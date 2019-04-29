Как готовили покушение на Мадуро
21:01. 29 апреля 2019 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Участники попытки покушения на Мадуро в 2018 году https://colonelcassad.livejournal.com/4365357.html рассказывают о том, как пытались убить президента Венесуэлы с помощью дронов.
Внутри августовского плана убийства Мадуро с помощью беспилотников
Hовые видеозаписи, полученные Си-Эн-Эн, предоставляют пугающее представление о загадочной атаке беспилотных летательных аппаратов против венесуэльского президента Николаса Мадуро в прошлом году – это первая в мире известная попытка убийства главы государства с помощью розничного беспилотника, купленного в интернете и оснащенного вручную взрывчаткой, используемой в армии.
Один человек представился как организатор атаки, сказав, что она была совершена группой перебежчиков из венесуэльской армии и другими. В эксклюзивном интервью с "Си-Эн-Эн" он рассказал о том, как они готовили атаку, и предоставил видео с сотового телефона их беспилотников, взрывчатки и тренировочных полетов в сельских районах Колумбии.
"Мы испробовали все мирные и демократические способы покончить с этой тиранией, которая рядится в одежды демократии", – сказал он "Си-Эн-Эн" на условиях анонимности, подразумевая режим Мадуро. "У нас есть друзья, которые в тюрьме, которых пытают. Это было трудное решение".
Он также признал, что атака могла убить невинных мирных граждан вместе с их мишенью. "Это был риск, на который нам пришлось пойти", – сказал он. "Мы беспокоились об этом, так как венесуэльский народ всегда ощущает на себе последствия".
Силы безопасности проверяют здание поблизости после того, как был слышен взрыв во время выступления Мадуро.
Самопровозглашенный и.о. президента Венесуэлы, оппозиционный лидер Хуан Гуайдо сказал "Си-Эн-Эн", что он отрицательно относится к атаке.
"Такие варианты не являются хорошими", – сказал он. Он добавил, что он подозревает, что атака была инсценирована. "Я думаю, что это было что-то внутреннее, сделанное правительством. Это делает из них жертв".
Советник по национальной безопасности США Джон Болтон сказал на следующее утро после атаки, что она могла быть разыграна, чобы предоставить правительству Мадуро "предлог", вероятно, для принятия репрессивных мер. Однако с тех пор чиновники США, знакомые с разведданными, говорят "Си-Эн-Эн", что они считают, что это была настоящая атака, которая сорвалась.
Хаос в Каракасе
В августе 2018 года центр Каракаса погрузился в хаос.
В то время как Мадуро выступал на военном параде на Авенида Боливар, одной из основных оживленных улиц столицы, звук взрыва неожиданно рассеял гражданских лиц и солдат. Камеры государственных новостных СМИ и социальных сетей запечатлели разрозненные изображения массового замешательства – поднимающийся дым над городом, разбегающихся солдат, телохранителей, бросившихся закрывать президента.
Только позднее эта история была воссоздана: два небольших беспилотных летательных аппарата, летавшие над мероприятием, взорвались. Ни один из них не был близок к тому, чтобы причинить смертельное поражение, хотя семеро членов венесуэльской национальной гвардии были ранены. Целый и невредимый Мадуро сказал впоследствии, что он подумал, что взрывы были фейерверком.
В результате были арестованы десятки людей, когда венесуэльские чиновники начали расследование, чтобы выяснить, кто организовал явную атаку. Некоторые подверглись пыткам, говорят активисты, а другие, находящиеся в правительственном списке подозреваемых, остаются на свободе. Мадуро также обвинил ультраправых активистов и колумбийское правительство, которое отрицало какую-либо ответственность.
Организатор атаки сказал "Си-Эн-Эн", что Колумбия не участвовала в этом. Он сказал, что атака беспилотниками была организована группой людей, включавшей перебежчиков из венесуэльской армии, с целью убийства Мадуро.
Этот нападавший заявил, что он три раза встречался с официальными лицами США после атаки. "После они устроили три встречи, которые, как я думаю, были нужны для сбора информации для изучения этого случая, но не более того", – сказал он.
Снимок с видео, предоставленный нападавшим.
"Они хотели получить информацию, а затем мы попросили кое-что в обмен на это. Они сделали записи об этом, и мы спросили, смогут ли они помочь. Затем они просто ушли со своими записями и больше не появлялись".
Представитель Госдепартамента США отказался дать комментарии о предполагаемых встречах, но сказал: "Наша политика заключается в поддержке мирной передачи власти в Венесуэле". "Си-Эн-Эн" не нашел доказательств, что эти встречи имели место.
План был сорван охраной, которая стала причиной преждевременного взрыва беспилотников, говорит нападавший. Устройства, блокирующие сигнал сотовых телефонов, которые защищают президента, неожиданно снова включились, приведя к взрывам.
Изложение истории атаки венесуэльским правительством, предоставленное министром внутренних дел, подтверждает части их истории, включая траектории полета беспилотников.
Снимок с видео, предоставленный нападавшим, показывающий один из беспилотников группы.
Атака готовилась на арендованной ферме в сельском районе Колумбии. За несколько недель до выступления Мадуро венесуэльские дезертиры заказали доступные в продаже беспилотные летательные аппараты в Соединенных Штатах и приспособили их для подрыва самодельной бомбы посредством приложения для дистанционного управления.
На видеозаписях, предоставленных перебежчиком "Си-Эн-Эн", можно слышать, как мужчины жалуются, что гайки беспилотников слишком маленькие. Один говорит, что трудно прочитать китайские надписи на коробках.
На видеозаписях также показано, как группа практикуется выполнять сложную часть: достаточно высокий полет беспилотников, чтобы избежать обнаружения, а затем пикирование вниз под крутым углом, чтобы нанести удар по цели. Они практикуются с разными сценариями: среди зеленых холмов над бассейном, с запуском из окна автомобиля, под прикрытием ночи. Один беспилотник позднее взорван во время испытания.
Позднее они разбирают аппараты, чтобы провезти их тайно через границу в Венесуэлу. Как только они вернутся на родину, они медленно восстановят оба беспилотника, предназначенные для президента.
http://perevodika.ru/articles/28371.html – цинк
А сколько было чудесных комментариев про "кровавый режим Мадуро своим постановочным покушением стремится отвлечь народ от борьбы за свободу и демократию".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4954753.html