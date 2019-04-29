Как готовили покушение на Мадуро

Ни один благородный ум не остановится по своей воле на достигнутом: он всегда станет притязать на большее, и выбиваться из сил, и рваться к недостижимому. Если он не влечётся вперед, не торопится, не встаёт на дыбы, не страдает значит, он жив лишь наполовину.

— Мишель Монтень