой перед ним. Использовались китайские коммерческие беспилотники DJI, доступные на открытом рынке. Китайцы уже заявили, что не производят боевые беспилотники и готовы помочь правительству Венесуэлы в расследовании этого дела, которое бросает тень на китайскую компанию.2. Использовалась пластиковая взрывчатка С-4. Источник происхождения взрывчатки пока неизвестен. Один дрон был сбит снайперами, другой врезался в жилой дом. Радиус поражения должен был составить 40-50 метров.3. Правительство Венесуэлы заявило, что оппозиционные фракции поддерживали связи с заговором, который осуществлялся из Баготы. По подозрению в причастности к заговору помимо 6 исполнителей, задержано еще 11 человек (активистов, журналистов, правозащитников). Оппозиция вопит, что Мадуро использует неудачное покушение в том числе и для того, чтобы между делом еще сильнее придавить оппозицию. Информационный канал группы "Фланелевых солдат" заявил, что "На этот раз не получилось, но в другой раз получится". Разумеется, пока США продолжают курс на свержение Мадуро, такие попытки более чем вероятны.4. По киллерам – один из них был участником нападения на армейские казармы в прошлом году во время неудачной попытки военного переворота. Второй был активным участником протестов 2014 года. По заявлению министра обороны страны, целью был не только Мадуро – ставилась цель обезглавить военно-политическое руководство страны.5. Установлен ряд мест, откуда запускались дроны и продолжается опрос свидетелей с целью выявления других причастных. Изучаются компьютеры и телефоны задержанных. Раскрыть личности причастных должны в ближайшие 1-2 дня. Тогда же должны опубликовать и показания ряда свидетелей, которые должны дополнить картину покушения.6. Президент и МИД Колумбии сегодня официально отвергли все обвинения в причастности Колумбии к покушению, назвав их асбурдными и ошибочными. Правительство Венесуэлы настаивает на том, что покушение финансировалось США, а непосредственный приказ на атаку поступил из Колумбии. Планирование покушения началось 6 месяцев назад.7. В Венесуэле сегодня идут митинги в поддержку Мадуро и чавистов с общим посылом протеста против подлого покушения и мобилизации перед угрозами независимости Венесуэлы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com