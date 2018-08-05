Покушение на Мадуро. Последствия
19:27. 5 августа 2018 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал: brahman
1. Власти Венесуэлы раскрыли некоторые подробности расследования покушения на Мадуро https://colonelcassad.livejournal.com/4365357.html. "Было три взрыва, один — это дрон напротив президентского помоста, ещё один дрон поднялся и взорвался справа от помоста. Именно он стал причиной того, что сектор с родственниками служащих побежал налево, и третий дрон взорвался в районе здания к югу от сцены. Быстрая реакция со стороны службы безопасности президента Мадуро не только позволила обеспечить его эвакуацию, но и быстро поймать нескольких исполнителей на месте преступления". Задержанные сейчас дают показания, после чего станет понятен масштаб подготовительных мероприятий при покушении и связанные с покушением внутренние и внешние силы. Естественно, власти Венесуэлы будут стремиться получить доказательства связи киллеров с Колумбией и США.
2. По стране прокатились стихийные митинги чавистов и профсоюзов в знак протеста против попытки убить Мадуро и захватить власть путем убийства. Оппозиция ожидает, что провалившееся покушение будет использована для наращивания давление на оппонентов Мадуро внутри Венесуэлы и укрепит позиции чавистов в стране. Служба безопасности уже ведет работу по поиску тех, кто мог пособничать инициированну извне нападению. Армия как и ранее готова дать отпор, в случае попыток силового захвата власти.
3. Многие страны (включая Россию) осудили попытку убийства Мадуро и использование таких методов "борьбы за власть", за что Венесуэла уже выразила благодарность всем отметившися. Куба как наиболее дружественная страна заявила, что готова оказать неограниченную поддержку, если такой запрос поступит из Каракаса. Возможное убийство Мадуро надо понимать изрядно взволновало Пекин и Москву, которые находятся в числе главных инвесторов экономики Венесуэлы, которые не так давно предпринимали существенные экономические усилия для поддержки чавистов, дабы затруднить реализацию американских планов по смене правительства в этой стране.
4. Посольство США в Каракасе предупредило американских граждан, чтобы они не покидали территорию посольства и не появлялись на улицах, в связи с произошедшим покушением на Мадуро .Помощник Трампа Джон Болтон уже заявил, что США не имеют к данной попытке покушения никакого отношения и за этими действиями не стоит американское правительство. Если у Венесуэлы есть доказательства причастности США, то Болтон хотел бы их увидеть. Впрочем, точно также правительство США отрицало многочисленные покушения на Кастро, но как стало потом известно из рассекреченных документов ЦРУ, именно США стояли за попытками убийства.
5. Колумбия также отвергла причастность президента Сантоса к организации покушения. Стоит помнить, что организаторы и исполнители неудачного государственного переворота 2017 года использовали для своих целей территорию Колумбии, через которую осуществлялись контакты с эмигрантами в Майами и осуществлялся завоз оружия в Венесуэлу. В силу этого, ключевое значение приобретают показания задержанных исполнителей атаки. По официальным заявлениям из Каракаса, в ближайшее время будут опубликованы дополнительные факты и подробности об организации покушения и его заказчиках.
6. Выводы из нападения на Мадуро были сделаны и в других странах. Сегодня Эрдогана на публичном выступлении сопровождали не только снайперы, но и спецы с ПЗРК. Популяризация ИГИЛ тактики нападений небольших БПЛА с небольшими бомбами, как видим, коснулась не только обычного поля боя, но и тактики политических убийств.
Книжки вроде той, что на заглавной фотографии, отражают злободневую актуальность проблематики использования малоразмерных БПЛА покупаемых в обычных магазинах в качестве оружия.
Источник: colonelcassad.livejournal.com